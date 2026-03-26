« Neymar n'est pas un grand professionnel » comme Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, affirme la légende brésilienne Zico

Dans un monde où le talent se mesure souvent à l’aune des trophées et des statistiques, l’icône brésilienne Zico a mis en avant un autre critère pour évaluer l’ancienne superstar du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain, Neymar : le professionnalisme. Lors d'une interview exclusive accordée à ESPN, l'icône de la Seleção a comparé Neymar aux deux joueurs emblématiques de l'ère moderne, Messi et Ronaldo, mais a souligné une distinction cruciale dans leurs approches respectives du jeu. Zico souhaite que Neymar participe à la Coupe du monde 2026, mais seulement s'il est à 100 % physiquement et mentalement.

« Je veux qu’il se remette et qu’il joue, je suis un fan, Dieu lui a donné un talent qu’il n’a accordé qu’à quelques-uns », a expliqué Zico. « Dans ce monde dont je parle, il y a Messi, Cristiano Ronaldo et Neymar. Ce sont les trois. Mais les deux autres sont d’incroyables professionnels. Lui, il ne l’était pas. Le football lui a tout donné, et c’est là le problème. Mais en matière de talent, il en a plus que n’importe qui d’autre. Depuis quelque temps, il ne sait plus comment en tirer le meilleur parti. »