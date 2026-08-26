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Neymar retenu dans le groupe de Santos pour le derby des quarts de finale de la Coupe du Brésil contre Palmeiras malgré des inquiétudes concernant la pelouse synthétique
La sélection de l’effectif confirme l’inclusion
Santos a officiellement inclus Neymar dans son groupe pour le déplacement de mercredi soir, à l’occasion du quart de finale aller de la Copa do Brasil contre Palmeiras, au Nubank Parque. Cette décision intervient après des inquiétudes persistantes concernant les antécédents de problèmes à la cheville de l’attaquant vedette sur pelouse synthétique. Sa sélection met fin aux nombreuses spéculations après que le joueur de 34 ans était initialement considéré comme très incertain à la suite du match nul 1-1 du week-end contre Mirassol.
- AFP
L’attaquant critique le gazon artificiel
L'entraîneur de Santos, Cuca, avait déjà souligné que toute décision finale concernant la disponibilité de l'attaquant vedette impliquerait l'ensemble du staff technique. En expliquant sa position prudente au sujet de la participation de la star, Cuca a déclaré à ESPN Brazil : « Je vais parler avec lui et nous prendrons nos décisions. Avec lui et avec tout l'effectif. Nous déterminerons ce qu'il y a de mieux à faire. »
Neymar a toujours affiché son aversion pour les pelouses synthétiques après avoir aggravé un problème à la cheville contre l'Atletico Mineiro l'an dernier, écrivant sur les réseaux sociaux : « C'est prouvé, le synthétique, c'est de la vraie m***e. »
Interrogé en zone mixte sur ses chances de jouer sur le terrain de Palmeiras, Neymar a répondu : « Mec, vous pensez déjà à ça ? Calmez-vous, il y a un match dimanche. Je ne sais pas [si je jouerai sur pelouse synthétique]. »
Cette position rejoint son évaluation précédente du stade : « Jouer à l'Allianz, pour moi, c'est impossible. Jouer sur une surface de foot à 7, c'est quelque chose qui dérange n'importe quel joueur, indépendamment des blessures. Morumbi est très bien, et je m'y sens mieux. Je me sens bien sur cette pelouse. »
Les joueurs brésiliens s’opposent au gazon synthétique
L'opposition au gazon synthétique continue de prendre de l'ampleur dans le football brésilien, plusieurs joueurs de premier plan s'exprimant publiquement contre les surfaces artificielles. Neymar s'était auparavant joint à des figures majeures, dont Lucas Moura, Gabigol et Thiago Silva, dans une campagne commune contre cette tendance, déclarant : « Il est absurde que nous devions discuter de gazon synthétique sur nos terrains. »
Au-delà du stade de Palmeiras, plusieurs autres grandes enceintes à travers le Brésil disposent actuellement de surfaces artificielles, notamment la Ligga Arena, le Nilton Santos, l'Arena MRV, l'Arena Conda et le Pacaembu, à Sao Paulo.
- O JOGO PHOTO PRESS
Santos fait face à un calendrier chargé
Santos aborde une semaine exigeante, avec un déplacement sur le terrain de Corinthians en Campeonato Brasileiro avant de recevoir Palmeiras lors du match retour de coupe à Vila Belmiro le 2 septembre. L’équipe de Cuca doit maintenir une constance physique optimale au cours d’une série éprouvante de rencontres nationales. Le staff technique gérera soigneusement la charge de travail de Neymar afin de s’assurer que l’attaquant reste prêt à mener l’attaque tout au long de cette période cruciale.
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