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imago-sport-1081864748.jpgRainier Moura
Adhe Makayasa

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Neymar manque l’entraînement de Santos avant le derby crucial contre les Corinthians

Neymar
Corinthians vs Santos FC
Corinthians
Santos FC
Serie A

Le joueur phare de Santos, Neymar, n’a pas participé à l’entraînement de l’équipe première après avoir présenté des symptômes grippaux à l’approche du derby crucial de dimanche contre Corinthians. La superstar brésilienne a été ménagée par précaution lors de l’avant-dernière séance avant le classique, mais le club garde l’espoir que son capitaine se rétablira à temps pour jouer à la Neo Quimica Arena.

  • La grippe écarte le talisman brésilien

    La superstar brésilienne a été contrainte de faire l’impasse sur l’entraînement tactique au CT Rei Pele après avoir présenté de légers symptômes grippaux. Son absence est intervenue au moment même où l’équipe de Cuca finalisait sa préparation pour un déplacement chez son grand rival local. Toutefois, selon plusieurs informations, le capitaine doit faire son retour à l’entraînement samedi et rester disponible pour être retenu pour le derby.


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    Le club confirme une mise au repos par précaution

    Le staff médical de Santos a opté pour une approche de précaution afin de s’assurer que l’état de l’attaquant ne se détériore pas avant cette rencontre cruciale. Confirmant le statut de son talisman via un communiqué officiel, le club a expliqué : « Le joueur Neymar Jr. a présenté des symptômes grippaux et a été mis au repos lors de l’entraînement de vendredi (28 août), suivant les conseils du département de la santé. »

  • Des absences importantes frappent Santos

    L'influence de Neymar s'est avérée capitale dans l'attaque de l'équipe cette saison, avec neuf buts et huit passes décisives en 24 apparitions. Le Santos avait déjà sombré lors d'une défaite préjudiciable 3-0 contre Palmeiras en Coupe du Brésil lorsqu'il avait été contraint de faire sans son capitaine. Cuca doit désormais composer avec d'autres casse-têtes au moment de faire ses choix, Joao Schmidt étant suspendu pour une accumulation de cartons et Gabriel Menino étant écarté en raison d'une entorse au genou.

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  • Santos v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    La lutte pour le maintien prend de l’ampleur

    Santos a désespérément besoin d’un résultat positif chez les Corinthians pour s’éloigner de la zone de relégation du Campeonato Brasileiro, qui ne se trouve actuellement qu’à deux points derrière lui. Après le derby, les hommes de Cuca devront relever la tâche ardue de renverser un déficit de trois buts contre Palmeiras lors de leur quart de finale retour de la Copa do Brasil. Cette séquence exigeante se conclura par un déplacement difficile chez l’Internacional avant que le calendrier national ne marque une pause.

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