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Neymar devrait reprendre l’entraînement au Brésil « la semaine prochaine », tandis que Carlo Ancelotti conserve l’espoir de voir son joueur vedette, actuellement blessé, prendre part à la Coupe du monde
La Seleção affiche un bilan physique contrasté
Ancelotti a livré des informations clés sur le groupe brésilien avant le dernier match amical international face à l’Égypte, ce samedi. Si la bonne progression de la rééducation de Neymar a boosté le moral du groupe, le défenseur central Gabriel Magalhães déclarera forfait en raison d’une fatigue physique consécutive à sa participation à la finale de la Ligue des champions. Le sélectionneur a confirmé que Douglas Santos occupera le poste d’arrière gauche, tandis que le gardien Weverton entrera en jeu en seconde période, le staff technique gérant avec précaution ses ressources défensives.
- AFP
Ancelotti précise le programme de son joueur vedette
Le sélectionneur de la Seleção a présenté le protocole médical rigoureux que la superstar doit respecter avant de pouvoir reprendre les entraînements avec contact. Décrivant en détail le programme de rééducation de l'attaquant, Ancelotti a déclaré : « Je pense que sa situation est très claire... (Neymar) effectue un excellent travail individuel. Après le week-end, il passera une IRM, puis, si tout se passe bien, il pourra s'entraîner avec le groupe la semaine prochaine. »
Derniers réglages tactiques avant la finale
Le staff technique profite de ce dernier match de préparation pour s'éloigner de son traditionnel quatuor offensif et tester différentes variantes tactiques. En titularisant Lucas Paquetá et Igor Thiago, Ancelotti a expliqué : « Je dispose de ce dernier match pour faire des essais, car après cela, il sera beaucoup plus difficile d'en faire.
Paquetá est précieux car il possède des caractéristiques uniques parmi nos milieux de terrain. Je souhaite l’évaluer, ainsi qu’Igor Thiago, pour disposer d’une solution supplémentaire. Notre schéma à quatre attaquants est parfaitement huilé, mais ce dernier test me permet d’explorer d’autres possibilités. »
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Les derniers tests précèdent la campagne de groupe
Ce dernier match amical constitue une étape décisive pour les joueurs en fin de liste qui cherchent à s'assurer une place avant que le football de compétition ne limite les expérimentations tactiques. Après les examens médicaux de lundi, l'équipe peaufinera ses préparatifs en vue de son premier match du groupe C contre le Maroc, le 13 juin. Avec un match de groupe contre Haïti prévu ensuite, les quintuples champions du monde sont largement favoris pour se qualifier sans encombre, offrant ainsi à Neymar un terrain de jeu idéal pour retrouver pleinement son niveau.