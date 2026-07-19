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Neymar s'offre un cadeau à 17 millions de livres sterling ! La superstar brésilienne s'achète un superyacht après avoir vécu une déception lors de la Coupe du monde – David Beckham et Cristiano Ronaldo le rejoignent ainsi au club des propriétaires de bateaux
Rejoindre le club très fermé des plaisanciers
Neymar vient officiellement d'intégrer le cercle très fermé des footballeurs propriétaires de superyachts, après avoir finalisé l'achat d'un navire de luxe de 17 millions de livres sterling. L'attaquant de Santos s'est offert ce bolide des mers peu après l'élimination prématurée du Brésil de la Coupe du monde 2026.
L’acquisition de ce yacht, baptisé « Enejota » – un jeu de mots phonétique sur la prononciation portugaise de ses initiales « NJ » –, intervient à un tournant majeur de la carrière légendaire de l’attaquant. Si son prix est vertigineux pour la plupart des gens, il n’a rien à envier aux investissements réalisés par ses pairs. Ronaldo avait déjà déboursé 5,5 millions de livres sterling pour son propre yacht de luxe en 2020 afin de célébrer son titre de champion de Serie A avec la Juventus, tandis que Beckham est également connu pour être un passionné.
Fiche technique de l'Enejota
Selon les informations de Nautica, l’« Enejota » n’est pas un simple bateau de plaisance ; il s’agit en réalité d’un cargo méticuleusement rénové, construit au Brésil. Ce navire, qui mesure plus de 46 mètres de long, a récemment accosté à Angra dos Reis, dans l’État de Rio de Janeiro. Il dispose d’une immense « surface utile » de 800 mètres carrés, offrant ainsi suffisamment d’espace à la superstar et à ses invités pour se détendre.
Sous le capot, quatre moteurs Caterpillar de 1 450 chevaux chacun lui permettent de filer le long des côtes brésiliennes, offrant au joueur un refuge privé loin des projecteurs qui l’accompagnent depuis le début de sa carrière.
La fin d’une époque pour la Seleção
Cet achat permet de détourner l’attention de ce qui a été une fin douloureuse pour le parcours international de Neymar avec le Brésil. L’attaquant a confirmé sa retraite immédiatement après l’élimination de la Seleção en huitièmes de finale face à la Norvège, un match au cours duquel il a inscrit son 80e et dernier but pour son pays. S’exprimant après cette défaite émouvante, Neymar a déclaré à Globo : « J’ai essayé, j’ai essayé. »
Alors que l’« Enejota » est amarrée dans les eaux de Rio de Janeiro, Neymar entame un nouveau chapitre de sa vie. Il reste l’un des sportifs les plus bankables et les plus fortunés de la planète, capable de dépenser 17 millions de livres sterling sur un coup de tête.
- (C)Getty Images
Perspectives d'avenir pour Santos
Libéré de ses engagements internationaux, Neymar va désormais se consacrer pleinement à sa carrière en club, sous les couleurs de Santos. Le club brésilien a accueilli son star de retour à bras ouverts, même si sa présence a parfois suscité des interrogations sur son implication lors des passages à vide en championnat. Reste que ses statistiques parlent pour lui : 457 buts marqués et 262 passes décisives, en quatre pays et au fil d’une carrière déjà brillante.
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