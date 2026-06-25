Ni John Terry ni Roy Keane : quel type de capitaine est Harry Kane ? Une ancienne star de l’équipe d’Angleterre analyse son leadership et la décision « bizarre » de Thomas Tuchel concernant la Coupe du monde 2026

Il n’existe pas de modèle unique pour endosser le rôle de capitaine : chacun forge son propre style. Certains mènent la voix haute, en haranguant le groupe dans le vestiaire comme sur le terrain ; d’autres préfèrent emmener leurs coéquipiers par l’exemple, à travers un engagement et des performances irréprochables.

Kane appartient à cette seconde catégorie : l’ancien avant-centre de Tottenham n’est pas du genre à crier et à hurler, même dans les moments difficiles. Il fait confiance à ses coéquipiers pour jouer leur rôle au service de la cause commune, ce qui lui permet de se concentrer sur l’art qu’il maîtrise à la perfection : marquer des buts à un rythme effréné.

Fort de sa meilleure saison en club (61 buts avec le Bayern Munich, champion de Bundesliga), Kane a porté son total pour l’Angleterre à 81 unités et se rapproche à grands pas du record de sélections de Peter Shilton (125).