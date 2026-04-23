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Neymar « un peu en dessous de son niveau habituel » lors du match nul à Coritiba ; l'entraîneur de Santos exclut d'emblée l'attaquant brésilien du prochain match
Cuca prend la défense de son joueur vedette en cette période difficile
Cuca a rappelé que Neymar ne devait pas être le seul à être pointé du doigt après la récente baisse de forme du club. Le grand club brésilien traverse un moment délicat, avec trois défaites lors de ses six derniers matchs toutes compétitions confondues, ce qui le laisse à la 15e place du classement de la Série A.
La frustration s’est poursuivie mercredi soir avec un match nul et vierge à domicile face à Coritiba, lors du match aller du cinquième tour de la Copa do Brasil. Neymar a été le plus proche de débloquer la situation lorsqu’il a fait trembler la barre transversale sur un coup franc caractéristique, mais il n’a pas réussi à mener son équipe à la victoire. Après la rencontre, Cuca s’est empressé de partager la responsabilité du résultat avec l’ensemble de l’effectif et du staff technique.
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Partager la responsabilité des mauvais résultats
« Neymar subit les turbulences de l’équipe et les ressent profondément », a déclaré Cuca. « Les résultats ont été catastrophiques, même si les performances n’étaient pas mauvaises. Dans le football, seul le résultat compte. On ne peut pas lui imputer l’entière responsabilité de ces contre-performances. Nous devons répartir la responsabilité de manière équitable, l’entraîneur assumant la plus grande part. Aujourd’hui, il n’était pas aussi compétitif que lors des autres matchs. Il y a toutefois des points positifs. Le jour où Neymar jouera comme les autres, il sera critiqué : c’est normal au vu de son potentiel. »
Actuellement, Santos occupe une position délicate au classement de la Serie A, avec seulement trois victoires en douze journées, une irrégularité qui exerce une pression considérable sur l’entraîneur et son joueur phare, tandis que le club cherche encore l’efficacité nécessaire pour remonter au classement.
Neymar forfait pour le déplacement à Bahia
Cuca a confirmé que Neymar ne sera pas dans le groupe pour la rencontre de championnat de samedi face à Bahia. Cette décision intervient alors que le joueur de 34 ans peine à répondre aux exigences physiques et mentales d’un calendrier surchargé, aggravées par les séquelles d’une blessure au genou qui l’ont limité à seulement dix apparitions en 2026.
« Neymar a réalisé de bonnes performances en termes de sprints et de distance parcourue à pleine vitesse », a expliqué Cuca. « [Contre Coritiba], il était un peu en dessous de son niveau, je pense à cause de l'enchaînement des matchs — personne ne peut tenir ce rythme, sans parler de la pression émotionnelle. Le match de samedi, c'est une autre histoire. Il n’a pas le temps de récupérer. Il sera donc laissé au repos pour la rencontre de samedi afin d’aborder dans les meilleures conditions la rencontre décisive en Argentine. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers les ambitions de la Sudamericana.
Le « match décisif » évoqué par Cuca correspond au prochain déplacement sur la pelouse de San Lorenzo, lors de la phase de groupes de la Copa Sudamericana. Alors que les espoirs de Neymar de porter le maillot du Brésil lors de la Coupe du monde 2026 s’amenuisent, l’attaquant se concentre désormais pleinement sur la quête d’un titre continental avec Santos. Malgré un temps de jeu limité cette année, il demeure efficace lorsqu’il est sur le terrain, avec quatre buts et trois passes décisives à son actif.