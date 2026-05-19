Neymar est bien dans le groupe ! Carlo Ancelotti a retenu la star de Santos dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde, tandis que João Pedro et Richarlison sont écartés

Neymar a été retenu dans la sélection brésilienne pour la Coupe du monde par Ancelotti, malgré les récents doutes concernant sa condition physique. L'attaquant de 34 ans, meilleur buteur de l'histoire du Brésil avec 79 réalisations, effectue son retour sur la scène internationale après une convalescence difficile suite à une rupture du ligament croisé antérieur gauche survenue en octobre 2023. De nombreux analystes et anciens joueurs s'étaient demandé si la star de Santos figurerait dans la liste finale.

Ancelotti, qui a pris les rênes de la Seleção en mai 2025, ne l’avait pas encore convoqué avant de l’inclure officiellement lors d’une conférence de presse à Rio de Janeiro. Ce choix a toutefois entraîné la déception de plusieurs autres attaquants, dont Pedro, sacrifié au profit d’options offensives jugées plus adaptées.