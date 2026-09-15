Ni cris ni chaos : Maresca a-t-il brisé la malédiction de la succession des légendes ?

La mission d'Enzo Maresca était censée être l'une des plus difficiles du football moderne. Un entraîneur qui arrive à Manchester City pour succéder à une légende de la stature de Pep Guardiola, après une ère qui a écrit l'histoire du club et transformé la physionomie de la compétition en Angleterre et en Europe, se retrouve dans l'obligation de préserver ce même héritage, au milieu de comparaisons incessantes avec son prédécesseur.

Mais après les premières semaines de la saison, il semble que Maresca aborde cette mission comme si elle était moins complexe que beaucoup ne le pensaient. L'entraîneur a conduit Manchester City à quatre victoires consécutives en ce début de Premier League, l'équipe partageant la tête du classement avec Arsenal, tandis que les premiers indices laissent penser que la lutte pour le titre pourrait de nouveau se limiter à ces deux clubs.

Et la victoire la plus importante n'a pas été qu'un simple nouveau succès dans une série de résultats positifs : elle est survenue dans le lieu et les circonstances les plus difficiles, lorsque City est revenu du stade d'Old Trafford avec un précieux succès sur le score de 1-0 face à Manchester United, bien que l'équipe ait été contrainte de disputer une grande partie du match à dix après l'expulsion de Phil Foden.

Plus important que le résultat lui-même a été la réaction de l'équipe. Les joueurs de City ne se sont pas montrés désorientés ou paniqués, mais ont gardé leur calme jusqu'à la fin, une caractéristique qui est devenue peut-être la plus impressionnante en ce début d'ère Maresca.