Morten Hjulmandrejoint l'Atlético de Madrid. Selon Fabrizio Romano, le Sporting CP et l'Atlético de Madrid se sont mis d'accord sur tous les termes du transfert et entament ce jour l'échange des documents pour un montant de 40 millions d'euros, plus des bonus. Le milieu de terrain danois signe un contrat jusqu'au 30 juin 2031 et s'envolera ce soir pour Madrid afin de passer sa visite médicale. Le bonus devrait s'élever à 5 millions d'euros.
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Ni la Juventus ni le Milan : Hjulmand signe à l'Atlético de Madrid, les détails financiers
Hjulmand, né en 1999 et passé par la Serie A avec Lecce, Présent en Serie A avec Lecce de 2021 à 2023, il a disputé 95 matchs sans marquer le moindre but, tout en contribuant au titre de champion de Serie B. Longuement courtisé par la Juventus, aussi bien sous l’ère Giuntoli que Comolli, il a récemment été associé au Milan, notamment après l’arrivée chez les Rossoneri de Ruben Amorim, l’entraîneur qui l’a le plus valorisé au Sporting. Il quitte le Sporting avec un bilan de 94 apparitions, 7 buts et trois titres : deux championnats du Portugal et une Coupe du Portugal.
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