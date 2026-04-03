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Neymar en pleine crise ? L'entraîneur de Santos, Cuca, fulmine après la suspension « inutile » de sa superstar à la veille du choc contre Flamengo
Une prestation emblématique gâchée par des caprices
La contribution décisive de Neymar a été éclipsée par un écart de conduite survenu en fin de match, à la 86e minute, à la suite d’un accrochage houleux avec Diego Hernandez, de Remo. La superstar brésilienne a réagi de manière agressive à un tacle violent de Hernandez, déclenchant une bagarre sur le terrain qui a contraint l'arbitre Savio Pereira Sampaio à lui infliger un carton jaune pour comportement antisportif. Avant cette sanction, le numéro 10 avait été le joueur le plus en vue de la rencontre, offrant une passe décisive millimétrée pour l'ouverture du score de Thaciano et jouant un rôle central dans la construction du deuxième but de Moises.
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Cuca déplore un carton jaune qui aurait pu être évité
L'entraîneur de Santos s'est montré visiblement agacé par le manque de discipline dont a fait preuve sa star, surtout compte tenu de l'importance du match à venir à Rio de Janeiro. Cuca a insisté sur le fait que l'attaquant expérimenté aurait dû garder son sang-froid pour éviter de se faire sanctionner par l'arbitre, malgré les provocations sur le terrain.
Comme le rapporte UOL, Cuca a déclaré : « Si vous regardez l'action, il se fait bousculer par derrière par un joueur, puis par un autre. Il s'est lancé, un joueur de Remo est venu le tacler, dans le feu de l'action, je pense qu'il aurait pu être plus prudent. Mais l'arbitre a décidé d'agir différemment et lui a donné le carton. C'est un joueur qui s'est laissé emporter par l'émotion, il est impulsif, mais à mon avis, il aurait pu éviter ce carton.
« Nous devons planifier comment nous allons jouer le match de dimanche ; c’est dommage de perdre Neymar. Il était juste à côté de moi, je ne pense pas que j’avais besoin de lui donner ce carton, j’aurais pu gérer le match. Quoi qu’il en soit, il a fini par recevoir ce carton et va manquer un match important. »
Les ambitions pour la Coupe du monde en prend un coup
Cette suspension a un poids considérable au-delà du classement du championnat, car Neymar tente actuellement de s’assurer une place dans la sélection brésilienne de Carlo Ancelotti pour la prochaine Coupe du monde. Une performance exceptionnelle au Maracana aurait constitué une excellente démonstration pour le sélectionneur italien, mais ce dernier écart disciplinaire risque de soulever des questions quant à son tempérament.
Cuca a ajouté : « C'est un joueur très important qui, grâce à deux éclairs de génie aujourd'hui, a mis deux joueurs en position de marquer et a été crucial pour nous. [Neymar] est assez amer, car pour lui, ce serait un match très important contre Flamengo. Mais c'est tout de même important pour nous, même s'il ne joue pas. »
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Survivre au Maracana sans son icône
Santos doit désormais se déplacer pour affronter Flamengo sans son joueur le plus créatif, ce qui met une pression énorme sur Cuca pour qu'il trouve une solution tactique face à l'un des poids lourds du championnat au Maracanã. Actuellement relégué à la 13e place, le Peixe compte quatre points de retard sur Flamengo, sixième, et en est déjà à 12 points du leader, Palmeiras. Il est donc essentiel d'obtenir un résultat positif à Rio pour éviter de se laisser distancer davantage au classement de la Série A.