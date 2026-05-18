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Neymar dévoile la veste de l’équipe du Brésil, offerte par Romeo, le fils de Sir David Beckham, alors que la star de Santos espère obtenir sa place tant convoitée pour la Coupe du monde 2026
Le cadeau offert par la famille Beckham provoque un véritable engouement sur les réseaux sociaux.
Neymar a attiré les regards dans la zone mixte après la défaite 3-0 de Santos face à Curitiba en Serie A brésilienne dimanche dernier. L’attaquant arborait une veste verte et jaune qui a immédiatement interpellé les supporters, certains y voyant un appel du pied à la sélection nationale. Le joueur de 34 ans a toutefois rapidement précisé que ce vêtement était en réalité un cadeau personnel de Romeo, le fils de la légende anglaise Beckham.
« Cette veste est un cadeau d’un de mes amis, qui est le fils de Beckham, Romeo Beckham », a expliqué Neymar aux journalistes. « Il a même écrit quelque chose à propos des Jeux olympiques ici. Je lui ai dit que j’allais la porter. C’est pour ça, ce n’était pas pour envoyer un message quelconque. »
Il a ajouté : « Tout le monde attend ça, attend la sélection de demain. Pourquoi ne pas en profiter ? En plus d’être joueur, je veux être là-bas. Si je n’y suis pas, je ne serai qu’une personne de plus à encourager le Brésil pendant la Coupe du monde. »
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Neymar admet que son « rêve » de Coupe du monde reste intact.
Si le geste de la veste n’était peut-être qu’un simple geste entre amis, les ambitions de Neymar pour la Seleção sont tout sauf anodines. L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a connu un parcours difficile pour retrouver la forme, mais il reste déterminé à mener son pays en 2026. Il a admis que la perspective de disputer une nouvelle Coupe du monde avait été la principale source de motivation derrière son processus de rééducation exténuant au cours des derniers mois.
Il a confié : « Évidemment, c’est mon rêve, je vous l’ai toujours dit très clairement. Je veux participer à la Coupe du monde. J’ai travaillé pour ça. » Figure emblématique du Brésil depuis plus de dix ans, il a dépassé le légendaire Pelé pour devenir le meilleur buteur de l’histoire de la Seleção, et sa possible sélection demeure le sujet de conversation numéro un parmi les supporters de ce pays passionné de football.
Surmonter les doutes liés aux blessures et les obstacles physiques
Le chemin vers la Coupe du monde 2026 n’a pas été sans embûches pour la star de Santos, constamment scrutée pour sa condition physique. Ancelotti privilégiant les joueurs au sommet de leur forme, Neymar a dû prouver qu’il pouvait toujours rivaliser au plus haut niveau. Le joueur a exprimé sa frustration face aux rumeurs entourant son rétablissement, mais a assuré retrouver enfin son rythme sur le terrain.
« Physiquement, je me sens très bien. Je progresse à chaque match, j’ai donné le maximum. Ce n’était pas facile », a-t-il déclaré. Il a aussi répondu à ceux qui doutaient de son implication pendant son absence : « Il y a eu des années de travail acharné, mais aussi beaucoup de désinformation sur mon état et ce que j’ai fait. C’est très triste de voir comment les gens en parlent. J’ai travaillé dur, en silence, chez moi, en souffrant à cause de ce que les gens disaient. »
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Le chaos des remplacements accentue la crise de Santos
Les propos de Neymar interviennent après un après-midi frustrant sur la pelouse, où ses ambitions personnelles ont buté sur une déception professionnelle. Une étrange erreur administrative a conduit à son remplacement par inadvertance, laissant l’attaquant furieux alors que Santos s’effondrait face à une défaite 3-0 contre Coritiba. Malgré les difficultés du club, Neymar garde l’espoir que ses efforts individuels suffiront à attirer l’attention d’Ancelotti.
Tout en laissant le dernier mot à l’entraîneur italien, Neymar a conclu : « Que demain soit ce que Dieu veut. Quoi qu’il arrive, Ancelotti convoquera les 26 meilleurs joueurs pour cette bataille. »