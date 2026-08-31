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Nick Woltemade pose un « problème » de transfert à Newcastle, Dietmar Hamann mettant en avant la « meilleure solution » pour l’attaquant allemand avant la date limite estivale
Combien Newcastle a-t-il dépensé pour Woltemade ?
Newcastle a déboursé une indemnité record dans l’histoire du club pour recruter Woltemade en provenance de Stuttgart fin août 2025. Avec le Bayern Munich refusant de répondre à des exigences toujours plus élevées de la part d’un rival national, la voie était libre pour que Newcastle boucle un transfert de 69 millions de livres (93 M$).
Un but victorieux dès ses débuts contre les Wolves a valu au joueur de 24 ans l’affection d’un fidèle public dans le nord-est de l’Angleterre, mais il a ensuite marqué contre son camp face au grand rival Sunderland quelques semaines plus tard.
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Combien de buts Woltemade a-t-il inscrits pour Newcastle ?
Il a terminé la saison avec un total à deux chiffres, ayant trouvé le chemin des filets à 11 reprises toutes compétitions confondues, mais une place garantie dans le onze de départ s’est révélée difficile à obtenir. Cela est resté le cas après avoir vu Eddie Howe céder les rênes du poste d’entraîneur à Matthias Jaissle.
Avec Yoane Wissa et Will Osula en pointe, des questions se posent quant à savoir si Woltemade a un avenir à long terme à Newcastle.
Woltemade bénéficierait-il d’un nouveau transfert ?
Interrogé sur la possibilité qu’un nouveau départ puisse être la meilleure option pour toutes les parties, avec une place dans le groupe de l’Allemagne à prendre également en compte, l’ancien milieu de Newcastle Hamann, qui s’exprimait en association avec Betinia, a déclaré à GOAL au sujet de son compatriote : « Le problème, c’est quand vous payez autant d’argent. Le Bayern Munich a proposé 55 ou 60 millions, puis Newcastle est arrivé et a payé 85 ou 90. Donc, je pense que c’était une décision assez facile pour Stuttgart de le laisser partir à ce moment-là.
« Il a bien commencé, puis il s’est retrouvé face à un mur pour une raison quelconque. J’ai entendu des informations en Allemagne selon lesquelles il ne s’est pas adapté. Eh bien, je me suis dit que je ne voyais pas vraiment ça chez un jeune qui va là-bas. Évidemment, j’y ai été. S’il a un peu de réussite, il n’y a pas beaucoup d’endroits meilleurs que Newcastle pour jouer. Les supporters sont absolument exceptionnels.
« Et si un entraîneur allemand n’était pas arrivé cet été, j’aurais dit qu’il partirait définitivement. Maintenant, il y a peut-être une chance parce que j’entends dire qu’il a essayé de l’intégrer et d’en tirer le meilleur.
« Mais je pense que, probablement pour les deux parties, le mieux serait qu’il y ait une solution, peut-être un prêt d’un an avec option d’achat. Mais le problème, comme je l’ai dit, c’est que si vous payez autant d’argent, je ne pense pas qu’ils récupèrent la somme qu’ils ont payée pour lui. Donc, on parle d’un prêt, en espérant bien faire, avec une option s’il joue un certain nombre de matches ou s’il marque un certain nombre de buts.
« L’autre chose, c’est qu’en Allemagne, il n’y a pas beaucoup de clubs capables de payer une telle somme. C’est probablement seulement le Bayern Munich. Dortmund, à la rigueur, mais ils ont acheté quelques joueurs cette saison. Donc, il n’y a qu’un nombre limité de clubs. On parle probablement de deux ou trois clubs qui peuvent même prendre un joueur en prêt, parce qu’il a sans doute aussi un salaire conséquent. »
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Où l’attaquant allemand Woltemade pourrait-il atterrir ?
Dortmund a été prudemment associé à une offensive de dernière minute pour Woltemade, le Bayern n’étant plus intéressé par le recrutement de l’attaquant nonchalant, alors que le prolifique capitaine de l’Angleterre continue d’occuper la pointe de leur attaque.
Un transfert en Italie a également été évoqué, avec la Juventus et Naples parmi les clubs supposément intéressés par l’idée d’emmener l’attaquant allemand en Serie A. Newcastle pourrait décider de repousser toutes les approches, le club ayant déjà laissé partir Sandro Tonali, Bruno Guimaraes et Anthony Gordon au cours d’un été éprouvant sur les bords de la Tyne.
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