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Neymar a raillé un économiste allemand qui prédisait la victoire du Japon sur le Brésil, en publiant un message cinglant sur les réseaux sociaux
Neymar a le dernier mot après la qualification du Brésil
Neymar a raillé Klement après la victoire 2-1 du Brésil face au Japon, qui a permis aux Auriverdes de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. La star de Santos a réagi sur les réseaux sociaux dès le coup de sifflet final, rappelant la prédiction de Klement qui annonçait l'élimination des quintuples champions du monde par le Japon.
Les Japonais ont constamment mis sous pression l’équipe de Carlo Ancelotti et ont failli créer la surprise. Cependant, le Brésil a inscrit le but décisif en fin de match lorsque Rayan a récupéré le ballon haut sur le terrain avant que Bruno Guimaraes ne serve Gabriel Martinelli, qui a conclu avec sang-froid pour qualifier la Seleção.
Neymar réagit à la prédiction de Klement
Klement, mathématicien et économiste, avait déjà fait parler de lui avant le tournoi en prédisant que le Japon éliminerait le Brésil en phase à élimination directe. Sa prévision s’appuyait sur un modèle statistique qui avait déjà correctement désigné les vainqueurs des Coupes du monde 2014, 2018 et 2022.
Avant le coup d’envoi, il avait confié à Fortune India : « Je ne pronostique pas les rencontres de la phase de groupes, mais je prédis un Brésil-Japon en seizièmes de finale, avec une victoire des Nippons. À première vue, cela paraît absurde, car le Brésil est l’équipe la plus titrée de l’histoire du football. Cependant, la sélection actuelle n’est pas au meilleur de sa forme, tandis que le Japon dispose d’un effectif très compétitif en ce moment. »
Après la victoire du Brésil, Neymar a réagi sur X : « Monsieur Joachim Klement… réessayez lors de la prochaine Coupe du monde, s’il vous plaît. »
Neymar poursuit ses provocations sur les réseaux sociaux.
Cette victoire n’a pas clos le dossier pour Neymar, qui est resté très actif sur les réseaux sociaux afin de surveiller les autres pronostics de Klement concernant le tournoi. Lorsque les Pays-Bas, que le mathématicien avait désignés comme futurs champions de la Coupe du monde 2026, ont été éliminés aux tirs au but par le Maroc, l’attaquant brésilien est revenu à la charge sur les plateformes pour accentuer la pression sur l’expert. Dans un nouveau message, il a assené : « Tu t’es encore planté. »
- AFP
Le Brésil se prépare à un test plus éprouvant
Le Brésil se qualifie pour les huitièmes de finale, mais des adversaires plus redoutables pourraient sanctionner les erreurs défensives commises face au Japon. L'équipe d'Ancelotti affrontera ensuite le vainqueur du match Côte d'Ivoire-Norvège.