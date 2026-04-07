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Neymar pourrait devenir propriétaire du centre d'entraînement de Santos, alors que des détails choquants concernant une dette de 13 millions de livres sterling due à la superstar brésilienne ont été révélés
Les comptes financiers ont été approuvés malgré la fuite de documents
Selon des informations publiées par Estadãoet Sport Insider, le Santos FC a officiellement reconnu une dette de 13 millions de livres sterling envers NR Sports, la société de gestion des droits à l'image dirigée par le père du joueur. Cette révélation a été rendue publique quelques heures seulement avant la réunion du Conseil délibératif du club, lundi, destinée à approuver les comptes financiers de 2025. Le conseil a voté l'adoption des comptes avec 109 voix pour, 37 contre et une abstention, ce qui a valu au président Marcelo Teixeira un taux d'approbation de 74 %. Cependant, les débats ont été assombris par les détails de l'avenant au contrat signé le 30 décembre, qui a mis en évidence le lourd fardeau pesant sur le club.
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Conditions de remboursement et pénalités en cas de défaut de paiement immédiat
Cette dette colossale est divisée en deux parties. Le club doit d'abord verser 4 millions de livres sterling en cinq versements mensuels de 760 000 livres sterling entre janvier et mai 2026, sans aucune indexation. Ensuite, les 9 millions de livres sterling restants devront être réglés en 43 versements mensuels de 200 000 livres sterling à compter de juin, mais cette partie sera indexée sur l'inflation selon l'indice IPCA/FGV. L'objectif global est de rembourser la dette d'ici début 2030. Il est essentiel de noter que si Santos manque un seul versement, le club a accepté une clause d'accélération qui l'oblige à payer immédiatement en espèces la totalité du solde de 9 millions de livres sterling.
Un terrain d'entraînement menacé et des liens politiques
Pour garantir cet accord, Santos a proposé de mettre en gage le CT Meninos da Vila, son célèbre centre de formation, à titre de garantie légale. Si le club venait à ne pas honorer sa dette, les représentants de l'attaquant de 34 ans pourraient potentiellement prendre le contrôle de ce bien immobilier. Le contrat contient également des conditions politiques strictes visant à protéger les créanciers. La dette devra être remboursée intégralement et immédiatement si Teixeira ne parvient pas à se faire réélire en décembre 2026, ou si le club décide de passer à une structure de propriété d'entreprise. Cela rend le club entièrement dépendant de sa direction actuelle et limite sa flexibilité administrative pour les années à venir.
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Augmentation de l'endettement global
La situation financière générale reste sombre, le club ayant vu sa dette totale grimper à 146 millions de livres sterling. Les dettes à court terme ont atteint 53 millions de livres sterling, et les salaires impayés ont bondi à plus de 2 millions de livres sterling à la fin de l'année 2025. Malgré ces graves difficultés financières, le joueur reste très attaché au club de son enfance.