Fotoarena
Traduit par
Neymar brise le silence sur son absence choc alors que Santos subit une lourde défaite face au rival Palmeiras en Coupe du Brésil
Flaco Lopez punit Peixe
Santos a été balayé lors du match aller de la Copa do Brasil mercredi, Palmeiras profitant de l'absence de Neymar pour s'imposer 3-0. Flaco Lopez a mis les hôtes sur la voie avec une frappe lointaine avant qu'Andreas Pereira ne reprenne un ballon mal repoussé juste avant la mi-temps. Lopez a ensuite définitivement scellé le résultat d'une tête tranchante en seconde période sur un service d'Agustin Giay, offrant au Palmeiras une avance très confortable.
- O JOGO PHOTO PRESS
Neymar clarifie sa décision concernant l’entraîneur
Le numéro 10, qui figurait dans le groupe préliminaire amené à se déplacer avant d’être écarté de la feuille de match finale, s’est rapidement employé à mettre fin aux spéculations sur sa condition physique et a confirmé que son absence était due à la rotation de l’effectif. S’adressant directement aux supporters, il a déclaré dans un commentaire sous une publication Instagram : « J’étais disponible pour jouer ! C’était une décision du staff technique, en raison de l’enchaînement des matches que nous avons. »
La lourde charge de travail impose une rotation
La décision de laisser l’attaquant au repos est intervenue après un calendrier éprouvant, qui l’a vu disputer l’intégralité des 90 minutes lors de trois matches consécutifs contre Macara, Vasco da Gama et Mirassol. Avec Neymar sur la touche et Gabigol laissé sur le banc jusqu’à la seconde période, Santos a eu du mal à faire sauter le verrou d’une défense de Palmeiras solide et n’a que très peu créé dans le dernier tiers. Palmeiras aurait même pu alourdir encore le score, mais Giay et Mauricio ont tous deux gâché des face-à-face évidents avec le gardien de Santos.
- Rainier Moura
Une bataille difficile s’annonce
Santos doit vite se remobiliser avant un derby à l’extérieur exigeant contre les Corinthians en championnat du Brésil ce week-end. L’équipe de Cuca sera ensuite confrontée à la tâche difficile de renverser un déficit de trois buts quand elle recevra Palmeiras à la Vila Belmiro lors du match retour, avant un déplacement chez l’Internacional. Le retour de Neymar dans le onze de départ est essentiel pour redonner du tranchant à l’attaque et sauver le parcours du club en coupe.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles