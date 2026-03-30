Neymar marque un but et délivre une passe décisive lors d'un match d'entraînement « important » avec Santos, après avoir tourné la page sur son exclusion de la sélection brésilienne

Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, est resté remarquablement ferme quant à ses critères de sélection actuels. L'entraîneur italien a dû faire face à un déluge de questions de la part des médias et d'anciens joueurs, qui souhaitent désespérément voir le meilleur buteur de l'histoire du pays revêtir à nouveau le célèbre maillot jaune. Ancelotti privilégie toutefois la dynamique collective alors qu'il prépare la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le patron de la Seleção a récemment répondu à ces rumeurs en déclarant : « J'observe tout, j'écoute tout. Mais mon rôle est de prendre des décisions. Il est normal que chacun puisse avoir son opinion, car le football n'est pas une université... le football n'est pas une science exacte. Chacun a son opinion, et je dois respecter celle de chacun. » Cette position place Neymar dans une course contre la montre pour prouver sa préparation physique avant que la liste définitive des joueurs sélectionnés pour le tournoi ne soit arrêtée.