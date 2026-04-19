Neymar a exprimé sa compassion pour le jeune joueur, visiblement anéanti après l’élimination en Ligue des champions contre l’Atlético, malgré des performances individuelles qui ont failli offrir un retour spectaculaire à l’équipe de Hansi Flick. La capacité de Yamal à assumer ses responsabilités dans les grands rendez-vous est l’une des marques de fabrique de sa saison, ce qui lui vaut l’admiration de la communauté footballistique mondiale. « J'ai eu de la peine pour lui quand il a été éliminé de la Ligue des champions », a ajouté Neymar. « Lamine a tout donné, il a même été à l'origine de la remontée. Mais c'est le football, tout peut arriver. »