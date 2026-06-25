Nicky Butt explique pourquoi « les gens se montrent distants » avec Cristiano Ronaldo, tout en dévoilant comment se comporte son ancien coéquipier de Manchester United dans les vestiaires

Le débat sur le rôle de Ronaldo dans le football de haut niveau s’est intensifié pendant la Coupe du monde 2026. Après le match nul 1-1 du Portugal contre la RD Congo en match d’ouverture, le quintuple Ballon d’Or a essuyé de vives critiques de la part de nombreux observateurs réclamant son remplacement. Mais, lors de la deuxième rencontre du groupe, l’attaquant de 41 ans a répondu de la meilleure des manières en inscrivant un doublé lors de la victoire écrasante 5-0 contre l’Ouzbékistan. Ce revirement spectaculaire a poussé Rio Ferdinand, autre légende de Manchester United, à prendre avec fougue la défense du capitaine portugais sur les réseaux sociaux après sa performance décisive.

Ferdinand a répondu avec vigueur aux détracteurs en déclarant : « Cristiano ! Mon Dieu, c’est exactement ce qu’il fait ! Sérieusement : Cristiano Ronaldo a déjà marqué cette Coupe du monde de son empreinte. Et vous savez quoi ? À tous les sceptiques… Comment pouvez-vous douter d’un homme qui est en passe d’atteindre les 1 000 buts ? Il détient désormais le record du nombre de buts en Coupe du monde pour un Portugais, dépassant ainsi Eusébio, la légende Eusébio. C’est aussi le seul joueur encore en vie à avoir marqué lors de six éditions différentes. Dire que ce joueur est fini, qu’il ne devrait plus jouer ou qu’il nuit à son équipe est difficile à soutenir. Il n’y a pas beaucoup de numéros 9 capables de se projeter aussi bien dans la surface. »