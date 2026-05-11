Selon Globo, Neymar fait partie de la liste préliminaire transmise à la FIFA, une tendance observée tout au long du mandat d’Ancelotti : l’attaquant est souvent retenu dans les groupes élargis, puis écarté de la sélection finale. Le joueur de 34 ans s’entraîne sans relâche pour prouver sa valeur, alors même que le sélectionneur italien a précédemment déclaré qu’il « ne convoquerait que des joueurs physiquement prêts » à concourir au plus haut niveau. Si sa présence dans le groupe final de 26 joueurs reste incertaine, cette inclusion symbolique redonne espoir à une nation qui aspire désespérément à revoir cette figure emblématique sur la scène mondiale.

Le débat sur sa sélection a même gagné les plus hautes sphères de la société brésilienne, mettant sous pression le staff technique. Ancelotti a même consulté le président Lula, lequel a publiquement interrogé la motivation professionnelle du joueur. Interrogé sur le sujet, Lula a déclaré : « J’ai pu échanger avec Ancelotti, et il m’a demandé : “Pensez-vous que Neymar doit être sélectionné ?” Je lui ai répondu : “Écoutez, Ancelotti, s’il est en forme physiquement, il a le talent. Ce que je veux savoir, c’est s’il en a vraiment envie. S’il en a envie, alors il doit faire preuve de professionnalisme. Il peut prendre l’exemple de Cristiano Ronaldo ou de Messi : ils continuent de porter le maillot de leur sélection parce qu’ils ne sont pas encore vieux. Mais il ne peut pas s’attendre à être appelé juste pour son nom. Il doit le mériter sur le terrain. »