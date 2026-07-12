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Ni maladie ni blessure ! Découvrez pourquoi Declan Rice a été remplacé lors de la victoire de l’Angleterre face à la Norvège en Coupe du monde, et écoutez Thomas Tuchel justifier ce choix stratégique concernant le milieu de terrain d’Arsenal
Le pari tactique de Tuchel sous la chaleur de Miami
Tuchel a reconnu que les conditions climatiques extrêmes en Floride ont influencé ses choix de composition lors de la victoire étriquée contre la Norvège. Menés 1-0 à la mi-temps, les Three Lions ont alors bénéficié d’un double changement audacieux : l’entrée de Bukayo Saka et d’Eberechi Eze a redonné du punch à une équipe visiblement affectée par la chaleur et l’humidité. Ce choix tactique s’est avéré payant : l’Angleterre a décroché son billet pour les demi-finales grâce à un doublé de Jude Bellingham. Toutefois, le remplacement de Rice, pilier du milieu de terrain, a surpris plus d’un observateur.
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Une stratégie offensive conçue pour percer le bloc défensif adverse
L'entraîneur a révélé qu'il avait déjà prévu ce remplacement alors que l'Angleterre était menée 1-0. Bien que ses joueurs aient égalisé juste avant la mi-temps, Tuchel est resté ferme, déterminé à envoyer un message fort à son équipe. Il voulait les pousser à occuper des positions plus avancées sur le terrain pour contourner le dispositif défensif de la Norvège.
À propos de ce changement, Tuchel a déclaré : « Nous nous sommes compliqués la vie, certains de nos joueurs avaient du mal à supporter la chaleur. Ezri Konsa était l’un d’entre eux, il souffrait de crampes aux ischio-jambiers, et avec Declan, nous avons pris la décision de jouer de manière plus offensive à la mi-temps. C’était un petit changement d’orientation vers l’attaque. J’ai pris cette décision alors que nous étions menés 1-0 et je ne voulais pas revenir dessus. Même après l’égalisation, j’ai estimé que c’était le bon signal à envoyer à l’équipe : occuper des positions plus avancées et multiplier les liaisons lorsque la Norvège se replie en bloc bas. Il s’agit de se rapprocher de la surface adverse ; nous avons donc fait entrer Ebs et Bukayo, ce qui nous a obligés à sortir Dec ou Elliot [Anderson]. »
Gérer le temps de jeu avec une vision tactique
Si le remplacement de Rice à la mi-temps s’inscrivait avant tout dans une logique tactique, Tuchel a aussi joué la carte de la prévention médicale. L’ancien Hammers, diminué par un coup de froid, avait manqué les deux dernières séances d’entraînement et ne pouvait pas tenir 90 minutes. En le sortant dès la pause, le technicien allemand a préservé un changement précieux pour la suite de la rencontre.
Tuchel a confirmé cette approche après la rencontre : « Sachant que Declan a été cloué au lit ces trois derniers jours, je savais qu’il ne tiendrait pas 90 minutes. Comme la possibilité de prolongations existait, je ne voulais pas gaspiller un changement. J’ai donc décidé de le remplacer à la mi-temps pour préserver mes options pour la suite du match. »
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La clé de la remontada avant le match décisif de demi-finale
Alors que la demi-finale contre l’Argentine de Lionel Messi approche à grands pas, ce mercredi, l’Angleterre va regagner Kansas City pour peaufiner sa préparation. Tuchel a d’ores et déjà annoncé que l’intensité des séances d’entraînement serait fortement réduite afin de permettre à Rice et au reste du groupe de récupérer de leurs efforts sous le soleil de Floride. « Ils en ont besoin, aucun doute là-dessus. Notre niveau d’entraînement va désormais baisser. Les prochains jours sont cruciaux. Nous avons encore un match à disputer. Cette victoire nous aidera beaucoup. Nous disposons d’installations de premier ordre pour récupérer au plus haut niveau », a conclu l’entraîneur.
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