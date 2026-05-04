Le Santos FC a confirmé, dans un communiqué officiel, l’ouverture d’une procédure interne suite aux informations faisant état d’une altercation survenue à son centre d’entraînement. Le club a réagi rapidement aux allégations selon lesquelles Neymar aurait perdu son sang-froid face à son coéquipier de 18 ans, Robson de Souza Jr, plus connu sous le nom de Robinho Jr, lors d’une séance d’entraînement dimanche.

Le club a déclaré : « Le Santos FC informe que, sur décision de la présidence, une enquête interne a été ouverte immédiatement après les faits afin d’analyser l’incident impliquant les joueurs Neymar Jr et Robson de Souza Jr (Robinho) lors de l’entraînement de ce dimanche 3 mai au CT Rei Pelé. Le service juridique du club est chargé de mener cette enquête. »