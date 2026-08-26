Neymar retenu dans le groupe de Santos pour le derby des quarts de finale de la Coupe du Brésil contre Palmeiras malgré des inquiétudes concernant la pelouse synthétique

L'entraîneur de Santos, Cuca, avait déjà souligné que toute décision finale concernant la disponibilité de l'attaquant vedette impliquerait l'ensemble du staff technique. En expliquant sa position prudente au sujet de la participation de la star, Cuca a déclaré à ESPN Brazil : « Je vais parler avec lui et nous prendrons nos décisions. Avec lui et avec tout l'effectif. Nous déterminerons ce qu'il y a de mieux à faire. »

Neymar a toujours affiché son aversion pour les pelouses synthétiques après avoir aggravé un problème à la cheville contre l'Atletico Mineiro l'an dernier, écrivant sur les réseaux sociaux : « C'est prouvé, le synthétique, c'est de la vraie m***e. »

Interrogé en zone mixte sur ses chances de jouer sur le terrain de Palmeiras, Neymar a répondu : « Mec, vous pensez déjà à ça ? Calmez-vous, il y a un match dimanche. Je ne sais pas [si je jouerai sur pelouse synthétique]. »

Cette position rejoint son évaluation précédente du stade : « Jouer à l'Allianz, pour moi, c'est impossible. Jouer sur une surface de foot à 7, c'est quelque chose qui dérange n'importe quel joueur, indépendamment des blessures. Morumbi est très bien, et je m'y sens mieux. Je me sens bien sur cette pelouse. »