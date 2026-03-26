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« Neymar n'est pas un grand professionnel » comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, affirme la légende brésilienne Zico
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Il n'a pas su tirer pleinement parti de son talent ?
Dans un monde où le talent se mesure souvent à l’aune des trophées et des statistiques, l’icône brésilienne Zico a mis en avant un autre critère pour évaluer l’ancienne superstar du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, Neymar : le professionnalisme. Lors d'une interview exclusive accordée à ESPN, l'icône de la Seleção a comparé Neymar aux deux joueurs emblématiques de l'ère moderne, Messi et Ronaldo, mais a souligné une distinction cruciale dans leurs approches respectives du jeu. Zico souhaite que Neymar participe à la Coupe du monde 2026, mais seulement s'il est à 100 % physiquement et mentalement.
« Je veux qu’il se remette et qu’il joue, je suis un fan, Dieu lui a donné un talent qu’il n’a accordé qu’à quelques-uns », a expliqué Zico. « Dans ce monde dont je parle, il y a Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Ce sont les trois. Mais les deux autres sont d’incroyables professionnels. Lui, il ne l’était pas. Le football lui a tout donné, et c’est là le problème. Mais en matière de talent, il en a plus que n’importe qui d’autre. Depuis quelque temps, il ne sait plus comment en tirer le meilleur parti. »
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Problèmes liés à la condition physique et à la régularité
La décision de Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, d'écarter Neymar de sa sélection pour le mois de mars a déclenché une véritable tempête en Amérique du Sud. Malgré la longue absence du joueur de 34 ans de la scène internationale suite à une grave blessure au genou fin 2023, l'opinion publique brésilienne et les anciens joueurs restent divisés quant à son utilité. Selon Zico, ce cycle récurrent de blessures est directement lié au mode de vie et à la préparation physique de Neymar. Zico a fait valoir que tout sélectionneur, y compris Ancelotti, doit privilégier la fiabilité d'un joueur avant de le retenir dans une sélection pour un tournoi majeur comme la Coupe du monde.
Il a déclaré : « Tout dépend de l'état de Neymar. Faites-le jouer 10 matchs d'affilée pour Santos, et vous pourrez alors vous faire une opinion. Mais au cours des deux ou trois dernières années, quand a-t-il joué autant de matchs ? Il n'en a pas été capable. C'est là le problème : c'est sa santé. Et ses problèmes de blessures ont été aggravés. Les blessures se sont multipliées. »
En établissant des parallèles avec 1986
S'exprimant à la veille du match amical opposant le Brésil à la France à Boston, Ancelotti a abordé le débat actuel sur l'absence de Neymar, soulignant que, bien qu'il respecte l'opinion publique, son rôle consiste à prendre des décisions pragmatiques dans l'intérêt du collectif. « Le football n’est pas une science exacte », a fait remarquer Ancelotti, défendant son choix d’écarter l’attaquant de Santos. Cette position rejoint celle de Zico, qui a évoqué ses propres problèmes de condition physique lors de la Coupe du monde 1986. Zico a rappelé que son expérience personnelle montre pourquoi un entraîneur doit privilégier la fiabilité physique plutôt que le prestige des stars, surtout lorsqu’un joueur n’est pas pleinement prêt à répondre aux exigences de la compétition de haut niveau.
« J’ai appris, de mon propre cas, que je ne pouvais pas participer à la Coupe du monde 1986 : j’avais une grave blessure au genou, je manquais de régularité, je n’avais pas gagné la confiance de l’entraîneur pour qu’il me titularise, et il avait, à juste titre, ses propres critères », a admis Zico. « Il s’agit de savoir ce que pense Ancelotti. Et il se peut qu’il ne le sélectionne pas. Vu de l’extérieur, c’est facile. Nous avons tous notre équipe nationale. »
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Les répercussions psychologiques des blessures
Au-delà des limites physiques, Zico a souligné la barrière mentale qui s'érige lorsqu'un joueur ne peut plus faire confiance à son corps. Il a averti que Neymar semblait entrer dans une phase où les blessures mineures deviennent plus fréquentes, le corps essayant de compenser les lésions antérieures, un cercle vicieux qui avait finalement conduit Zico lui-même à mettre un terme à sa carrière sur le terrain.
« Souvent, ceux d’entre nous qui traversent cela ont peur d’aller chercher un ballon plus fort, nous avons peur. J’ai arrêté de jouer à cause de cela. J’ai commencé à avoir des problèmes musculaires, aux mollets. Je n’en pouvais plus, je ne pouvais plus m’entraîner. Moi qui adorais m’entraîner, je ne pouvais plus, j’ai dit qu’il était temps d’arrêter », a conclu Zico.