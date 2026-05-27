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« Neymar est notre idole », déclare Vinicius Junior, « très heureux » de voir l’icône brésilienne intégrer la sélection pour la Coupe du monde 2026, malgré « tant de souffrances »
Un héros fait son retour au sein de la Seleção
La sélection de Neymar dans la liste définitive pour la Coupe des Confédérations en Amérique du Nord intervient après une période mouvementée pour l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à CazeTV, Vinicius a reconnu que le retour du joueur de 34 ans s’était heurté à de nombreuses incertitudes et à une vraie souffrance personnelle. L’attaquant a dû faire face à une longue période d’éloignement de la sélection, ce qui a suscité des doutes sur sa capacité à représenter un jour encore son pays sur la plus grande scène internationale.
« J’ai parlé à Neymar à chaque sélection et il disait toujours : “Merde, Ancelotti ne m’a pas encore appelé. Je suis vraiment triste.” Mais je lui ai toujours dit que le sélectionneur lui faisait confiance, que le moment venu, il prendrait Ney », explique Vinicius.
« Neymar est notre idole, je l’ai toujours beaucoup apprécié, il m’a toujours beaucoup défendu, je le suis depuis le début de sa carrière et je suis heureux pour lui. Après ses blessures, après avoir tant souffert, il peut revenir en équipe nationale et avoir une dernière chance avec un excellent groupe. »
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Blessures : l’inquiétude est écartée
Malgré sa sélection, des doutes subsistent sur la condition physique de Neymar. L’attaquant a récemment souffert d’une lésion au mollet, ce qui a suscité des interrogations dans la presse brésilienne. Il a toutefois rapidement écarté toute idée d’une éventuelle absence au tournoi. Il a été vu en tribune lors d’un récent match de Santos, visiblement détendu malgré les rumeurs sur sa forme.
Interrogé sur son état de forme, l’attaquant chevronné a répondu avec son franc-parler habituel : « Quel est le problème ? », balayant d’un revers les interrogations sur une éventuelle influence de sa blessure sur ses performances au Mondial. Ses coéquipiers, convaincus de son importance, estiment sa présence essentielle pour viser un sixième titre.
La tension de l'adolescence chez Endrick
Vinicius a levé le voile sur l’ambiance qui règne dans le vestiaire concernant la jeune génération, et plus particulièrement la pépite Endrick. Le joueur de 19 ans était prêt à tout pour s’assurer une place dans l’avion et n’arrêtait pas de questionner ses coéquipiers plus expérimentés afin de se rassurer. Intégrer la sélection pour la Coupe du monde à un si jeune âge est un exploit rare, et la pression pesait clairement sur ses épaules.
« Il me harcelait sans cesse, me demandant s’il allait être du voyage, s’il n’y serait pas, ce que je en pensais… Je lui ai répondu : “Détends-toi, mec. Tu y vas, tu seras avec nous.” Il est très jeune et disputer sa première Coupe du monde à 19 ans n’est pas un privilège donné à tous », a expliqué Vinicius.
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Les derniers préparatifs se mettent en place pour le voyage en Amérique du Nord.
Le Brésil aborde la dernière ligne droite de sa préparation avant le coup d’envoi officiel de la compétition. La Seleção doit successivement défier le Panama puis l’Égypte lors de deux rencontres amicales destinées à peaufiner son jeu et à renforcer la cohésion du groupe. Le retour de Neymar, associé au talent de Vinicius et Endrick, suscite des attentes considérables chez la sélection sud-américaine.
Le staff médical veillera toutefois à doser avec précision la charge de travail de la star lors des premières séances à Granja Comary. Si Neymar affirme être prêt physiquement, l’encadrement technique entend éviter toute rechute à quelques jours du match d’ouverture face au Maroc, le 13 juin. Pour Vinicius et l’ensemble du groupe, la présence de leur idole sur le terrain constitue un formidable boost moral alors que la Seleção vise un nouveau sacre mondial.