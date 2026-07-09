Ni la Juventus ni le Milan : Hjulmand signe à l'Atlético de Madrid, les détails financiers

Hjulmand, né en 1999 et passé par la Serie A avec Lecce, Présent en Serie A avec Lecce de 2021 à 2023, il a disputé 95 matchs sans marquer le moindre but, tout en contribuant au titre de champion de Serie B. Longuement courtisé par la Juventus, aussi bien sous l’ère Giuntoli que Comolli, il a récemment été associé au Milan, notamment après l’arrivée chez les Rossoneri de Ruben Amorim, l’entraîneur qui l’a le plus valorisé au Sporting. Il quitte le Sporting avec un bilan de 94 apparitions, 7 buts et trois titres : deux championnats du Portugal et une Coupe du Portugal.



