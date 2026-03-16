Neymar est encore écarté ! Carlo Ancelotti n'a pas retenu la star de Santos pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Croatie, mais il affirme que ses espoirs de Coupe du monde sont toujours intacts

Bien que l'attaquant ait montré des éclairs de génie depuis son retour sur le terrain, ses qualités techniques ne suffisent pas à elles seules à lui garantir une place dans l'effectif actuel. Le staff technique le suit de près, mais estime qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau après une longue convalescence suite à une opération du genou. L'ancien entraîneur du Real Madrid a expliqué son raisonnement à la suite de la prestation de Neymar, qui a disputé l'intégralité du match contre les Corinthians ce week-end, en déclarant : « C'est une évaluation physique. Ce n'est pas une évaluation technique. Neymar est très bon avec le ballon. Pour le staff technique, pour moi, il n’est pas à 100 % de ses capacités. Il doit travailler pour atteindre 100 % de ses capacités. C’est mon opinion et celle de l’ensemble du staff qui suit et suivra ses matchs dans les mois à venir. »