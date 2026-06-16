Neymar attend son troisième enfant avec sa compagne Bruna Biancardi, et la star brésilienne plaisante déjà sur la création d’un nouveau groupe à la « Spice Girls »

Neymar a annoncé que sa compagne Biancardi et lui attendent leur troisième enfant. Le couple a dévoilé le sexe du bébé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où ils ont célébré l’événement avec leurs filles Mavie et Mel, ainsi qu’avec Davi Lucca, le fils aîné du joueur.

L’annonce confirme l’arrivée d’une nouvelle petite fille. Ce bonheur familial intervient alors que l’attaquant brésilien poursuit sa convalescence suite à sa blessure survenue en début de Coupe du monde 2026.