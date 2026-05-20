Nick Woltemade n'ira nulle part ! Newcastle mise sur son transfert record pour qu'il brille lors de sa deuxième saison, Eddie Howe continuant de faire confiance à l'attaquant allemand

Malgré des débuts prolifiques à Newcastle, où il a inscrit six buts lors de ses onze premières apparitions, ses occasions se sont rapidement taries. À l’approche de la dernière journée de la saison, Woltemade n’a réussi que treize tirs cadrés en championnat. En tant qu’avant-centre classique, il manquait de vitesse et d’agilité pour mener le pressing collectif de l’équipe. Malgré son gabarit, il s’est révélé étonnamment faible dans les airs, peinant à reprendre les centres ou à suivre le rythme de ses ailiers. À l’extérieur, son habitude de redescendre constamment en profondeur pour récupérer le ballon a créé un problème tactique : les adversaires pouvaient aisément remonter le ballon et encombrer le milieu de terrain.