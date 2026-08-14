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Neymar s’en prend aux supporters « négatifs » de Santos et dit aux fans qui sifflent de « rester chez eux » après la remontée victorieuse en Copa Sudamericana
Neymar inspire la remontée de Santos
Santos a dû puiser dans ses ressources avant de s’imposer 2-1 contre l’équipe équatorienne de Macara lors du match aller de son huitième de finale de Copa Sudamericana à Vila Belmiro, jeudi soir. Les visiteurs ont stupéfié le public local avec une ouverture du score précoce signée Franco Posse après seulement quatre minutes, avant que Neymar ne mène la révolte de son équipe en offrant l’égalisation à Gabriel Barbosa peu avant la mi-temps. La star brésilienne a ensuite délivré une deuxième passe décisive sur un corner à la 75e minute, que William Arao a repris pour sceller la victoire de Santos.
- AFP
Une star critique les supporters impatients
Malgré son rôle de maître à jouer dans cette victoire, Neymar a été sifflé par une partie du public local après une passe ratée, ce qui a provoqué une réaction émotive du joueur sur la pelouse.
S'exprimant auprès d'ESPNaprès le match, Neymar a laissé éclater sa frustration face à l'atmosphère négative dans les tribunes : « Ce que je disais là-bas, c'est qu'on était menés 1-0, et je sais que les supporters souffrent depuis de nombreuses années... mais si vous allez continuer à penser comme ça et venir au stade avec un état d'esprit négatif, il vaut mieux rester à la maison.
« Je l'ai dit au gars là-haut : au lieu de critiquer, il reste encore 60 minutes à jouer, soutenez-nous... encouragez-nous. Ensuite, on renverse le match, je viens prendre un peu d'eau, et il fait un signe de cœur dans les tribunes... c'est facile d'être supporter de Santos comme ça... N'aimer le gars que quand il gagne. »
La forme magique porte Peixe
L’impressionnante forme de Neymar s’est une nouvelle fois révélée cruciale pour l’attaque de Santos, puisqu’il a porté son remarquable total personnel à 13 buts et huit passes décisives lors de ses 24 dernières apparitions. La rencontre a également suscité de la frustration pour son coéquipier Gabigol, qui a vu deux buts lui être refusés pour hors-jeu, tandis que le gardien de Macara, Rodrigo Rodriguez, a réalisé un bel arrêt en fin de match pour empêcher Neymar de marquer sur un coup franc dans le temps additionnel. Néanmoins, ce court succès offre aux géants brésiliens un avantage précieux avant le match retour décisif.
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Santos face au test équatorien
Santos se prépare désormais pour le match retour de la semaine prochaine sur le terrain de Macara à Ambato, où un match nul suffira pour valider sa qualification pour les quarts de finale. Jouer en altitude en Équateur devrait représenter un sérieux test physique pour l'équipe de Cuca, qui cherchera à préserver son avantage au score cumulé. Neymar devra maintenir sa forme physique et sa dynamique afin de mener Santos dans sa quête du titre en Copa Sudamericana 2026.
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