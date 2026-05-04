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Neymar pourrait quitter Santos. La star brésilienne attise les spéculations après un rendez-vous surprise avec le président d’un autre club
Une visite surprise à Boca
La présence de Neymar en Argentine a déclenché une vague de rumeurs. Accompagnant l’équipe de Santos pour un match de la Copa Sudamericana contre San Lorenzo, l’attaquant en a profité pour visiter le centre d’entraînement de Boca, la Casa Amarilla, située à deux pas de l’emblématique Bombonera.
Au cours de sa visite, il s’est vu offrir deux maillots personnalisés : l’un floqué à son nom, l’autre remis par le président de Boca, Juan Román Riquelme.
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Une signature « galactique »
Bien que le club affirme officiellement que cette visite n’était qu’un simple geste de camaraderie, la présence de l’ancien joueur du FC Barcelone aux côtés des Bleu et Or a suffi à raviver les espoirs d’une signature « galactique ».
Interrogés sur une éventuelle approche officielle, les responsables de Boca ont toutefois rapidement démenti ces informations, assurant qu’il n’y a pas eu de négociations ni de réunion de haut niveau entre le président et le joueur durant ce voyage.
La « Paris Connection » désigne l’axe stratégique entre le club de la capitale et son influence sur le marché des transferts, tandis que « Paredes » évoque l’apport spécifique du milieu de terrain argentin, dont la vision du jeu et la capacité à orienter le jeu illustrent parfaitement cette dynamique.
Les liens entre Neymar et Boca Juniors se resserrent grâce à ses relations privilégiées avec d’anciens coéquipiers. En visite à Buenos Aires, il a retrouvé Ander Herrera, son ex-partenaire au Paris Saint-Germain, qui aurait vanté l’expérience unique de jouer à La Bombonera.
Cette démarche s’inscrit dans les efforts de recrutement de longue date menés par Leandro Paredes, qui a déjà exprimé son souhait de voir son ami porter les couleurs du géant argentin lors de la Copa Libertadores.
Alors que Boca Juniors prépare un projet ambitieux avec la probable arrivée de Paulo Dybala, recruter une star du calibre de Neymar constituerait un signal fort de ses ambitions sur la scène sud-américaine.
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Incertitude concernant les contrats chez Santos
La situation actuelle de Neymar au Santos est qualifiée d’« instable ». Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en décembre 2026, certaines informations indiquent que le club brésilien lui doit une somme importante liée au contrat juteux qu’il a signé lors de son retour en 2025. Ces tensions financières, associées à son envie de relever un nouveau défi sportif, ont incité des clubs potentiellement intéressés à se renseigner sur sa disponibilité.
Si un départ vers l’Argentine reste une piste séduisante, ce n’est pas la seule option étudiée. Selon des sources brésiliennes fiables, si l’attaquant devait à nouveau quitter son pays natal, un transfert en Major League Soccer (MLS) serait plus probable qu’un passage dans une autre ligue sud-américaine.