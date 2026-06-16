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Neymar attend son troisième enfant avec sa compagne Bruna Biancardi, et la star brésilienne plaisante déjà sur la création d’un nouveau groupe à la « Spice Girls »
Neymar donne des nouvelles de sa famille pendant la Coupe du monde.
Neymar a annoncé que sa compagne Biancardi et lui attendent leur troisième enfant. Le couple a dévoilé le sexe du bébé dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, où ils ont célébré l’événement avec leurs filles Mavie et Mel, ainsi qu’avec Davi Lucca, le fils aîné du joueur.
L’annonce confirme l’arrivée d’une nouvelle petite fille. Ce bonheur familial intervient alors que l’attaquant brésilien poursuit sa convalescence suite à sa blessure survenue en début de Coupe du monde 2026.
« Ce sera du niveau des Spice Girls »
Avec cette nouvelle naissance, Neymar deviendra père de cinq enfants. Ses enfants sont issus de trois relations différentes : Davi Lucca, Helena, Mavie, Mel et désormais un troisième enfant avec Biancardi. Après avoir appris qu’une autre fille était en route, Neymar a célébré ce moment avec une plaisanterie à l’intention de sa famille qui s’agrandit. L’ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a alors commenté avec humour : « Je vais monter un groupe et, à partir d’aujourd’hui, ce sera les Spice Girls. »
Une nouvelle blessure retarde le retour de Neymar
Si cette annonce familiale a apporté une bonne nouvelle en dehors du terrain, la situation de Neymar au sein de l’équipe du Brésil reste incertaine. L’attaquant a manqué le match nul 1-1 du Brésil contre le Maroc lors de leur premier match du groupe C, car il poursuit sa convalescence suite à une blessure au mollet de grade 2 contractée alors qu’il jouait pour Santos.
Le staff médical, conscient des antécédents musculaires et de cheville du joueur, privilégie une rééducation prudente. Âgé de 34 ans, l’attaquant n’a plus disputé de match officiel depuis la mi-mai, ce qui rend un retour précipité peu probable. Sa simple présence au sein du groupe demeure néanmoins un atout : le Brésil compte sur son expérience pour guider les jeunes éléments tout au long de la compétition.
- AFP
Les équipes engagées dans une véritable course contre la montre doivent atteindre les phases à élimination directe.
Le Brésil garde l’espoir que Neymar puisse reprendre l’entraînement prochainement et retrouver sa forme physique avant les huitièmes de finale. Le staff technique est déterminé à ne pas précipiter son retour et gère sa convalescence avec prudence. La Seleção se prépare désormais à affronter Haïti le 20 juin, mais Neymar devrait encore être absent pour ce match.