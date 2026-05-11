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Neymar est bien présent ! Carlo Ancelotti a inclus la star de Santos dans la liste provisoire pour la Coupe du monde, tandis qu’Estevao en est absent en raison d’une blessure
Feu vert provisoire pour Neymar
Selon Globo, Neymar fait partie de la liste préliminaire transmise à la FIFA, une tendance observée tout au long du mandat d’Ancelotti : l’attaquant est souvent retenu dans les groupes élargis, puis écarté de la sélection finale. Le joueur de 34 ans s’entraîne sans relâche pour prouver sa valeur, alors même que le sélectionneur italien a précédemment déclaré qu’il « ne convoquerait que des joueurs physiquement prêts » à concourir au plus haut niveau. Si sa présence dans le groupe final de 26 joueurs reste incertaine, cette inclusion symbolique redonne espoir à une nation qui aspire désespérément à revoir cette figure emblématique sur la scène mondiale.
Le débat sur sa sélection a même gagné les plus hautes sphères de la société brésilienne, mettant sous pression le staff technique. Ancelotti a même consulté le président Lula, lequel a publiquement interrogé la motivation professionnelle du joueur. Interrogé sur le sujet, Lula a déclaré : « J’ai pu échanger avec Ancelotti, et il m’a demandé : “Pensez-vous que Neymar doit être sélectionné ?” Je lui ai répondu : “Écoutez, Ancelotti, s’il est en forme physiquement, il a le talent. Ce que je veux savoir, c’est s’il en a vraiment envie. S’il en a envie, alors il doit faire preuve de professionnalisme. Il peut prendre l’exemple de Cristiano Ronaldo ou de Messi : ils continuent de porter le maillot de leur sélection parce qu’ils ne sont pas encore vieux. Mais il ne peut pas s’attendre à être appelé juste pour son nom. Il doit le mériter sur le terrain. »
- AFP
Coup dur pour la jeune pépite de Chelsea, Estevao.
Si cette nouvelle est un soulagement pour Neymar, la liste d'Ancelotti indique que le Brésil devra se passer du jeune prodige de Chelsea, Estêvao, pour la prochaine Coupe du monde. Malgré un traitement conservateur suivi au centre médical de Palmeiras plutôt qu'une intervention chirurgicale, le staff médical de la CBF a jugé que la jeune pépite ne serait pas rétablie à temps pour le tournoi.
Selon les estimations, il ne serait même pas opérationnel pour les phases à élimination directe. Par conséquent, Ancelotti devrait le remplacer dans la liste définitive. Malgré les efforts du joueur pour préserver son rêve de Coupe du monde en privilégiant une prise en charge conservatrice, le staff technique reconnaît qu’il manque tout simplement de temps pour récupérer.
De nouveaux visages et des dilemmes tactiques
L’absence d’Estevao profite à plusieurs stars brésiliennes, déterminées à s’imposer. L’attaquant de Flamengo, Pedro, est dans le viseur d’Ancelotti, même s’il n’a pas été retenu lors des dernières convocations. En novembre, le technicien italien avait déjà manifesté son intérêt pour ce buteur, et le staff technique débat aujourd’hui de son éventuelle inclusion dans la liste finale des 26.
La concurrence est tout aussi vive au milieu de terrain et sur les ailes, où les produits du centre de formation de Vasco da Gama imposent leur loi. L’avenir d’Andrey Santos (Chelsea) est par ailleurs incertain après une année 2026 difficile à Stamford Bridge, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos et Lucas Paquetá le devançant actuellement dans la hiérarchie. Si Andrey est écarté, Rayan, auteur d’une trêve internationale convaincante en mars, pourrait hériter du couloir droit, là même où l’absence d’Estevao crée un vide à combler.
- AFP
Direction le New Jersey
Si la remise de la liste initiale de 55 joueurs est une formalité FIFA, le vrai suspense débutera la semaine prochaine. Les sélections peuvent encore la retoucher jusqu’au 11 juin en cas de blessure, mais les 26 finalistes doivent impérativement être tirés de ce groupe élargi. Une fois la compétition lancée, tout changement ne sera validé que 24 heures avant le match d’ouverture, certificat médical à l’appui ; seuls les gardiens de but bénéficient d’une dérogation permettant des remplacements ultérieurs.
La sélection brésilienne sera officialisée le lundi 18 mai à 17 h (heure locale), au Musée de demain à Rio de Janeiro. Le groupe se retrouvera à Granja Comary le 27 mai, les finalistes de la Ligue des champions PSG-Arsenal arrivant avec un peu de retard. La Seleção entamera sa campagne contre le Maroc dans le New Jersey le 13 juin, après des rencontres de préparation face au Panama et à l’Égypte.