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Ni Chelsea, ni Newcastle ! Selon les dernières rumeurs, une destination inattendue en Premier League serait envisagée pour José Mourinho, alors qu’un club avide de titres surveille de près la situation du « Special One »
Aston Villa s’intéresse de près à José Mourinho.
Selon Football Insider, Aston Villa se profile comme une destination inattendue pour le stratège portugais. Si Unai Emery a réalisé un travail remarquable à Villa Park, la direction ambitieuse du club surveillerait de près la disponibilité de José Mourinho.
L’ancien mentor de Chelsea et Manchester United, l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du ballon rond, pourrait donc bientôt mener les Villans vers une nouvelle ère de succès, selon les observateurs avertis.
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Les exigences strictes du « Special One »
Malgré l’intérêt manifesté par les clubs des Midlands, tout prétendant potentiel doit être prêt à se plier aux exigences intransigeantes de Mourinho. Comme le montrent actuellement les rumeurs concernant son retour au Real Madrid, l’entraîneur de 63 ans exigerait, selon certaines sources, une autorité totale sur les affaires de l’équipe première.
Les conditions non négociables de l’actuel patron de Benfica incluent le contrôle total de la hiérarchie du club et une influence déterminante sur la stratégie des transferts. Pour un club comme Villa, qui fonctionne avec un modèle reposant sur un directeur sportif, s’adapter à une telle concentration de pouvoir impliquerait une refonte interne majeure.
Un retour en Premier League se profile
Alors que les rumeurs d’un retour à Chelsea ou à Newcastle persistent depuis des mois, l’association avec Aston Villa ajoute un nouveau rebondissement à ce feuilleton.
Mourinho n’a jamais caché son affection pour le football anglais, et l’opportunité de défier les « Big Six » avec un club historique comme Aston Villa pourrait constituer le projet idéal pour renforcer son héritage.
Les propriétaires d’Aston Villa ont déjà prouvé leur volonté d’investir, et le palmarès de Mourinho, qui a toujours su remporter des trophées, correspond parfaitement à leur vision à long terme.
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Quelle est la prochaine étape ?
La course pour s'attacher les services de Mourinho s'intensifie, le Real Madrid étant également fortement pressenti suite à des rumeurs faisant état de tensions dans les vestiaires du Bernabéu sous la direction d'Álvaro Arbeloa. Cependant, l'attrait de la Premier League reste très fort.
Qu’il opte pour un retour en Espagne ou pour un rebondissement en Angleterre, une certitude demeure : le technicien portugais ne s’engagera qu’à ses propres conditions.
Alors que la saison européenne touche à sa fin, tous les regards seront tournés vers l’entraîneur du Benfica pour savoir où il posera ses valises en 2026-2027.