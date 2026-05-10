Selon Football Insider, Aston Villa se profile comme une destination inattendue pour le stratège portugais. Si Unai Emery a réalisé un travail remarquable à Villa Park, la direction ambitieuse du club surveillerait de près la disponibilité de José Mourinho.

L’ancien mentor de Chelsea et Manchester United, l’un des entraîneurs les plus titrés de l’histoire du ballon rond, pourrait donc bientôt mener les Villans vers une nouvelle ère de succès, selon les observateurs avertis.