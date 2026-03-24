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Neymar aurait passé « près de 24 heures à jouer au poker en ligne à gros enjeux » après avoir été écarté du dernier match de Santos pour des raisons de « gestion de la charge de travail »
Une partie de poker suscite une nouvelle polémique
Le récent match nul 0-0 de Santos contre Cruzeiro a été marqué par l'absence de sa star phare. Alors que le club a officiellement justifié l'absence du joueur de 34 ans par une « gestion de la charge de travail » – un protocole visant à surveiller l'intensité de l'entraînement et à prévenir les blessures –, les informations rapportées par LeoDias laissent entrevoir une autre version des faits. L'attaquant aurait en effet passé environ 24 heures à participer à un tournoi de poker en ligne qui s'est déroulé du vendredi au dimanche. Avec des buy-ins dépassant les 5 000 dollars, Neymar aurait effectué au moins quatre réinscriptions rien que samedi, totalisant plus de 20 000 dollars de frais juste pour rester dans le jeu.
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« Il est temps de faire ce que j'aime le plus »
La passion de Neymar pour le poker est bien connue et remonte à plus d'une décennie. Depuis 2014, il est passé du statut de joueur occasionnel à celui de figure de proue du monde du jeu, allant jusqu'à baptiser son chien « Poker » et à devenir un ambassadeur de marque très en vue pour de grandes plateformes. Malgré son enthousiasme, ce passe-temps a parfois croisé sa vie professionnelle de manière controversée. En mars 2023, alors qu’il se remettait d’une blessure à la cheville au PSG, il a perdu la somme faramineuse d’un million d’euros en seulement deux heures lors d’un live stream. Plus récemment, en 2024, il a essuyé des critiques pour avoir joué au poker en ligne sur son téléphone lors d’une fête organisée pour sa fille Mavie.
La star de Santos a confirmé avoir participé au tournoi de poker ce week-end, déclarant à LeoDias : « Malheureusement, ces derniers jours, en raison de la gestion de la charge de travail, je n’ai pas pu jouer, j’ai donc eu le temps de faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer un peu au poker, en plus du football. »
L'avenir international est en suspens
Le moment choisi pour ce dernier incident est particulièrement délicat, alors que Carlo Ancelotti prépare l'équipe nationale du Brésil pour des matchs amicaux et la Coupe du monde 2026. Neymar brillait par son absence dans la dernière sélection, mais plusieurs figures légendaires ont pris sa défense, dont Romario.
Le héros de la Coupe du monde 1994 a également exhorté Ancelotti à reconsidérer sa décision, déclarant : « Faites attention, monsieur. Un joueur vedette doit jouer. C'est pour le bien de l'équipe nationale brésilienne. La préparation de la Coupe du monde dure un mois, ce qui laisse suffisamment de temps à un athlète pour récupérer. Il vaut mieux avoir un joueur vedette comme Neymar, même s'il n'est pas à 100 %, que de faire appel à quelqu'un d'autre. Le talent ne doit pas être gaspillé. Et un entraîneur ne peut jamais s'en passer. J'espère toujours voir Neymar prouver, lors du championnat brésilien, qu'il mérite sa place en équipe nationale et de ramener le sixième titre à la maison. »
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Et maintenant ?
Ce match nul face au Cruzeiro, dernier du classement, place Santos dans une situation délicate. Le club occupe actuellement la 16e place du classement, avec une seule victoire en huit matches disputés cette saison. Il affrontera Remo-PA le 2 avril prochain, et on attend de Neymar qu'il soit aligné et qu'il apporte immédiatement sa contribution pour aider son équipe à remonter au classement.