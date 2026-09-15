Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Enzo Maresca Pep Guardiola GFXGetty/GOAL
Karim Malim

Traduit par

Ni cris ni chaos : Maresca a-t-il brisé la malédiction de la succession des légendes ?

FEATURES
P. Guardiola
E. Maresca
S. Ferguson
A. Bouaddi
Manchester City vs Norwich
Manchester City
Norwich
Carabao Cup
Manchester City vs Sunderland
Sunderland
Premier League
Espagne
Italie
Écosse
Maroc
Angleterre

Musique tonitruante et calme sur la ligne !

La mission d'Enzo Maresca était censée être l'une des plus difficiles du football moderne. Un entraîneur qui arrive à Manchester City pour succéder à une légende de la stature de Pep Guardiola, après une ère qui a écrit l'histoire du club et transformé la physionomie de la compétition en Angleterre et en Europe, se retrouve dans l'obligation de préserver ce même héritage, au milieu de comparaisons incessantes avec son prédécesseur.

Mais après les premières semaines de la saison, il semble que Maresca aborde cette mission comme si elle était moins complexe que beaucoup ne le pensaient. L'entraîneur a conduit Manchester City à quatre victoires consécutives en ce début de Premier League, l'équipe partageant la tête du classement avec Arsenal, tandis que les premiers indices laissent penser que la lutte pour le titre pourrait de nouveau se limiter à ces deux clubs.

Et la victoire la plus importante n'a pas été qu'un simple nouveau succès dans une série de résultats positifs : elle est survenue dans le lieu et les circonstances les plus difficiles, lorsque City est revenu du stade d'Old Trafford avec un précieux succès sur le score de 1-0 face à Manchester United, bien que l'équipe ait été contrainte de disputer une grande partie du match à dix après l'expulsion de Phil Foden.

Plus important que le résultat lui-même a été la réaction de l'équipe. Les joueurs de City ne se sont pas montrés désorientés ou paniqués, mais ont gardé leur calme jusqu'à la fin, une caractéristique qui est devenue peut-être la plus impressionnante en ce début d'ère Maresca.

  • Enzo MarescaGetty

    Le calme sur le terrain, une musique tonitruante à l'entraînement

    L'un des traits les plus marquants de la personnalité de Maresca réside peut-être dans sa façon de gérer la pression. L'entraîneur s'est remémoré les souvenirs de septembre dernier, lorsqu'il dirigeait Chelsea et que son gardien Robert Sanchez fut expulsé après seulement cinq minutes de jeu face à Manchester United à Old Trafford.

    Cette soirée-là fut totalement différente : Maresca dut procéder à des changements très précoces, effectuant deux remplacements durant les sept premières minutes, et modifiant pratiquement le dispositif de son équipe pour évoluer avec cinq défenseurs. Mais il ne parvint pas à préserver le résultat jusqu'au coup de sifflet final.

    Près d'un an plus tard, Maresca a paru plus mûr dans la gestion de la même situation. Il ne s'est pas précipité pour opérer des changements radicaux après l'expulsion, mais a accordé à son équipe le temps nécessaire pour comprendre ce qui se passait et s'y adapter. Le repositionnement de Rayan Cherki sur le côté droit, avant son remplacement par Iliman Ndiaye à la mi-temps, fut l'une de ses décisions tactiques les plus marquantes de la rencontre.

    Ce calme n'était pas seulement une attitude sur le terrain, il est devenu une partie de la personnalité de l'entraîneur en dehors également. En conférence de presse, Maresca se montre souriant et serein, et traite les questions avec une approche totalement différente de l'image à laquelle le public de Manchester City s'était habitué durant les années Guardiola.

    Après la victoire face à Manchester United, interrogé sur Erling Haaland et son éclatante forme cette saison, Maresca a répondu avec un sourire en reprenant une expression inspirée du célèbre adage : « Une épouse heureuse, c'est une vie heureuse. Pour nous, un Erling heureux, c'est une vie heureuse. »

    Une phrase simple et enjouée, mais qui reflète beaucoup de la personnalité du nouvel entraîneur. Car Maresca ne cherche pas à créer une autre version de Guardiola, il semble au contraire déterminé à être lui-même, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

    • Publicité
  • Pep Guardiola and Enzo MarescaImago-Images

    Il ne ressemble pas à Guardiola : voici l'idée

    La comparaison avec Guardiola était inévitable dès l'instant où Manchester City a annoncé la nomination de Maresca. Ce dernier n'a pas hérité d'une simple équipe victorieuse, mais d'un système habitué à gagner, d'un public habitué à voir un football doté d'une identité claire, et de joueurs qui ont travaillé pendant des années sous la direction d'un entraîneur ayant laissé une empreinte profonde dans les moindres détails de leur vie quotidienne.

    Mais la différence entre les deux hommes se manifeste jusque dans la zone technique. Guardiola bougeait beaucoup pendant les matchs, criait et donnait sans cesse des consignes à ses joueurs, réagissant à presque chaque détail, tandis que Maresca paraît plus calme : il reste souvent quasiment immobile, les bras croisés sur la poitrine, à observer le match avant d'intervenir.

    Fait notable, ce calme ne signifie pas une absence d'idées ni une faible influence. Au contraire, il semble que Maresca veuille imposer sa personnalité d'une manière différente.

    Même les entraînements ont connu un changement évident : la musique est devenue une composante de l'ambiance de travail, avec la diffusion d'une house tonitruante que Maresca a lui-même décrite comme du genre « boum, boum, boum ».

    L'idée est simple pour l'entraîneur : rendre les joueurs plus heureux, ce dont il pense que cela peut se répercuter sur leurs performances sur le terrain. Ainsi, Maresca ne cherche pas à effacer l'héritage de Guardiola, mais il y ajoute une part de sa personnalité.

  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Diaz révèle ce qui a changé dans les coulisses

    Le changement opéré par Maresca ne se limite pas à l'atmosphère générale, il s'étend aux détails tactiques et à l'entraînement. Le nouveau capitaine de Manchester City, Ruben Dias, a expliqué que l'entraîneur a introduit ses propres idées, même si les fondations sur lesquelles l'équipe s'est construite au cours des dernières années sont toujours présentes.

    Dias a déclaré qu'il y avait des changements évidents qui commencent dès les séances d'entraînement et s'étendent à certains détails liés à la manière de presser et de défendre, des éléments qui reflètent les idées propres à Maresca.

    Mais le défenseur portugais a en même temps insisté sur l'existence d'une continuité manifeste dans le style de jeu de l'équipe. Cela pourrait être l'une des clés du succès précoce de Maresca.

    Car il n'est pas venu à Manchester City pour repartir de zéro, et il n'a pas cherché à démolir un système qui a fait ses preuves ; il a au contraire choisi de conserver la base tout en introduisant des ajustements progressifs qui donnent à l'équipe sa propre empreinte.

    Dias a affirmé que beaucoup de choses avaient changé, mais que l'identité de l'équipe et son style de jeu restaient très proches de ce à quoi le club était habitué. Et c'est là que réside le paradoxe : Maresca change City, mais il ne cherche pas à le transformer complètement.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • FBL-PR-ENG-MAN UTD-EVERTON-FRIENDLY-ROONEY-TESTIMONIALAFP

    Les comparaisons avec Guardiola ne constituent pas une pression

    Depuis l'annonce de la nomination de Maresca, de nombreuses comparaisons ont émergé entre sa mission et l'expérience de David Moyes lorsqu'il a succédé à Sir Alex Ferguson à Manchester United en 2013. Cette expérience fut l'une des plus célèbres histoires d'échec de coachs appelés à succéder à des légendes de clubs.

    Moyes est arrivé à Old Trafford après les 27 années passées par Ferguson à la tête de Manchester United, mais il n'a pas su supporter le poids des attentes et n'est pas resté plus de dix mois avant d'être limogé. C'est pour cette raison que Maresca sait parfaitement que succéder à un entraîneur tel que Guardiola comporte des risques exceptionnels.

    Lors de la conférence de presse de sa présentation, le technicien a évoqué d'autres exemples, comme Ferguson et Arsène Wenger, expliquant que les clubs ont souffert à des degrés divers après le départ d'entraîneurs qui les avaient dirigés pendant de longues périodes.

    Mais Maresca n'a pas abordé ces comparaisons comme une menace. Il a même clairement affirmé que l'on continuerait de parler de Guardiola, tout en assurant que cela « ne représente pas une pression pour lui », ce qui explique peut-être en grande partie sa manière de travailler jusqu'à présent.

  • Enzo Maresca Manchester City crestGetty/GOAL

    Un début en fanfare après la gifle d'Arsenal

    Il est facile d'oublier que les débuts de Maresca n'ont pas été entièrement parfaits. Manchester City a en effet subi une lourde défaite 3-0 face à Arsenal lors du Community Shield, un résultat qui aurait pu ouvrir prématurément la porte aux doutes sur la capacité du nouvel entraîneur à gérer un club de cette envergure.

    Mais la réponse n'a pas tardé. City a enchaîné une série de victoires, allant jusqu'à cinq succès consécutifs, dont une victoire en Ligue des champions face à Porto, avant de poursuivre son démarrage en trombe en Premier League.

    Puis est venue la victoire contre Manchester United à Old Trafford, qui a donné un élan supplémentaire aux débuts de Maresca, non seulement en raison de l'importance de l'adversaire, mais aussi par la manière dont l'équipe a géré les conditions du match.

    Et c'est précisément ce qui rend ces débuts intéressants. Maresca ne se contente pas de gagner : l'équipe semble apprendre à gérer les crises sans perdre son équilibre.

  • FBL-EUR-C1-MANCITY-PRESSERAFP

    Le vrai test commence maintenant

    Pour autant, les grandes questions restent en suspens. Manchester City n'a fait que ses premiers pas avec son nouvel entraîneur, la saison est longue, et la concurrence deviendra de plus en plus rude au fil des semaines.

    Le club a par ailleurs procédé à des changements majeurs dans son effectif lors du mercato estival, ce qui signifie que Maresca ne travaille pas seulement à succéder à Guardiola, mais tente en même temps de construire une nouvelle version de l'équipe.

    La défense du titre de la Coupe de la Ligue débute par un affrontement face à Norwich City à l'Etihad Stadium, avant de recevoir Sunderland en Premier League trois jours plus tard.

    Et si Maresca parvient à franchir ces deux matches avec deux nouvelles victoires, il se rapprochera d'un début quasi parfait pour son parcours avec Manchester City. Mais plus important que les chiffres sera la continuité de la manière dont il gère la pression.

    Jusqu'à présent, il semble que Maresca ait compris la règle fondamentale de sa mission : il ne peut pas être Guardiola, et il n'a pas besoin de l'être.

    Il a hérité d'une équipe qui sait gagner, mais il a choisi de lui apporter quelque chose de différent : du calme dans les crises, une personnalité plus légère en dehors du terrain, et de nouvelles idées à l'entraînement comme en match.

    C'est pourquoi la « mission impossible » qui paraissait effrayante avant le début de la saison commence peu à peu à se transformer en un projet viable. Maresca n'est pas encore sorti de l'ombre de Guardiola, mais il a déjà entrepris de bâtir la sienne.

Carabao Cup
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Norwich crest
Norwich
NOR
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Sunderland crest
Sunderland
SUN