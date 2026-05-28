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Neymar contre la montre : la sélection brésilienne doit trancher après la nouvelle lésion au mollet de son étoile, survenue à son arrivée dans le groupe de Carlo Ancelotti, à la veille de la Coupe du monde
Une certaine appréhension plane sur les premières séances
La blessure au mollet droit de Neymar a dominé la première journée de préparation de la sélection brésilienne pour la Coupe du monde à Granja Comary, jetant une ombre supplémentaire sur sa participation au tournoi. La CBF a pris des précautions exceptionnelles, fermant au public un centre de diagnostic local afin de garantir une confidentialité absolue pour l’examen d’imagerie de la superstar, rapporte Globo. Bien que Santos ait donné son feu vert médical initial, des examens complémentaires ont confirmé un œdème de grade 2, écartant le joueur vedette de l’entraînement sur le terrain et rendant sa participation au match contre le Panama très improbable.
Rodrigo Lasmar, le médecin de la Seleção, a confirmé jeudi : « Neymar est arrivé hier à Granja Comary, a passé tous les examens médicaux, et l’IRM a révélé une blessure musculaire de grade 2. Le joueur suit un traitement et devrait être rétabli dans deux à trois semaines. »
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Talisman met fin aux spéculations sur son état de forme
Malgré l’agitation en coulisses et une récupération estimée à trois semaines, l’attaquant de 34 ans a publiquement minimisé la gravité de ses problèmes physiques. Avant de rejoindre le camp de la sélection nationale, l’ancienne star du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a été au cœur d’une intense attention médiatique concernant son état physique à Vila Belmiro. Pressé par les journalistes de dire si son mollet allait bien, Neymar a répondu avec son franc-parler habituel : « Il est là, tout est intact. » Puis, interrogé sur l’éventualité d’une absence lors de la compétition, il a coupé court aux spéculations d’un ton sec : « Quel problème ? »
Le protocole de gestion impose la prudence
D’après Torcedores, Ancelotti a échangé directement avec l’attaquant, qui a accepté de rester dans le groupe même si son rôle est réduit. Le staff technique, en lien avec les médecins de Santos et l’encadrement du joueur, suit un protocole strict pour optimiser sa récupération musculaire avant le début de la compétition.
Conformément aux règles de la FIFA, qui autorisent les remplacements pour blessure jusqu’à 24 heures avant le match d’ouverture, la CBF a décidé d’utiliser la rencontre amicale face à l’Égypte, le 6 juin aux États-Unis, comme test décisif pour confirmer ou non sa participation.
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La confrontation en Égypte s’annonce cruciale
Le Brésil disputera des matchs amicaux contre le Panama le 31 mai et contre l'Égypte le 6 juin, avant de débuter sa campagne dans le groupe J de la Coupe du monde face au Maroc. La rencontre face aux Pharaons constituera pour Neymar une échéance cruciale pour prouver qu'il est prêt pour la phase de groupes. Tandis que la Seleção vise un sixième titre mondial historique, son capitaine doit mener une course contre la montre afin de transformer sa confiance affichée en une condition physique de haut niveau, capable de faire la différence lors du tournoi.