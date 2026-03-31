Neymar s'exprime sur la pression « écrasante » liée au fait de jouer au Brésil, tout en rendant hommage à son ancien coéquipier du PSG, Kylian Mbappé

Neymar n'a pas mâché ses mots pour décrire l'environnement qui entoure la Seleção, soulignant que l'attitude « écrasante » des supporters et des médias crée une atmosphère étouffante, même pour les icônes les plus aguerries.

« C'est un prix élevé à payer pour être joueur, c'est difficile, car au Brésil, c'est très éprouvant », a déclaré Neymar, cité par Globo Esporte. « Les gens vous écrasent vraiment. Ils ne comprennent pas que vous êtes une personne normale. Tout va bien : c'est dur ; je suis incroyablement reconnaissant, j'ai travaillé pour ça, mais je suis un être humain. J'ai les mêmes sentiments que vous, je souffre aussi, je ressens de la douleur, je me réveille de mauvaise humeur, je pleure, je me mets en colère, je suis heureux, c'est normal. Pourquoi je ne peux pas faire des choses normales ? »