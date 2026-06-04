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Neymar est forfait. La Seleção se rend aux États-Unis sans son capitaine, toujours en phase de rééducation, alors que le protocole médical s’intensifie à l’approche de la Coupe du monde
Talisman abandonné dans le New Jersey
Neymar ne participera pas au dernier match amical de préparation à la Coupe du monde, face à l’Égypte samedi à Cleveland. Alors que le groupe de Carlo Ancelotti effectuera ce déplacement pour sa dernière répétition générale, la Confédération brésilienne de football (CBF) a confirmé jeudi, dans un communiqué officiel, que l’attaquant resterait au camp de base provisoire de la Seleção, dans le New Jersey.
Cette décision vise à lui permettre de suivre un programme de récupération spécialisé. Le staff médical a choisi « un traitement de physiothérapie et une intensification de la récupération physique » plutôt que de lui imposer les contraintes du voyage, afin de maintenir la star dans un environnement contrôlé alors que le compte à rebours avant le match d’ouverture de la Seleção a déjà commencé.
- AFP
Une blessure au mollet contraint la star à rester sur la touche
L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone est absent des terrains depuis près de trois semaines, après avoir subi une élongation de grade 2 au mollet. Il s’est blessé alors qu’il évoluait avec Santos lors d’une défaite 3-0 contre Coritiba à la Neo Química Arena, dans le cadre du Campeonato Brasileiro, et n’a plus foulé la pelouse, ni en club ni en sélection, depuis cet après-midi-là.
La gravité de cette déchirure impose une reprise progressive, supervisée avec rigueur par le staff médical brésilien. Alors que tout un pays suit avec attention son rétablissement, l’encadrement technique œuvre sans relâche pour que le joueur le plus créatif de l’équipe soit prêt à jouer un rôle clé lors de la prochaine grande compétition mondiale, prévue en Amérique du Nord.
Ancelotti apporte son soutien à Neymar, blessé.
Ancelotti a confirmé que Neymar sera le capitaine du Brésil lors de la Coupe du monde 2026, malgré la blessure au mollet qui a perturbé sa préparation. En conférence de presse avant le dernier match amical contre le Panama, il a déclaré : « Soyons clairs, Neymar sera avec nous. Nous estimons qu’il sera rétabli pour le premier match [contre le Maroc] et, à défaut, pour le deuxième [contre Haïti]. Ces 26 joueurs disputeront la Coupe du monde, c’est une certitude. »
Outre la récupération physique, le technicien italien a multiplié les entretiens individuels avec l’attaquant pour affiner les attentes tactiques en vue du tournoi nord-américain. Les interrogations des médias brésiliens sur son niveau de préparation n’entament pas la confiance de l’ancien mentor du Real Madrid, convaincu de la force mentale de son joueur.
- AFP
Le compte à rebours est lancé : la route vers le match d’ouverture de la Coupe du monde est tracée.
La rencontre amicale entre le Brésil et l’Égypte cette semaine offre à Ancelotti sa dernière opportunité de peaufiner son dispositif tactique, toujours privé de son meneur de jeu. Si le groupe se concentre sur sa mission à Cleveland, tous les regards sont déjà tournés vers le MetLife Stadium, où la Seleção entamera sa campagne de Coupe du monde face au Maroc le 13 juin.
La Seleção évoluera dans un groupe relevé, également composé d’Haïti, pour son deuxième match programmé le 19 juin, avant de conclure la phase de groupes face à l’Écosse le 24 juin. Supporters et spécialistes contenaient leur souffle, espérant des nouvelles encourageantes de l’infirmerie, car l’éventualité d’une Coupe du monde sans Neymar demeure une perspective redoutable pour les géants sud-américains.