Neymar « POURSUIVI EN JUSTICE » par son ancien chef cuisinier pour des journées de travail de 16 heures et des blessures présumées lors de la préparation des repas

Selon un article publié par le média brésilien Metropoles, qui affirme avoir consulté les documents judiciaires, la chef était chargée de nourrir non seulement le joueur, mais aussi un entourage pouvant compter jusqu'à 150 amis et associés chaque jour. Cette charge de travail considérable l'aurait contrainte à effectuer des journées de 16 heures, bien au-delà des horaires initialement convenus lorsqu'elle a pris ses fonctions dans l'une des luxueuses villas du joueur à Rio de Janeiro.

Alors que son contrat initial stipulait qu'elle travaillerait de 7 h à 17 h du lundi au jeudi et de 7 h à 16 h le vendredi, elle affirme que la réalité était bien plus exigeante. La chef aurait déclaré qu'elle travaillait souvent jusqu'à 23 h ou minuit, et le week-end, précisant également qu'elle était fréquemment contrainte de travailler pendant sa pause déjeuner légale afin de répondre aux besoins du ménage.