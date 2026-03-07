(C)Getty Images
Traduit par
Neymar « POURSUIVI EN JUSTICE » par son ancien chef cuisinier pour des journées de travail de 16 heures et des blessures présumées lors de la préparation des repas
Allégations concernant des quarts de travail exténuants de 16 heures
Selon un article publié par le média brésilien Metropoles, qui affirme avoir consulté les documents judiciaires, la chef était chargée de nourrir non seulement le joueur, mais aussi un entourage pouvant compter jusqu'à 150 amis et associés chaque jour. Cette charge de travail considérable l'aurait contrainte à effectuer des journées de 16 heures, bien au-delà des horaires initialement convenus lorsqu'elle a pris ses fonctions dans l'une des luxueuses villas du joueur à Rio de Janeiro.
Alors que son contrat initial stipulait qu'elle travaillerait de 7 h à 17 h du lundi au jeudi et de 7 h à 16 h le vendredi, elle affirme que la réalité était bien plus exigeante. La chef aurait déclaré qu'elle travaillait souvent jusqu'à 23 h ou minuit, et le week-end, précisant également qu'elle était fréquemment contrainte de travailler pendant sa pause déjeuner légale afin de répondre aux besoins du ménage.
- Getty Images Sport
Problèmes de santé et blessures physiques
Les exigences physiques intenses liées à ce poste auraient causé d'importants problèmes de santé à l'employée. La plainte détaille comment le fait de devoir porter des morceaux de viande pesant 10 kg, ainsi que le chargement et le déchargement constants de sacs de supermarché lourds pendant ses longues journées de travail, ont eu des conséquences néfastes sur son corps pendant qu'elle était employée par la superstar.
Le fait de rester debout pendant de longues périodes sans pauses appropriées a entraîné des problèmes médicaux avérés, l'employée ayant souffert de problèmes de dos et d'une inflammation de la hanche directement liés à ses fonctions. Ces troubles physiques constituent un élément central de son argumentation juridique, puisqu'elle réclame une indemnisation substantielle pour couvrir les dommages subis pendant son séjour dans la propriété de Rio de Janeiro.
Compensation financière et objectifs juridiques
Les documents juridiques soulignent également le non-respect des périodes de repos obligatoires pour le personnel. L'équipe juridique du chef a noté : « La plaignante ne bénéficiait pas régulièrement d'une pause déjeuner. Tout au long de son contrat de travail, la défenderesse exigeait de la plaignante qu'elle pointe à l'heure pour la pause déjeuner, même si elle continuait à travailler activement pendant cette période. »
La chef, qui gagnait environ 1 065 £ par mois, réclame désormais une indemnisation totale de 37 544 £. Ce montant est destiné à couvrir les indemnités de licenciement, les amendes, les heures supplémentaires non rémunérées, les frais médicaux liés aux blessures subies et les dommages-intérêts pour l'absence de pauses obligatoires pendant son emploi au manoir de Mangaratiba.
- AFP
Neymar reste silencieux alors que la Coupe du monde approche
Malgré la gravité des accusations concernant les conditions de travail dans sa résidence, l'international brésilien, qui tente actuellement de décrocher une place dans l'équipe de Carlo Ancelotti pour la Coupe du monde, a refusé de commenter l'affaire lorsqu'il a été interrogé par les médias locaux.
Publicité