Neymar pourrait devenir propriétaire du centre d'entraînement de Santos, alors que des détails choquants concernant une dette de 13 millions de livres sterling due à la superstar brésilienne ont été révélés

Selon des informations publiées par Estadãoet Sport Insider, le Santos FC a officiellement reconnu une dette de 13 millions de livres sterling envers NR Sports, la société de gestion des droits à l'image dirigée par le père du joueur. Cette révélation a été rendue publique quelques heures seulement avant la réunion du Conseil délibératif du club, lundi, destinée à approuver les comptes financiers de 2025. Le conseil a voté l'adoption des comptes avec 109 voix pour, 37 contre et une abstention, ce qui a valu au président Marcelo Teixeira un taux d'approbation de 74 %. Cependant, les débats ont été assombris par les détails de l'avenant au contrat signé le 30 décembre, qui a mis en évidence le lourd fardeau pesant sur le club.