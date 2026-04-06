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Neymar a subi une intervention chirurgicale au genou pendant la trêve internationale, tandis que l'entraîneur de Santos dévoile son plan pour l'icône brésilienne à l'approche de la Coupe du monde
Cuca dévoile son plan pour Neymar avant la Coupe du monde
Dimanche, Santos a dû disputer un match très médiatisé contre Flamengo sans son joueur vedette, et Neymar devrait également manquer le premier match de la Copa Sudamericana du club contre le Deportivo Cuenca. L'entraîneur Cuca a toutefois souligné que ces absences s'inscrivaient dans une stratégie mûrement réfléchie visant à garantir que l'attaquant soit en pleine forme physique pour le reste de la saison et en vue de la Coupe du monde.
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Intervention médicale complexe pendant la trêve internationale
S'exprimant après la défaite 2-0 de son équipe face à Flamengo, Cuca a détaillé le programme intensif que suit Neymar. « Il a subi une intervention au genou pendant la trêve [internationale], il ne s'est donc pas entraîné et a passé quatre ou cinq jours à se remettre de cette intervention », a expliqué l'entraîneur, selon ESPN. « Il a travaillé sur certains aspects de sa préparation physique qu'il devait améliorer. Il va recharger ses batteries pour disputer les 13 matchs consécutifs qui restent jusqu’à la prochaine trêve. Nous avons donc mis à profit ce temps, avec le staff technique et les physiologistes, pour lui permettre de recharger ses batteries et de tenir jusqu’au milieu de l’année. »
L'intervention consistait en un traitement au plasma riche en plaquettes (PRP), une thérapie régénérative qui utilise le sang du joueur lui-même pour accélérer la guérison des micro-lésions et renforcer les tissus articulaires. Cette approche médicale proactive est considérée comme essentielle pour un joueur qui a souffert de blessures récurrentes au cours des trois dernières années. L'objectif est que Neymar puisse supporter une charge de travail importante, comprenant huit journées du Brasileirao et deux rencontres de la Copa do Brasil, tout en conservant le niveau de forme physique nécessaire pour retenir l'attention de Carlo Ancelotti en vue de la sélection en équipe nationale.
Problèmes disciplinaires et polémiques autour des arbitres
Alors que son état physique fait l'objet d'une surveillance attentive, le tempérament de Neymar a récemment fait des vagues. L'attaquant s'est montré particulièrement virulent après avoir reçu un carton jaune controversé contre Remo, lançant une attaque cinglante contre l'arbitre Savio Pereira Sampaio.
Les répercussions de ce match ont été importantes, des informations suggérant que la Commission de discipline de la Confédération brésilienne de football examine actuellement des propos sexistes qui auraient été tenus lors de son accès de colère d'après-match. De telles sanctions disciplinaires pourraient théoriquement entraîner une suspension de longue durée, ce qui constituerait un obstacle majeur dans la préparation soigneusement orchestrée de Neymar pour les prochains matchs de Santos.
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La dernière ligne droite vers la gloire en Coupe du monde
Les enjeux ne pourraient être plus importants pour l'ancienne star du FC Barcelone, qui entame ce que beaucoup considèrent comme son dernier cycle de Coupe du monde. Avec trois buts et trois passes décisives en six matches cette saison, Neymar affiche des statistiques solides, mais son avenir en équipe nationale reste incertain après son absence des dernières sélections sous les ordres d'Ancelotti. Le sélectionneur italien a clairement indiqué qu'une place dans l'avion dépendait d'une condition physique à 100 %, et Neymar n'a plus beaucoup de temps pour prouver qu'il est prêt physiquement.