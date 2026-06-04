Neymar ne participera pas au dernier match amical de préparation à la Coupe du monde, face à l’Égypte samedi à Cleveland. Alors que le groupe de Carlo Ancelotti effectuera ce déplacement pour sa dernière répétition générale, la Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé jeudi, dans un communiqué officiel, que l’attaquant resterait au camp de base provisoire de la Seleção, dans le New Jersey.

Cette décision vise à lui permettre de suivre un programme de récupération spécialisé. Le staff médical a choisi « un traitement de physiothérapie et une intensification de la récupération physique » plutôt que de lui imposer les contraintes du voyage, afin de maintenir la star dans un environnement contrôlé alors que le compte à rebours avant le match d’ouverture de la Seleção a déjà commencé.