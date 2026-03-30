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Neymar marque un but et délivre une passe décisive lors d'un match d'entraînement « important » avec Santos, après avoir tourné la page sur son exclusion de la sélection brésilienne
Neymar brille lors d'un match d'entraînement de Santos
Santos a profité de la trêve internationale pour organiser un match d'entraînement entre l'équipe première et l'équipe des moins de 20 ans au CT Rei Pele. Cette séance s'est avérée cruciale pour l'entraîneur Cuca, qui prépare son équipe en vue du prochain match contre Remo à la Vila Belmiro. Si le score exact de ce match à huis clos n'a pas été divulgué, Neymar s'est clairement illustré en livrant une solide prestation alors qu'il poursuit sa convalescence.
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L'attaquant se réjouit de faire son retour sur le terrain
Neymar s'est réjoui d'avoir retrouvé le chemin des filets et d'avoir aidé ses coéquipiers lors de cette séance. « C'est important, n'est-ce pas ? Tant pour l'entraînement de notre équipe que pour les plus jeunes. J'ai déjà été de l'autre côté, et je sais à quel point un match comme celui-ci est déterminant dans la carrière d'un jeune joueur. C'est aussi une opportunité pour eux tous », a déclaré Neymar aux médias officiels du club, selon ESPN Brasil. « Nous sommes heureux de faire ce genre d'entraînement. Après ces longues journées sans match, c'est bien pour retrouver notre rythme. C'était bien, c'était sympa d'y participer. Tout va bien. Un but et une passe décisive, tout est parfait (rires). »
Ancelotti reste inflexible quant à la composition de son effectif
Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, est resté remarquablement ferme quant à ses critères de sélection actuels. L'entraîneur italien a dû faire face à un déluge de questions de la part des médias et d'anciens joueurs, qui souhaitent désespérément voir le meilleur buteur de l'histoire du pays revêtir à nouveau le célèbre maillot jaune. Ancelotti privilégie toutefois la dynamique collective alors qu'il prépare la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le patron de la Seleção a récemment répondu à ces rumeurs en déclarant : « J'observe tout, j'écoute tout. Mais mon rôle est de prendre des décisions. Il est normal que chacun puisse avoir son opinion, car le football n'est pas une université... le football n'est pas une science exacte. Chacun a son opinion, et je dois respecter celle de chacun. » Cette position place Neymar dans une course contre la montre pour prouver sa préparation physique avant que la liste définitive des joueurs sélectionnés pour le tournoi ne soit arrêtée.
- AFP
En route vers la Coupe du monde 2026
Les chances de Neymar s'amenuisent à mesure que le compte à rebours vers la Coupe du monde se poursuit. Santos a actuellement 14 matches au programme entre la Copa do Brasil, la Copa Sudamericana et le Campeonato Brasileiro avant qu'Ancelotti n'annonce sa sélection définitive. Chaque minute passée sur le terrain sera un test pour le joueur de 34 ans, qui a dû faire face à plusieurs problèmes physiques l'ayant précédemment écarté de rencontres contre des équipes telles que Cruzeiro. L'objectif immédiat de l'attaquant est de maintenir son élan lors du prochain match de championnat contre Remo, le 2 avril. En prouvant qu'il est capable de supporter les rigueurs de la compétition nationale de manière constante, Neymar espère faire taire les sceptiques et confirmer qu'il est toujours le joueur capable de mener le Brésil vers son sixième titre mondial. Pour l'instant, un but et une passe décisive à l'entraînement rappellent à point nommé ce qu'il a encore à offrir.