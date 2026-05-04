La présence de Neymar en Argentine a déclenché une vague de rumeurs. Accompagnant l’équipe de Santos pour un match de la Copa Sudamericana contre San Lorenzo, l’attaquant en a profité pour visiter le centre d’entraînement de Boca, la Casa Amarilla, située à deux pas de l’emblématique Bombonera.

Au cours de sa visite, il s’est vu offrir deux maillots personnalisés : l’un floqué à son nom, l’autre remis par le président de Boca, Juan Román Riquelme.



