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Ni John Terry ni Roy Keane : quel type de capitaine est Harry Kane ? Une ancienne star de l’équipe d’Angleterre analyse son leadership et la décision « bizarre » de Thomas Tuchel concernant la Coupe du monde 2026
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Kane montre la voie en battant les records avec les Three Lions.
Il n’existe pas de modèle unique pour endosser le rôle de capitaine : chacun forge son propre style. Certains mènent la voix haute, en haranguant le groupe dans le vestiaire comme sur le terrain ; d’autres préfèrent emmener leurs coéquipiers par l’exemple, à travers un engagement et des performances irréprochables.
Kane appartient à cette seconde catégorie : l’ancien avant-centre de Tottenham n’est pas du genre à crier et à hurler, même dans les moments difficiles. Il fait confiance à ses coéquipiers pour jouer leur rôle au service de la cause commune, ce qui lui permet de se concentrer sur l’art qu’il maîtrise à la perfection : marquer des buts à un rythme effréné.
Fort de sa meilleure saison en club (61 buts avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga), Kane a porté son total pour l’Angleterre à 81 unités et se rapproche à grands pas du record de sélections de Peter Shilton (125).
Pourquoi le capitaine Kane ne sera jamais un leader comme Terry et Keane
Shilton a déjà été capitaine des « Three Lions » lors de la Coupe du monde 1990, tandis que Kane endossera ce rôle en 2026. Mais est-il vraiment l’homme de la situation, en tant qu’attaquant ? Interrogé par GOAL dans le cadre d’un partenariat avec Spreadex Sports, Pallister a répondu à la question de savoir s’il privilégierait toujours de confier le brassard à un joueur occupant un poste lui permettant d’avoir une vue d’ensemble du jeu : « Je pense que s’ils estiment qu’il n’y a personne d’autre, ils se tourneront peut-être vers un avant-centre ou un gardien.
« De préférence, je pense qu’on privilégierait un milieu de terrain capable d’avoir une vue d’ensemble du jeu et d’être en contact avec les deux extrémités du terrain – ce serait l’idéal. À défaut, un défenseur central qui a une vision globale depuis sa position peut aussi faire l’affaire.
Nous avions Alan Shearer comme capitaine lors de l’Euro. J’ai joué avec Éric Cantona à Manchester United alors qu’il était capitaine. Peter Schmeichel l’a fait pendant quelques matchs. Tout dépend des personnalités, je pense.
« Je ne vois pas Harry Kane comme le genre de capitaine qu’étaient John Terry, Bryan Robson ou Roy Keane. Mais on peut mener par l’exemple, et c’est ce qu’il fait. Cependant, quand on cherche un capitaine sur le terrain, je pense qu’on préfère quelqu’un qui soit au cœur de l’action, comme l’étaient les Robson, les Keane et les Vieira. »
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Tuchel a-t-il commis une erreur en écartant Maguire, le défenseur de Manchester United ?
Alors que Kane continue de faire la différence dans le dernier tiers du terrain, l’Angleterre est critiquée pour son manque de leadership – ou de voix pour organiser la défense – en défense. Les Three Lions auraient été mieux armés à ce poste si Harry Maguire, le défenseur central de Manchester United, avait obtenu sa place dans l’avion à destination de l’Amérique du Nord.
Revenant sur l’écartement d’un joueur qui a toujours répondu présent pour son pays lors des grands tournois, l’ancien défenseur des Red Devils, Pallister, a déclaré : « Je fais partie de ceux qui n’arrivent pas à croire qu’il ne l’ait pas sélectionné.
J’ai suivi nombre de ses matchs la saison passée : il avait retrouvé son meilleur niveau. Je lui tire mon chapeau pour avoir redressé la barre par rapport à il y a quelques années. Il a de l’expérience en tournoi, il n’a jamais laissé tomber l’Angleterre.
Je trouve simplement bizarre qu’il ne l’ait pas sélectionné. Aujourd’hui, je l’alignerais aux côtés de [Marc] Guehi. J’apprécie John Stones en défense centrale ; il a fait ses preuves à Manchester City, mais il n’a disputé qu’un seul match complet de 90 minutes avant d’être retenu dans le groupe.
Si l’on a appris une chose au fil des compétitions, c’est que les joueurs qui manquent de rythme, de matchs dans les jambes ou qui arrivent blessés ne font pas long feu en Coupe du monde.
« J’ai donc été un peu surpris par Thomas Tuchel et par cette décision, car il était clairement en grande forme à Manchester United. Quand on a un joueur comme lui, habitué aux compétitions et qui a bien joué dans ce genre de tournois, je ne voyais vraiment pas pourquoi on ne l’aurait pas sélectionné. »
Prochain rendez-vous de l’Angleterre : le Panama, lors de la Coupe du monde 2026.
Malgré des critiques persistantes sur sa défense, l'Angleterre a entamé sa campagne pour la Coupe du monde 2026 de manière mitigée. Une seconde période de haut niveau contre la Croatie – ponctuée par un doublé du capitaine Kane – lui a permis de lancer son tournoi par une victoire 4-2.
Elle a ensuite buté sur le bloc défensif du Ghana, concédant un match nul terne (0-0). Les Three Lions doivent désormais s’imposer samedi face au Panama pour terminer en tête du groupe L et se qualifier pour les 32es de finale, afin de maintenir vivants leurs espoirs de mettre fin à soixante ans d’attente d’un nouveau titre.