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Neymar est encore écarté ! Carlo Ancelotti n'a pas retenu la star de Santos pour les matchs amicaux contre le Brésil et la Croatie, mais il affirme que ses espoirs de Coupe du monde sont toujours intacts
Des problèmes physiques compromettent un retour immédiat
Ancelotti n'inclura pas l'attaquant dans le groupe pour les prochains matchs des 26 et 31 mars. Cette sélection constitue la dernière occasion pour la Seleção de faire des essais avant l'annonce de la liste définitive pour la Coupe du monde 2026. S'exprimant sur cette décision, le sélectionneur a expliqué : « Neymar peut lui aussi participer à la Coupe du monde. S'il parvient à être à 100 % pour la prochaine Coupe du monde, il pourra y participer. Pourquoi ne figure-t-il pas sur cette liste pour l'instant ? Parce qu'il n'est pas à 100 %. Nous avons besoin de joueurs à 100 % en ce moment. Mais comme je l'ai dit, pour la liste finale, le discours est différent. Neymar doit continuer à travailler et à jouer, en démontrant ses qualités dans une bonne condition physique. »
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Les données physiques priment sur le talent
Bien que l'attaquant ait montré des éclairs de génie depuis son retour sur le terrain, ses qualités techniques ne suffisent pas à elles seules à lui garantir une place dans l'effectif actuel. Le staff technique le suit de près, mais estime qu'il n'a pas encore atteint son meilleur niveau après une longue convalescence suite à une opération du genou. L'ancien entraîneur du Real Madrid a expliqué son raisonnement à la suite de la prestation de Neymar, qui a disputé l'intégralité du match contre les Corinthians ce week-end, en déclarant : « C'est une évaluation physique. Ce n'est pas une évaluation technique. Neymar est très bon avec le ballon. Pour le staff technique, pour moi, il n’est pas à 100 % de ses capacités. Il doit travailler pour atteindre 100 % de ses capacités. C’est mon opinion et celle de l’ensemble du staff qui suit et suivra ses matchs dans les mois à venir. »
Les performances récentes sous la loupe
Ses performances en Campeonato Brasileiro Série A ont été scrutées de près. Après avoir manqué trois matches en raison d'une opération au genou, il a fait son retour en championnat contre Vasco da Gama, disputant l'intégralité du match et inscrivant deux buts lors d'une victoire 2-1. Souhaitant évaluer sa condition physique, l'entraîneur principal s'est rendu sur place pour assister au match nul 2-2 contre Mirassol, mais l'attaquant n'a pas été retenu dans le groupe. Il a ensuite de nouveau endossé le brassard de capitaine lors du match nul 1-1 contre Corinthians. Sous le regard des entraîneurs adjoints Mino Fulco et Francesco Mauri, sa menace offensive a été minime, même s'il a réussi à délivrer la passe décisive pour le seul but de son équipe.
- AFP
Compte à rebours final avant le tournoi
Alors que les préparatifs entrent dans leur phase finale, la pression monte sur le joueur emblématique pour qu'il prouve qu'il est encore capable de supporter les rigueurs du football international de haut niveau. Après les matchs amicaux de mars à Boston et Orlando, les géants sud-américains affronteront le Panama à Rio de Janeiro avant un dernier match de préparation contre l'Égypte en juin prochain. La porte reste ouverte pour le meilleur buteur de tous les temps de la nation, mais la fenêtre d'opportunité se referme rapidement.
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