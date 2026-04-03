Neymar en pleine crise ? L'entraîneur de Santos, Cuca, fulmine après la suspension « inutile » de sa superstar à la veille du choc contre Flamengo

L'entraîneur de Santos s'est montré visiblement agacé par le manque de discipline dont a fait preuve sa star, surtout compte tenu de l'importance du match à venir à Rio de Janeiro. Cuca a insisté sur le fait que l'attaquant expérimenté aurait dû garder son sang-froid pour éviter de se faire sanctionner par l'arbitre, malgré les provocations sur le terrain.

Comme le rapporte UOL, Cuca a déclaré : « Si vous regardez l'action, il se fait bousculer par derrière par un joueur, puis par un autre. Il s'est lancé, un joueur de Remo est venu le tacler, dans le feu de l'action, je pense qu'il aurait pu être plus prudent. Mais l'arbitre a décidé d'agir différemment et lui a donné le carton. C'est un joueur qui s'est laissé emporter par l'émotion, il est impulsif, mais à mon avis, il aurait pu éviter ce carton.

« Nous devons planifier comment nous allons jouer le match de dimanche ; c’est dommage de perdre Neymar. Il était juste à côté de moi, je ne pense pas que j’avais besoin de lui donner ce carton, j’aurais pu gérer le match. Quoi qu’il en soit, il a fini par recevoir ce carton et va manquer un match important. »