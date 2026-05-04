Getty Images
Traduit par
Neymar est accusé d’agression par Robinho Jr, tandis que le jeune prodige de Santos demande la résiliation de son contrat après une altercation survenue à l’entraînement
Le club de Santos ouvre une enquête sur l’incident impliquant Neymar.
Le Santos FC a confirmé, dans un communiqué officiel, l’ouverture d’une procédure interne suite aux informations faisant état d’une altercation survenue à son centre d’entraînement. Le club a réagi rapidement aux allégations selon lesquelles Neymar aurait perdu son sang-froid face à son coéquipier de 18 ans, Robson de Souza Jr, plus connu sous le nom de Robinho Jr, lors d’une séance d’entraînement dimanche.
Le club a déclaré : « Le Santos FC informe que, sur décision de la présidence, une enquête interne a été ouverte immédiatement après les faits afin d’analyser l’incident impliquant les joueurs Neymar Jr et Robson de Souza Jr (Robinho) lors de l’entraînement de ce dimanche 3 mai au CT Rei Pelé. Le service juridique du club est chargé de mener cette enquête. »
- Getty Images Sport
Robinho Jr. porte plainte pour agression
Selon Globo Esporte, l’incident a dépassé le cadre d’une simple altercation sur le terrain d’entraînement : les représentants légaux du jeune attaquant ont engagé une procédure officielle contre le club. Dans un tournant grave, ils ont déposé un document exigeant des mesures et de la transparence concernant le comportement du numéro 10 chevronné lors de la séance.
Selon ce document, Robinho Jr accuse Neymar d’avoir « proféré des insultes offensantes, fait un croche-pied et donné une gifle violente au visage » de l’adolescent. Le clan du jeune joueur exige désormais la diffusion des images de la séance d’entraînement et la tenue d’une réunion pour évoquer « l’absence de conditions minimales de sécurité » au sein du club.
La tension monte d’un cran après un dribble lors de l’entraînement.
L’incident remonte à dimanche, lors d’une séance d’entraînement intense organisée au lendemain du match nul 1-1 contre Palmeiras. En pleine opposition entre remplaçants, Neymar se serait frustré après s’être fait dribbler par le jeune Robinho Jr., 18 ans.
Selon plusieurs sources, la star aurait alors averti le jeune joueur de « se calmer », avant que l’échange ne dégénère en vive altercation, ponctuée de bousculades. Si certains médias ont évoqué une réconciliation rapide dans les vestiaires, la mise en demeure adressée au club suggère que les représentants de Robinho Jr. jugent toujours insuffisante la gestion par Santos de l’« attitude impulsive » du vétéran.
- Getty Images Sport
L'équipe se rend sur le terrain adverse pour disputer un match de la Copa Sudamericana.
Malgré la tempête judiciaire qui se profile et l’enquête interne en cours, les deux joueurs ont été retenus dans l’effectif pour le déplacement au Paraguay. Santos affrontera Recoleta ce mardi dans le cadre du groupe D de la Copa Sudamericana.
Le club assure que l’affaire est entre les mains de son service juridique, mais la relation complexe entre la figure tutélaire de Neymar et le jeune Robinho Jr sera scrutée à la loupe alors que l’équipe se prépare pour son rendez-vous continental. Les deux hommes ont donc pris place dans la délégation, après les tentatives précédentes de Neymar de s’excuser pour son « attitude impulsive » au centre d’entraînement.