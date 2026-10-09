Neymar sauve Santos avec un doublé sur penalty contre Flamengo et freine la course au titre du leader

Ce résultat laisse Santos à la huitième place du classement avec 42 points en 29 matches. Dans le même temps, le carton rouge de Jorginho et des erreurs défensives en fin de match ont offert aux visiteurs un rappel à l’ordre au bon moment. Avec un Neymar affûté pour son retour, Santos peut désormais croire à ses chances de remonter vers les premières places avant la fin de la saison.