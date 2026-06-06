Neymar devrait reprendre l’entraînement au Brésil « la semaine prochaine », tandis que Carlo Ancelotti conserve l’espoir de voir son joueur vedette, actuellement blessé, prendre part à la Coupe du monde

Le staff technique profite de ce dernier match de préparation pour s'éloigner de son traditionnel quatuor offensif et tester différentes variantes tactiques. En titularisant Lucas Paquetá et Igor Thiago, Ancelotti a expliqué : « Je dispose de ce dernier match pour faire des essais, car après cela, il sera beaucoup plus difficile d'en faire.

Paquetá est précieux car il possède des caractéristiques uniques parmi nos milieux de terrain. Je souhaite l’évaluer, ainsi qu’Igor Thiago, pour disposer d’une solution supplémentaire. Notre schéma à quatre attaquants est parfaitement huilé, mais ce dernier test me permet d’explorer d’autres possibilités. »