Neymar « un peu en dessous de son niveau habituel » lors du match nul à Coritiba ; l'entraîneur de Santos exclut d'emblée l'attaquant brésilien du prochain match

Cuca a rappelé que Neymar ne devait pas être le seul à être pointé du doigt après la récente baisse de forme du club. Le grand club brésilien traverse un moment délicat, avec trois défaites lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, ce qui le laisse à la 15e place du classement de la Série A.

La frustration s’est poursuivie mercredi soir avec un match nul et vierge à domicile face à Coritiba, lors du match aller du cinquième tour de la Copa do Brasil. Neymar a été le plus proche de débloquer la situation lorsqu’il a fait trembler la barre transversale sur un coup franc caractéristique, mais il n’a pas réussi à mener son équipe à la victoire. Après la rencontre, Cuca s’est empressé de partager la responsabilité du résultat avec l’ensemble de l’effectif et du staff technique.