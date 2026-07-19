Neymar vient officiellement d'intégrer le cercle très fermé des footballeurs propriétaires de superyachts, après avoir finalisé l'achat d'un navire de luxe de 17 millions de livres sterling. L'attaquant de Santos s'est offert ce bolide des mers peu après l'élimination prématurée du Brésil de la Coupe du monde 2026.

L’acquisition de ce yacht, baptisé « Enejota » – un jeu de mots phonétique sur la prononciation portugaise de ses initiales « NJ » –, intervient à un tournant majeur de la carrière légendaire de l’attaquant. Si son prix est vertigineux pour la plupart des gens, il n’a rien à envier aux investissements réalisés par ses pairs. Ronaldo avait déjà déboursé 5,5 millions de livres sterling pour son propre yacht de luxe en 2020 afin de célébrer son titre de champion de Serie A avec la Juventus, tandis que Beckham est également connu pour être un passionné.