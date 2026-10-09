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Neymar sauve Santos avec un doublé sur penalty contre Flamengo et freine la course au titre du leader
L’apparition de la superstar déclenche une remontée spectaculaire
L'attaquant brésilien a remplacé Philippe Coutinho à la pause alors que son équipe était menée après les buts inscrits en première période par Danilo et Lucas Paqueta. Écarté des terrains depuis une déchirure au muscle de la cuisse droite contre Palmeiras le 2 septembre, il a gardé son sang-froid pour transformer des penalties aux 82e et 88e minutes. Ce sursaut tardif à Vila Belmiro a mis un coup d'arrêt brutal aux séries de cinq victoires consécutives des deux équipes.
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La course au titre se resserre en tête
Laisser filer deux points alors qu’il menait fait mal à Flamengo dans la course au titre. Le leader reste à 61 points, mais Palmeiras a battu Bahia pour revenir à un seul point de la première place. Pour Santos, cette remontée pleine de caractère a montré à quel point les choses s’améliorent vite lorsque son talisman est de retour sur le terrain.
Les hôtes du milieu de tableau visent une remontée tardive
Ce résultat laisse Santos à la huitième place du classement avec 42 points en 29 matches. Dans le même temps, le carton rouge de Jorginho et des erreurs défensives en fin de match ont offert aux visiteurs un rappel à l’ordre au bon moment. Avec un Neymar affûté pour son retour, Santos peut désormais croire à ses chances de remonter vers les premières places avant la fin de la saison.
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Le calendrier infernal met à l’épreuve les prétendants continentaux
L’action reprend rapidement le dimanche 11 octobre, lorsque Santos se déplace chez l’Atletico-MG et que Flamengo dispute un derby très disputé contre Fluminense. Le leader du championnat devra ensuite tourner son attention vers l’Amérique du Sud, avec un déplacement chez l’équipe argentine d’Estudiantes pour la demi-finale aller de la Copa Libertadores, le jeudi 15 octobre. Avec des rencontres à très fort enjeu tous les quelques jours, une gestion intelligente de l’effectif sera cruciale pour garder les joueurs clés frais.
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