Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa
Traduit par

Neymar sauve Santos avec un doublé sur penalty contre Flamengo et freine la course au titre du leader

Neymar
Santos FC
Santos FC vs Flamengo
Serie A
Palmeiras
Bahia
Flamengo

Neymar a marqué son retour de blessure avec la manière en sortant du banc pour inscrire un doublé sur penalty et arracher le nul 2-2 pour Santos contre Flamengo jeudi. L’attaquant phare a stoppé l’élan victorieux du leader de Serie A à la Vila Belmiro, offrant un sérieux coup de pouce au rival pour le titre Palmeiras lors d’une seconde période effrénée.

  • L’apparition de la superstar déclenche une remontée spectaculaire

    L'attaquant brésilien a remplacé Philippe Coutinho à la pause alors que son équipe était menée après les buts inscrits en première période par Danilo et Lucas Paqueta. Écarté des terrains depuis une déchirure au muscle de la cuisse droite contre Palmeiras le 2 septembre, il a gardé son sang-froid pour transformer des penalties aux 82e et 88e minutes. Ce sursaut tardif à Vila Belmiro a mis un coup d'arrêt brutal aux séries de cinq victoires consécutives des deux équipes.

  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    La course au titre se resserre en tête

    Laisser filer deux points alors qu’il menait fait mal à Flamengo dans la course au titre. Le leader reste à 61 points, mais Palmeiras a battu Bahia pour revenir à un seul point de la première place. Pour Santos, cette remontée pleine de caractère a montré à quel point les choses s’améliorent vite lorsque son talisman est de retour sur le terrain.

  • Les hôtes du milieu de tableau visent une remontée tardive

    Ce résultat laisse Santos à la huitième place du classement avec 42 points en 29 matches. Dans le même temps, le carton rouge de Jorginho et des erreurs défensives en fin de match ont offert aux visiteurs un rappel à l’ordre au bon moment. Avec un Neymar affûté pour son retour, Santos peut désormais croire à ses chances de remonter vers les premières places avant la fin de la saison.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Santos v Flamengo - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Le calendrier infernal met à l’épreuve les prétendants continentaux

    L’action reprend rapidement le dimanche 11 octobre, lorsque Santos se déplace chez l’Atletico-MG et que Flamengo dispute un derby très disputé contre Fluminense. Le leader du championnat devra ensuite tourner son attention vers l’Amérique du Sud, avec un déplacement chez l’équipe argentine d’Estudiantes pour la demi-finale aller de la Copa Libertadores, le jeudi 15 octobre. Avec des rencontres à très fort enjeu tous les quelques jours, une gestion intelligente de l’effectif sera cruciale pour garder les joueurs clés frais.