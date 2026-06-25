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Nicky Butt explique pourquoi « les gens se montrent distants » avec Cristiano Ronaldo, tout en dévoilant comment se comporte son ancien coéquipier de Manchester United dans les vestiaires
La réalité derrière le personnage de Ronaldo
Souvent présenté comme un joueur individualiste, Ronaldo voit son image corrigée par Butt, qui relate avec précision ses expériences personnelles aux côtés de l’icône portugaise. Le milieu de terrain au palmarès impressionnant, auteur d’un parcours illustre à Old Trafford ponctué de six titres de Premier League et d’une Ligue des champions parmi d’autres distinctions, n’a partagé qu’une seule saison avec l’attaquant, arrivé à l’été 2003. Selon lui, l’actuelle star d’Al-Nassr est un farceur né qui savoure la camaraderie du groupe.
Dans une interview exclusive accordée à Paddy Power, Butt a expliqué : « C’est en fait un gars très sympathique, Cristiano. C’est un type génial, il est drôle, il participe à toutes les plaisanteries. C’est évidemment une méga-superstar, un milliardaire, mais c’est en réalité un type sympa avec qui discuter. Le problème, c’est que les autres se montrent un peu distants avec lui parce qu’ils sont impressionnés. »
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Analyse de la question de l'esprit d'équipe
Souvent critiqué tout au long de sa carrière, et davantage ces dernières années, pour son implication défensive jugée insuffisante, Cristiano Ronaldo trouve un défenseur en Phil Neville Butt. Selon l’ancien international anglais, le style du vétéran est le fruit d’une réflexion stratégique plutôt que d’un manque d’implication collective. Il compare d’ailleurs l’attitude du Portugais à celle de son grand rival Lionel Messi, soulignant la façon dont les deux joueurs gèrent leur dépense physique.
« Il est présent, c’est un très, très bon joueur d’équipe. Il ne donne peut-être pas cette impression sur le terrain, on peut avoir l’impression qu’il se contente de rester planté là », a ajouté Butt. « Mais Lionel Messi est pareil : ils ont atteint un certain niveau et un certain âge, et ils ne se contentent pas de courir dans tous les sens, ils économisent leur énergie pour marquer des buts. Certains estiment qu’il peut devenir un problème pour son équipe lorsque le match se complique, mais, quand tout va bien et que son équipe a la possession du ballon, il se transforme en une menace constante, et il l’a prouvé à maintes reprises. »
Mettre au silence les détracteurs sur la grande scène internationale
Le débat sur le rôle de Ronaldo dans le football de haut niveau s’est intensifié pendant la Coupe du monde 2026. Après le match nul 1-1 du Portugal contre la RD Congo en match d’ouverture, le quintuple Ballon d’Or a essuyé de vives critiques de la part de nombreux observateurs réclamant son remplacement. Mais, lors de la deuxième rencontre du groupe, l’attaquant de 41 ans a répondu de la meilleure des manières en inscrivant un doublé lors de la victoire écrasante 5-0 contre l’Ouzbékistan. Ce revirement spectaculaire a poussé Rio Ferdinand, autre légende de Manchester United, à prendre avec fougue la défense du capitaine portugais sur les réseaux sociaux après sa performance décisive.
Ferdinand a répondu avec vigueur aux détracteurs en déclarant : « Cristiano ! Mon Dieu, c’est exactement ce qu’il fait ! Sérieusement : Cristiano Ronaldo a déjà marqué cette Coupe du monde de son empreinte. Et vous savez quoi ? À tous les sceptiques… Comment pouvez-vous douter d’un homme qui est en passe d’atteindre les 1 000 buts ? Il détient désormais le record du nombre de buts en Coupe du monde pour un Portugais, dépassant ainsi Eusébio, la légende Eusébio. C’est aussi le seul joueur encore en vie à avoir marqué lors de six éditions différentes. Dire que ce joueur est fini, qu’il ne devrait plus jouer ou qu’il nuit à son équipe est difficile à soutenir. Il n’y a pas beaucoup de numéros 9 capables de se projeter aussi bien dans la surface. »
- AFP
La mentalité de gagnant demeure
Nicky Butt a souligné que Cristiano Ronaldo se transcende souvent quand on doute de lui, une tendance observée depuis ses débuts à Manchester United alors qu’il était encore adolescent. « Je savais qu’il allait rebondir après ce premier match décevant ; il a connu un petit passage à vide, tout comme l’équipe, mais il a l’habitude de faire taire ses détracteurs depuis son plus jeune âge », a déclaré l’ancien milieu des Red Devils.
Le Portugal et son capitaine se tournent désormais vers leur dernier match de phase de groupes face à la Colombie. Leaders du classement avec six points, les Sud-Américains devancent de justesse les Portugais, crédités de quatre unités après leur match nul inaugural contre la RD Congo. Pour décrocher la première place et aborder les phases à élimination directe en position de force, la sélection lusitanienne n’a donc pas le choix : il lui faut s’imposer, et Ronaldo entend bien maintenir son efficacité devant le but pour propulser son pays au tour suivant.