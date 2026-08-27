Le numéro 10, qui figurait dans le groupe préliminaire amené à se déplacer avant d’être écarté de la feuille de match finale, s’est rapidement employé à mettre fin aux spéculations sur sa condition physique et a confirmé que son absence était due à la rotation de l’effectif. S’adressant directement aux supporters, il a déclaré dans un commentaire sous une publication Instagram : « J’étais disponible pour jouer ! C’était une décision du staff technique, en raison de l’enchaînement des matches que nous avons. »