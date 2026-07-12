L'entraîneur a révélé qu'il avait déjà prévu ce remplacement alors que l'Angleterre était menée 1-0. Bien que ses joueurs aient égalisé juste avant la mi-temps, Tuchel est resté ferme, déterminé à envoyer un message fort à son équipe. Il voulait les pousser à occuper des positions plus avancées sur le terrain pour contourner le dispositif défensif de la Norvège.

À propos de ce changement, Tuchel a déclaré : « Nous nous sommes compliqués la vie, certains de nos joueurs avaient du mal à supporter la chaleur. Ezri Konsa était l’un d’entre eux, il souffrait de crampes aux ischio-jambiers, et avec Declan, nous avons pris la décision de jouer de manière plus offensive à la mi-temps. C’était un petit changement d’orientation vers l’attaque. J’ai pris cette décision alors que nous étions menés 1-0 et je ne voulais pas revenir dessus. Même après l’égalisation, j’ai estimé que c’était le bon signal à envoyer à l’équipe : occuper des positions plus avancées et multiplier les liaisons lorsque la Norvège se replie en bloc bas. Il s’agit de se rapprocher de la surface adverse ; nous avons donc fait entrer Ebs et Bukayo, ce qui nous a obligés à sortir Dec ou Elliot [Anderson]. »



