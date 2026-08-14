L’attaquant vétéran a exprimé son hésitation en zone mixte après avoir orchestré la remontée contre Macara, offrant l’égalisation à Gabigol à la 44e minute avant que son corner de la 75e minute ne soit repris par William Arao.

Interrogé par des journalistes sur le fait de savoir s’il jouerait sur la pelouse synthétique de Palmeiras, Neymar a répondu : « Mec, vous pensez déjà à ça ? Doucement, il y a un match dimanche. » Il a ensuite ajouté : « Je ne sais pas [si je jouerai sur synthétique]. »

Sa position ferme découle d’une précédente rencontre contre l’Atletico Mineiro, où il s’était foulé la cheville sur une pelouse artificielle lors d’un match nul 1-1. Après cette rencontre, il avait fait part de sa frustration sur les réseaux sociaux : « C’est prouvé, le synthétique, c’est vraiment de la m*** absolue. »