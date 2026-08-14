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Adhe Makayasa

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Neymar incertain pour le match de Santos en Coupe du Brésil contre Palmeiras en raison de préoccupations liées au terrain synthétique

Neymar
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Palmeiras vs Santos FC
Palmeiras
Coupe du Brésil
Serie A

Neymar, la star de Santos, a semé de nouveaux doutes sur sa participation au quart de finale aller-retour de Copa do Brasil à venir contre Palmeiras en raison d’inquiétudes liées à la pelouse synthétique du Nubank Parque. L’attaquant de 34 ans critique de longue date des surfaces artificielles, ce qui soulève des questions sur sa volonté de jouer ce match crucial le 26 août.

  • Neymar incertain pour le match contre Palmeiras

    Neymar a semé le doute sur sa disponibilité alors que Santos s’apprête à affronter Palmeiras lors du quart de finale aller de la Coupe du Brésil à Nubank Parque, le 26 août. L’icône brésilienne reste fermement opposée au gazon artificiel et n’a pas encore décidé s’il jouera sur cette surface. Cette incertitude demeure malgré sa performance décisive en milieu de semaine, lors de laquelle il a mené Santos à une victoire 2-1 renversante contre Macara lors du match aller de leur huitième de finale de la Copa Sudamericana 2026, après avoir été mené très tôt sur un but de Franco Posse.

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  • Santos v Chapecoense - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    L’attaquant s’oppose au gazon artificiel

    L’attaquant vétéran a exprimé son hésitation en zone mixte après avoir orchestré la remontée contre Macara, offrant l’égalisation à Gabigol à la 44e minute avant que son corner de la 75e minute ne soit repris par William Arao.

    Interrogé par des journalistes sur le fait de savoir s’il jouerait sur la pelouse synthétique de Palmeiras, Neymar a répondu : « Mec, vous pensez déjà à ça ? Doucement, il y a un match dimanche. » Il a ensuite ajouté : « Je ne sais pas [si je jouerai sur synthétique]. »

    Sa position ferme découle d’une précédente rencontre contre l’Atletico Mineiro, où il s’était foulé la cheville sur une pelouse artificielle lors d’un match nul 1-1. Après cette rencontre, il avait fait part de sa frustration sur les réseaux sociaux : « C’est prouvé, le synthétique, c’est vraiment de la m*** absolue. »

  • Le stade de Palmeiras suscite l’indignation

    La réticence de la superstar à jouer au stade de Palmeiras n’a rien de nouveau, puisqu’elle avait déjà formulé des plaintes similaires lorsque Santos avait loué le stade Morumbi de São Paulo pour un match à domicile.

    À l’époque, Neymar avait comparé la surface artificielle de l’Allianz Parque à un terrain de foot à effectif réduit : « Jouer à l’Allianz, pour moi, c’est impossible. Jouer sur une surface de foot à 7, c’est quelque chose qui gêne n’importe quel joueur, indépendamment des blessures. Le Morumbi est très bien, et je m’y sens mieux. Je me sens bien sur ce terrain. »

    Au-delà des inquiétudes liées au terrain, la prestation de Neymar contre Macará a été remarquable, alors qu’il avait écarté une gêne à la cheville et au genou pendant le match, se montrant constamment dangereux, voyant deux buts de Gabigol être refusés pour hors-jeu, et obligeant le gardien Rodrigo Rodríguez à réaliser une série d’arrêts impressionnants.

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    Le calendrier éprouvant met Santos à l’épreuve

    Santos fait face à un calendrier exigeant dans trois compétitions avant son match de Copa do Brasil. Le Peixe se déplace pour affronter Vasco da Gama en Brasileirão le 16 août, avant de s’envoler pour l’Équateur pour le match retour de sa confrontation de Copa Sudamericana contre Macara quatre jours plus tard, où un match nul suffira pour se qualifier. Cette série cruciale se conclura par une rencontre de championnat à domicile contre Mirassol le 23 août.

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