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Neymar est bien dans le groupe ! Carlo Ancelotti a retenu la star de Santos dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde, tandis que João Pedro et Richarlison sont écartés
Le sélectionneur du Brésil maintient son soutien à Neymar malgré les interrogations sur sa condition physique.
Neymar a été retenu dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde par Ancelotti, malgré les récents doutes concernant sa condition physique. L'attaquant de 34 ans, meilleur buteur de l'histoire du Brésil avec 79 réalisations, effectue son retour sur la scène internationale après une convalescence difficile suite à une rupture du ligament croisé antérieur gauche survenue en octobre 2023. De nombreux analystes et anciens joueurs s'étaient demandé si la star de Santos figurerait dans la liste finale.
Ancelotti, qui a pris les rênes de la Seleção en mai 2025, ne l’avait pas encore convoqué avant de l’inclure officiellement lors d’une conférence de presse à Rio de Janeiro. Ce choix a toutefois entraîné la déception de plusieurs autres attaquants, dont Pedro, sacrifié au profit d’options offensives jugées plus adaptées.
- (C)Getty Images
Ancelotti explique le choix de Neymar
Ancelotti a défendu sa décision d’aligner Neymar, soulignant les progrès physiques du vétéran et son expérience au plus haut niveau. L’Italien a aussi précisé que le rôle du Brésilien pourrait évoluer en cours de match.
« Il a amélioré sa condition physique », a expliqué Ancelotti, cité par ESPN. « Il sera un joueur important dans cette Coupe du monde. Il a de l’expérience dans ce genre de compétition, il est apprécié par notre groupe ; il peut créer une meilleure ambiance au sein de ce groupe.
Nous ne l’avons pas sélectionné pour qu’il soit remplaçant ; nous l’avons choisi parce qu’il peut apporter à l’équipe, qu’il joue une minute, cinq minutes, 90 minutes ou qu’il tire un penalty. »
Pedro est laissé sur le banc
Si Neymar attire les projecteurs, la sélection finale a provoqué une vive déception chez plusieurs joueurs confirmés. Endrick et Rayan ont obtenu leurs premières convocations pour la Coupe du monde, devançant Pedro (Chelsea) et Antony (Real Betis) dans la course aux dernières places d’attaquants. La concurrence s’est révélée trop féroce pour ce duo, Ancelotti ayant choisi de miser sur la fougue des jeunes pour dynamiser son secteur offensif.
La déception était palpable pour les joueurs laissés à Londres et à Séville. Revenant sur son exclusion, Pedro a publié sur Instagram : « J’ai toujours donné le meilleur de moi-même. Malheureusement, je ne pourrai pas réaliser le rêve de représenter mon pays en Coupe du monde, mais je reste serein et concentré. Les joies et les frustrations font partie du football. À partir de maintenant, je souhaite bonne chance à tous ceux qui sont là-bas et je ne serai qu’un supporter de plus pour les encourager à ramener le sixième titre à la maison. »
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Le Brésil peaufine sa préparation avant la phase de groupes.
Le Brésil entamera sa campagne en Coupe du monde face au Maroc, le 13 juin au New Jersey, puis rencontrera Haïti et l’Écosse lors de la phase de groupes. Auparavant, la sélection brésilienne disputera deux matchs de préparation contre le Panama et l’Égypte.