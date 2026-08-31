Interrogé sur la possibilité qu’un nouveau départ puisse être la meilleure option pour toutes les parties, avec une place dans le groupe de l’Allemagne à prendre également en compte, l’ancien milieu de Newcastle Hamann, qui s’exprimait en association avec Betinia, a déclaré à GOAL au sujet de son compatriote : « Le problème, c’est quand vous payez autant d’argent. Le Bayern Munich a proposé 55 ou 60 millions, puis Newcastle est arrivé et a payé 85 ou 90. Donc, je pense que c’était une décision assez facile pour Stuttgart de le laisser partir à ce moment-là.

« Il a bien commencé, puis il s’est retrouvé face à un mur pour une raison quelconque. J’ai entendu des informations en Allemagne selon lesquelles il ne s’est pas adapté. Eh bien, je me suis dit que je ne voyais pas vraiment ça chez un jeune qui va là-bas. Évidemment, j’y ai été. S’il a un peu de réussite, il n’y a pas beaucoup d’endroits meilleurs que Newcastle pour jouer. Les supporters sont absolument exceptionnels.

« Et si un entraîneur allemand n’était pas arrivé cet été, j’aurais dit qu’il partirait définitivement. Maintenant, il y a peut-être une chance parce que j’entends dire qu’il a essayé de l’intégrer et d’en tirer le meilleur.

« Mais je pense que, probablement pour les deux parties, le mieux serait qu’il y ait une solution, peut-être un prêt d’un an avec option d’achat. Mais le problème, comme je l’ai dit, c’est que si vous payez autant d’argent, je ne pense pas qu’ils récupèrent la somme qu’ils ont payée pour lui. Donc, on parle d’un prêt, en espérant bien faire, avec une option s’il joue un certain nombre de matches ou s’il marque un certain nombre de buts.

« L’autre chose, c’est qu’en Allemagne, il n’y a pas beaucoup de clubs capables de payer une telle somme. C’est probablement seulement le Bayern Munich. Dortmund, à la rigueur, mais ils ont acheté quelques joueurs cette saison. Donc, il n’y a qu’un nombre limité de clubs. On parle probablement de deux ou trois clubs qui peuvent même prendre un joueur en prêt, parce qu’il a sans doute aussi un salaire conséquent. »