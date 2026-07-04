Lors d’un entretien accordé à *Folha de S.Paulo*, Ancelotti a livré une analyse détaillée de la manière dont Neymar gère son rôle de remplaçant.

Interrogé sur la possibilité de le conserver sur le banc en prévision des éventuelles prolongations, comme ce fut le cas face au Japon, le vétéran technicien italien a salué la maturité de Neymar et sa capacité à prendre le jeu à son compte.

Il a déclaré : « L’important, c’est qu’il soit disponible pour jouer. Personne ne sait combien de temps il jouera. Il a l’expérience nécessaire pour gérer son temps de jeu et le rythme de la rencontre. Quand je sentirai que l’équipe a besoin de lui, je le ferai entrer [sur le terrain]. »

Interrogé sur la capacité physique de l’attaquant à tenir 90 minutes, l’ancien coach du Real Madrid a tranché : « Oui, il peut jouer 90 minutes. »