Neymar aurait passé « près de 24 heures à jouer au poker en ligne à gros enjeux » après avoir été écarté du dernier match de Santos pour des raisons de « gestion de la charge de travail »

La passion de Neymar pour le poker est bien connue et remonte à plus d'une décennie. Depuis 2014, il est passé du statut de joueur occasionnel à celui de figure de proue du monde du jeu, allant jusqu'à baptiser son chien « Poker » et à devenir un ambassadeur de marque très en vue pour de grandes plateformes. Malgré son enthousiasme, ce passe-temps a parfois croisé sa vie professionnelle de manière controversée. En mars 2023, alors qu’il se remettait d’une blessure à la cheville au PSG, il a perdu la somme faramineuse d’un million d’euros en seulement deux heures lors d’un live stream. Plus récemment, en 2024, il a essuyé des critiques pour avoir joué au poker en ligne sur son téléphone lors d’une fête organisée pour sa fille Mavie.

La star de Santos a confirmé avoir participé au tournoi de poker ce week-end, déclarant à LeoDias : « Malheureusement, ces derniers jours, en raison de la gestion de la charge de travail, je n’ai pas pu jouer, j’ai donc eu le temps de faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer un peu au poker, en plus du football. »