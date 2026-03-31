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Neymar s'exprime sur la pression « écrasante » liée au fait de jouer au Brésil, tout en rendant hommage à son ancien coéquipier du PSG, Kylian Mbappé
Le coût humain du maillot jaune
Alors qu’il s’efforce toujours de retrouver sa pleine forme, Neymar a levé le voile sur l’épuisement psychologique qui caractérise sa carrière. Le joueur de 34 ans a laissé entendre que le public brésilien avait souvent tendance à le dépouiller de son humanité, le considérant comme une marchandise plutôt que comme une personne. Cet aveu sincère intervient à un moment charnière pour l’attaquant, qui doit concilier un deuxième passage très médiatisé au Santos, le club de son enfance, avec les exigences physiques d’un corps qui l’a de plus en plus souvent trahi ces dernières saisons.
- AFP
Un appel à l'empathie
Neymar n'a pas mâché ses mots pour décrire l'environnement qui entoure la Seleção, soulignant que l'attitude « écrasante » des supporters et des médias crée une atmosphère étouffante, même pour les icônes les plus aguerries.
« C'est un prix élevé à payer pour être joueur, c'est difficile, car au Brésil, c'est très éprouvant », a déclaré Neymar, cité par Globo Esporte. « Les gens vous écrasent vraiment. Ils ne comprennent pas que vous êtes une personne normale. Tout va bien : c'est dur ; je suis incroyablement reconnaissant, j'ai travaillé pour ça, mais je suis un être humain. J'ai les mêmes sentiments que vous, je souffre aussi, je ressens de la douleur, je me réveille de mauvaise humeur, je pleure, je me mets en colère, je suis heureux, c'est normal. Pourquoi je ne peux pas faire des choses normales ? »
Éloges pour Mbappé
Bien que l'attaquant passe actuellement du temps loin des terrains pour travailler sa condition physique et profiter de sa famille depuis qu'il a été écarté de la dernière sélection brésilienne, il suit de près l'actualité internationale. En regardant le match amical opposant le Brésil à la France, qui s'est soldé par une victoire 2-1 des Bleus, Neymar a pris le temps de saluer la qualité de son ancien coéquipier du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui a ouvert le score.
Neymar a été filmé en train de réagir à l'efficacité devant le but de la star du Real Madrid pendant sa séance de récupération. « Là, devant le but, il [Mbappé] ne rate jamais », a remarqué Neymar. Malgré ce résultat défavorable à la Seleção, Neymar reste concentré sur l'objectif global à l'approche de la Coupe du monde, déclarant : « La Coupe du monde approche et tout le monde doit être au top, c'est parti ! »
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Et maintenant ?
La priorité de Neymar est désormais d'aider Santos à remonter au classement de la Série A brésilienne, où le club occupe actuellement la 16e place après avoir récolté seulement sept points lors de ses huit premiers matches de la saison. Il affrontera Remo-PA jeudi prochain. À l'approche de la Coupe du monde, Neymar s'efforcera également d'être au meilleur de sa forme physique pour le tournoi, dans l'espoir d'intégrer la sélection de Carlo Ancelotti.