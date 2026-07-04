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Neymar sera-t-il titulaire à la Coupe du monde ? Selon Carlo Ancelotti, l’attaquant brésilien est désormais capable de tenir 90 minutes et le technicien admet qu’il n’est « pas satisfait » de son rôle de remplaçant
Talisman se remet d'une blessure au mollet
Neymar pourrait enfin jouer un rôle de premier plan au sein de l'équipe du Brésil lors de ce tournoi, après s'être complètement remis d'une blessure tenace au mollet droit. L'attaquant de 34 ans a connu une campagne frustrante, ne disputant qu'une seule apparition de 14 minutes en tant que remplaçant lors de la victoire en phase de groupes contre l'Écosse. Cependant, les inquiétudes concernant sa condition physique ont désormais été officiellement dissipées par son entraîneur, ce qui donne à la Seleção un formidable coup de pouce offensif avant sa rencontre contre la Norvège dans le New Jersey.
- AFP
Le staff effectue les tests d’évaluation physique
Lors d’un entretien accordé à *Folha de S.Paulo*, Ancelotti a livré une analyse détaillée de la manière dont Neymar gère son rôle de remplaçant.
Interrogé sur la possibilité de le conserver sur le banc en prévision des éventuelles prolongations, comme ce fut le cas face au Japon, le vétéran technicien italien a salué la maturité de Neymar et sa capacité à prendre le jeu à son compte.
Il a déclaré : « L’important, c’est qu’il soit disponible pour jouer. Personne ne sait combien de temps il jouera. Il a l’expérience nécessaire pour gérer son temps de jeu et le rythme de la rencontre. Quand je sentirai que l’équipe a besoin de lui, je le ferai entrer [sur le terrain]. »
Interrogé sur la capacité physique de l’attaquant à tenir 90 minutes, l’ancien coach du Real Madrid a tranché : « Oui, il peut jouer 90 minutes. »
Neymar assume son rôle de remplaçant
Abordant les difficultés émotionnelles qu’un joueur de classe mondiale peut rencontrer lorsqu’il est relégué sur le banc, l’entraîneur a salué son comportement exemplaire : « Il n’est pas content, mais il se comporte très bien.
Il s'entraîne très bien. Neymar est extrêmement respectueux, aimable et apprécié de ses coéquipiers. C'est un élément important du groupe car il possède d'immenses qualités et fait preuve d'une grande humilité. Je suis très satisfait de lui. Et bien sûr, il veut jouer, comme il l'a toujours voulu. »
Interrogé sur une éventuelle demande d’intégration dans le onze de départ, l’entraîneur a clarifié la situation : « Il ne dit pas explicitement “Je veux jouer”, mais son envie est évidente. C’est une bonne chose. Un joueur ne peut pas être heureux sur le banc. »
- (C)Getty Images
Un duel offensif passionnant s'annonce
Le Brésil aborde les huitièmes de finale avec un défi de taille : contenir la Norvège, portée par l’imposant attaquant Erling Haaland. La Seleção aborde toutefois la rencontre avec une série de sept matchs sans défaite toutes compétitions confondues, portée par la forme éclatante de Vinicius Junior. Pour les hommes d’Ancelotti, neutraliser la menace aérienne norvégienne tout en exploitant la créativité de Neymar sur l’ensemble de la rencontre s’avérera déterminant afin de composter leur billet pour les quarts de finale.
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