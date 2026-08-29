Neymar manque l’entraînement de Santos avant le derby crucial contre les Corinthians

Le staff médical de Santos a opté pour une approche de précaution afin de s’assurer que l’état de l’attaquant ne se détériore pas avant cette rencontre cruciale. Confirmant le statut de son talisman via un communiqué officiel, le club a expliqué : « Le joueur Neymar Jr. a présenté des symptômes grippaux et a été mis au repos lors de l’entraînement de vendredi (28 août), suivant les conseils du département de la santé. »