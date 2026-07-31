Trois refus menacent Al-Ahli d'Arabie saoudite d'une saison catastrophique à oublier, qui pourrait s'achever rapidement avant même d'avoir commencé, à moins que la situation ne soit rattrapée dans les prochains jours.
Traduit par
Ni président, ni entraîneur, ni cadres : la saison d'Al-Ahli Saoudien est-elle terminée avant même d'avoir commencé ?
Pas de président
Tout est parti de Khaled Al-Ghamdi, l'ancien président du club, qui a dirigé les affaires administratives d'« Al-Raqi » au cours des trois dernières années, et plus précisément depuis sa prise de fonction en 2023.
Al-Ghamdi a décidé de manière surprenante de se retirer de son poste et de ne pas poursuivre son parcours à Al-Ahli, afin de se porter candidat à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en remplacement de Yasser Al-Misehal, qui a démissionné après l'élimination de la sélection de la Coupe du monde 2026.
Il est vrai qu'Al-Ghamdi n'était pas le seul responsable de la gestion des affaires de l'équipe de football, mais il était en fin de compte à la tête de l'organisation à but non lucratif et jouait un rôle majeur dans toutes les décisions concernant l'équipe.
Depuis le départ de Khaled Al-Ghamdi, la mission n'a pas encore été confiée à un nouveau président à ce jour, même si certains rapports affirment qu'Ahmed Al-Chinguetti, vice-président et président du comité exécutif, est celui qui prendra en charge cette mission au cours de la prochaine période.
Sans entraîneur
Alors que les supporters attendaient de découvrir le nouveau président qui succéderait à Khaled Al-Ghamdi, ils se sont retrouvés contraints d'attendre également pour connaître le nouvel entraîneur, à deux semaines seulement du début du championnat saoudien.
Cela est survenu après que l'Allemand Matthias Jaissle, le directeur technique d'Al-Ahli, a surpris tout le monde en décidant de quitter son poste, malgré une saison encore à courir sur son contrat, afin de diriger Newcastle United la saison prochaine, en remplacement d'Eddie Howe.
Le départ de Jaissle représente un coup dur pour tous les plans d'Al-Ahli pour la nouvelle saison, d'autant plus qu'il était à la tête de la direction technique de l'équipe depuis trois années entières, et plus précisément depuis sa nomination en 2023, en remplacement de l'entraîneur sud-africain Pitso Mosimane.
Jaissle a forgé une identité particulière pour le club saoudien, qui distinguait Al-Ahli de tous ses concurrents. Il a d'ailleurs poursuivi le travail sur cette identité à travers les recrutements effectués par le club lors du mercato estival, en s'appuyant sur sa philosophie.
Avec son départ, Al-Ahli doit désormais trouver rapidement un nouvel entraîneur, à deux semaines du début du championnat, en essayant que le nouveau technicien soit porteur d'idées proches de celles de Jaissle, afin que le visage de l'équipe n'en soit pas visiblement affecté.
Plusieurs noms se dégagent parmi les candidats à la succession de l'entraîneur allemand à l'heure actuelle, à l'image de l'Espagnol Xavi Hernandez, du Néerlandais Arne Slot, ainsi que des Portugais Vitor Pereira, Nuno Santo et Sergio Conceição.
Pas de leaders
Le départ soudain de l'entraîneur est le plus grand problème qui puisse toucher une équipe à deux semaines du début de la saison, mais la présence de véritables leaders peut aider à atténuer la gravité de cette crise.
Cependant, avant de partir, Hasselbaink a décidé d'écarter avant lui deux des plus grands leaders de l'équipe : l'ailier algérien Riyad Mahrez et le milieu de terrain ivoirien Franck Kessié.
Les effets sportifs du départ de ce duo ne se feront peut-être pas beaucoup sentir, en particulier après le recrutement de deux remplaçants de la trempe de Francisco Trincão et d'Edouard Spertsyan, mais le plus grand problème sera l'absence de leur remarquable capacité de commandement.
Kessié en particulier possédait des qualités de leader qu'il avait acquises en jouant pour des clubs du calibre de Milan et de Barcelone, tout comme Mahrez, qui a passé de longues années en Premier League anglaise avec Leicester City et Manchester City.
Il est vrai qu'Al-Ahli compte dans ses rangs des joueurs de la valeur d'Edouard Mendy, Merih Demiral, Roger Ibañez et Ali Majrashi, mais la présence de Kessié et de Mahrez aurait elle aussi grandement aidé à ressouder l'équipe et à éviter certains effets secondaires du départ de Hasselbaink.
Une saison catastrophique ?
Ces trois refus menacent clairement la nouvelle saison d'Al Ahli, après deux saisons remarquables couronnées par deux titres en Ligue des champions d'Asie Elite ainsi que par la Supercoupe d'Arabie saoudite, remportée après neuf ans d'absence.
La plus grande ambition des supporters d'Al Ahli pour la nouvelle saison était de décrocher le titre de la Roshn Saudi League après une absence de dix années complètes, tout en conservant son titre favori dans l'élite asiatique, ainsi que de rivaliser pour les titres nationaux.
Mais « Al Raqi » se retrouve désormais face à un cauchemar effrayant, qui pourrait l'empêcher non seulement de remporter la Roshn League, mais aussi de rivaliser pour l'ensemble des titres la saison prochaine.
Outre la Saudi Pro League et la Ligue des champions d'Asie Elite, Al Ahli disputera la saison prochaine la Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées, la Supercoupe d'Arabie saoudite et la Coupe intercontinentale des clubs.
C'est précisément dans la Coupe intercontinentale des clubs qu'Al Ahli aurait pu rivaliser pour trois titres, à savoir la Coupe d'Afrique-Asie-Pacifique, la Coupe du Challenge, ainsi que le titre de la compétition elle-même en cas de qualification pour la finale.
Les supporters d'Al Ahli espèrent que le club remédiera rapidement à ces crises, afin de rivaliser pour les titres la saison prochaine et de ne pas interrompre le parcours remarquable entamé par l'entraîneur allemand Matthias Jaissle au cours des trois dernières années.
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles