Neymar a subi une intervention chirurgicale au genou pendant la trêve internationale, tandis que l'entraîneur de Santos dévoile son plan pour l'icône brésilienne à l'approche de la Coupe du monde

S'exprimant après la défaite 2-0 de son équipe face à Flamengo, Cuca a détaillé le programme intensif que suit Neymar. « Il a subi une intervention au genou pendant la trêve [internationale], il ne s'est donc pas entraîné et a passé quatre ou cinq jours à se remettre de cette intervention », a expliqué l'entraîneur, selon ESPN. « Il a travaillé sur certains aspects de sa préparation physique qu'il devait améliorer. Il va recharger ses batteries pour disputer les 13 matchs consécutifs qui restent jusqu’à la prochaine trêve. Nous avons donc mis à profit ce temps, avec le staff technique et les physiologistes, pour lui permettre de recharger ses batteries et de tenir jusqu’au milieu de l’année. »

L'intervention consistait en un traitement au plasma riche en plaquettes (PRP), une thérapie régénérative qui utilise le sang du joueur lui-même pour accélérer la guérison des micro-lésions et renforcer les tissus articulaires. Cette approche médicale proactive est considérée comme essentielle pour un joueur qui a souffert de blessures récurrentes au cours des trois dernières années. L'objectif est que Neymar puisse supporter une charge de travail importante, comprenant huit journées du Brasileirao et deux rencontres de la Copa do Brasil, tout en conservant le niveau de forme physique nécessaire pour retenir l'attention de Carlo Ancelotti en vue de la sélection en équipe nationale.