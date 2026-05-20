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Nick Woltemade n'ira nulle part ! Newcastle mise sur son transfert record pour qu'il brille lors de sa deuxième saison, Eddie Howe continuant de faire confiance à l'attaquant allemand
Il convient de faire preuve de patience concernant ce transfert record.
Selon Telegraph Sport, Newcastle souhaite conserver Woltemade au moins une saison supplémentaire, convaincu que l’attaquant sera plus efficace désormais qu’il maîtrise mieux les exigences de la Premier League. Recruté pour 64 millions de livres sterling en provenance de Stuttgart l’été dernier, l’attaquant n’a guère eu l’occasion de briller ni de marquer durant la première partie de saison. Son manque de rythme lui a en partie été imposé : la blessure de Yoane Wissa l’a contraint à enchaîner les matchs. Visiblement en difficulté face à la vitesse et à l’intensité physique du football anglais, il a ensuite été préservé lorsqu’il a montré des signes de fatigue, tandis qu’une brève expérience à son poste, en milieu de terrain, n’a pas convaincu.
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Une rencontre à deux visages
Malgré des débuts prolifiques à Newcastle, où il a inscrit six buts lors de ses onze premières apparitions, ses occasions se sont rapidement taries. À l’approche de la dernière journée de la saison, Woltemade n’a réussi que treize tirs cadrés en championnat. En tant qu’avant-centre classique, il manquait de vitesse et d’agilité pour mener le pressing collectif de l’équipe. Malgré son gabarit, il s’est révélé étonnamment faible dans les airs, peinant à reprendre les centres ou à suivre le rythme de ses ailiers. À l’extérieur, son habitude de redescendre constamment en profondeur pour récupérer le ballon a créé un problème tactique : les adversaires pouvaient aisément remonter le ballon et encombrer le milieu de terrain.
Trouver la bonne stratégie
Eddie Howe et son staff technique ont récemment trouvé la clé du succès en alignant Woltemade dans un rôle offensif plus en retrait. L’émergence de Will Osula, qui a repris à son compte le rôle essentiel qu’Alexander Isak jouait auparavant, a grandement profité à Woltemade. Évoluant dans les intervalles derrière l’attaquant de pointe, il s’est illustré lors du récent match nul sur la pelouse de Nottingham Forest, puis de la victoire 3-1 contre West Ham dimanche dernier. En inscrivant son premier but en championnat depuis décembre face aux Hammers, Woltemade a démontré une intelligence de jeu évidente, des qualités techniques affûtées et une éthique de travail irréprochable pour récupérer le ballon.
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S’imposer sur le marché
À l’approche du mercato, la direction de Newcastle partage l’avis de son entraîneur : l’attaquant est un investissement à long terme. Même si Woltemade brille lors de la Coupe du monde avec l’Allemagne et attire des prétendants, le club estime qu’aucun ne pourra aligner les 64 millions de livres déjà investis. Très apprécié dans le vestiaire et par les supporters, l’attaquant, auteur de 11 buts en 35 titularisations toutes compétitions confondues cette saison, devrait profiter d’une préparation estivale complète pour exprimer pleinement son potentiel et justifier l’importance de l’investissement.