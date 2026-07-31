Tout est parti de Khaled Al-Ghamdi, l'ancien président du club, qui a dirigé les affaires administratives d'« Al-Raqi » au cours des trois dernières années, et plus précisément depuis sa prise de fonction en 2023.

Al-Ghamdi a décidé de manière surprenante de se retirer de son poste et de ne pas poursuivre son parcours à Al-Ahli, afin de se porter candidat à la présidence de la Fédération saoudienne de football, en remplacement de Yasser Al-Misehal, qui a démissionné après l'élimination de la sélection de la Coupe du monde 2026.

Il est vrai qu'Al-Ghamdi n'était pas le seul responsable de la gestion des affaires de l'équipe de football, mais il était en fin de compte à la tête de l'organisation à but non lucratif et jouait un rôle majeur dans toutes les décisions concernant l'équipe.

Depuis le départ de Khaled Al-Ghamdi, la mission n'a pas encore été confiée à un nouveau président à ce jour, même si certains rapports affirment qu'Ahmed Al-Chinguetti, vice-président et président du comité exécutif, est celui qui prendra en charge cette mission au cours de la prochaine période.