Selon Torcedores, Ancelotti a échangé directement avec l’attaquant, qui a accepté de rester dans le groupe même si son rôle est réduit. Le staff technique, en lien avec les médecins de Santos et le cercle proche du joueur, suit un protocole strict pour optimiser sa récupération musculaire avant le début de la compétition.

Conformément aux règles de la FIFA, qui autorisent les remplacements pour blessure jusqu’à 24 heures avant le match d’ouverture, la CBF a décidé d’utiliser la rencontre amicale face à l’Égypte, le 6 juin aux États-Unis, comme test décisif pour statuer sur sa participation.