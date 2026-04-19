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Neymar parie sur Lamine Yamal, qu’il présente comme la « plus grande révélation adolescente », pour remporter la Ligue des champions et le Ballon d’Or. Selon lui, le jeune prodige du FC Barcelone marche dans les pas des légendes
Un soutien légendaire pour une étoile montante
L’adolescent, qui a souvent cité Neymar parmi ses idoles, a reçu un éloge dithyrambique de la part du Brésilien. L’attaquant de Santos s’est rarement montré aussi direct à propos d’un jeune joueur qu’en évoquant Yamal, qualifiant l’ascension du prodige du FC Barcelone d’« irréelle ». Ayant lui-même connu la pression d’être un prodige précoce, le Brésilien suit avec attention la progression du jeune Espagnol et estime qu’il est taillé pour les plus grands sommets.
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Pour Neymar, Yamal est déjà dans la même catégorie que Messi.
Neymar a été catégorique : pour lui, ce produit de La Masia est déjà au niveau des plus grands noms de l’histoire du club. Interrogé par Fabrizio Romano, l’attaquant brésilien a exprimé son admiration pour les performances actuelles du jeune joueur. « Je crois sincèrement que Lamine est l’une des plus grandes révélations adolescentes que le football ait jamais connues », a déclaré Neymar. « Il y a eu Leo Messi, il y a eu moi — mais ce que ce gamin accomplit à 18 ans est tout simplement incroyable. »
Des marques de compassion après cette déception en Ligue des champions
Neymar a exprimé sa compassion pour le jeune joueur, visiblement anéanti après l’élimination en Ligue des champions contre l’Atlético, malgré des performances individuelles qui ont failli offrir un retour spectaculaire à l’équipe de Hansi Flick. La capacité de Yamal à assumer ses responsabilités dans les grands rendez-vous est l’une des marques de fabrique de sa saison, ce qui lui vaut l’admiration de la communauté footballistique mondiale. « J'ai eu de la peine pour lui quand il a été éliminé de la Ligue des champions », a ajouté Neymar. « Lamine a tout donné, il a même été à l'origine de la remontée. Mais c'est le football, tout peut arriver. »
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Le Ballon d’Or et les fastes européens se profilent à l’horizon.
Pour Neymar, la question n’est pas de savoir si Yamal remportera des trophées individuels et collectifs, mais quand. La star brésilienne anticipe déjà une saison prochaine encore plus faste pour l’ailier, qu’il voit atteindre de nouveaux sommets sur la scène européenne. « Son heure va sonner ! J'espère qu'il remportera la Ligue des champions l'année prochaine… et pourquoi pas le Ballon d'Or aussi ? Il est tellement spécial. C'est l'un de ces joueurs que je soutiendrai toujours, c'est certain », a conclu Neymar.