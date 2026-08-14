Malgré son rôle de maître à jouer dans cette victoire, Neymar a été sifflé par une partie du public local après une passe ratée, ce qui a provoqué une réaction émotive du joueur sur la pelouse.

S'exprimant auprès d'ESPNaprès le match, Neymar a laissé éclater sa frustration face à l'atmosphère négative dans les tribunes : « Ce que je disais là-bas, c'est qu'on était menés 1-0, et je sais que les supporters souffrent depuis de nombreuses années... mais si vous allez continuer à penser comme ça et venir au stade avec un état d'esprit négatif, il vaut mieux rester à la maison.

« Je l'ai dit au gars là-haut : au lieu de critiquer, il reste encore 60 minutes à jouer, soutenez-nous... encouragez-nous. Ensuite, on renverse le match, je viens prendre un peu d'eau, et il fait un signe de cœur dans les tribunes... c'est facile d'être supporter de Santos comme ça... N'aimer le gars que quand il gagne. »