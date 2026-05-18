Neymar a attiré les regards dans la zone mixte après la défaite 3-0 de Santos face à Curitiba en Serie A brésilienne dimanche dernier. L’attaquant arborait une veste verte et jaune qui a immédiatement interpellé les supporters, certains y voyant un appel du pied à la sélection nationale. Le joueur de 34 ans a toutefois rapidement précisé que ce vêtement était en réalité un cadeau personnel de Romeo, le fils de la légende anglaise Beckham.

« Cette veste est un cadeau d’un de mes amis, qui est le fils de Beckham, Romeo Beckham », a expliqué Neymar aux journalistes. « Il a même écrit quelque chose à propos des Jeux olympiques ici. Je lui ai dit que j’allais la porter. C’est pour ça, ce n’était pas pour envoyer un message quelconque. »

Il a ajouté : « Tout le monde attend ça, attend la sélection de demain. Pourquoi ne pas en profiter ? En plus d’être joueur, je veux être là-bas. Si je n’y suis pas, je ne serai qu’une personne de plus à encourager le Brésil pendant la Coupe du monde. »







