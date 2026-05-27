« Neymar est notre idole », déclare Vinicius Junior, « très heureux » de voir l’icône brésilienne intégrer la sélection pour la Coupe du monde 2026, malgré « tant de souffrances »

La sélection de Neymar dans la liste définitive pour la Coupe des Confédérations en Amérique du Nord intervient après une période mouvementée pour l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain. Dans une interview accordée à CazeTV, Vinicius a reconnu que le retour du joueur de 34 ans s’était heurté à de nombreuses incertitudes et à une vraie souffrance personnelle. L’attaquant a dû faire face à une longue période d’éloignement de la sélection, ce qui a suscité des doutes sur sa capacité à représenter un jour encore son pays sur la plus grande scène internationale.

« J’ai parlé à Neymar à chaque sélection et il disait toujours : “Merde, Ancelotti ne m’a pas encore appelé. Je suis vraiment triste.” Mais je lui ai toujours dit que le sélectionneur lui faisait confiance, que le moment venu, il prendrait Ney », explique Vinicius.

« Neymar est notre idole, je l’ai toujours beaucoup apprécié, il m’a toujours beaucoup défendu, je le suis depuis le début de sa carrière et je suis heureux pour lui. Après ses blessures, après avoir tant souffert, il peut revenir en équipe nationale et avoir une dernière chance avec un excellent groupe. »