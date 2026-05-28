La blessure au mollet droit de Neymar a dominé la première journée de préparation de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde à Granja Comary, jetant une ombre supplémentaire sur sa participation au tournoi. La CBF a pris des précautions exceptionnelles, fermant au public un centre de diagnostic local afin de garantir une confidentialité absolue pour l’examen d’imagerie de la superstar, rapporte Globo. Bien que Santos ait donné son feu vert médical initial, des examens complémentaires ont confirmé un œdème de grade 2, écartant le joueur vedette de l’entraînement sur le terrain et rendant sa participation au match contre le Panama très improbable.

Rodrigo Lasmar, le médecin de la Seleção, a confirmé jeudi : « Neymar est arrivé hier à Granja Comary, a passé tous les examens médicaux, et l’IRM a révélé une blessure musculaire de grade 2. Le joueur suit un traitement et devrait être rétabli dans deux à trois semaines. »