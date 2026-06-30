Klement, mathématicien et économiste, avait déjà fait parler de lui avant le tournoi en prédisant que le Japon éliminerait le Brésil en phase à élimination directe. Sa prévision s’appuyait sur un modèle statistique qui avait déjà correctement désigné les vainqueurs des Coupes du monde 2014, 2018 et 2022.

Avant le coup d’envoi, il avait confié à Fortune India : « Je ne pronostique pas les rencontres de la phase de groupes, mais je prédis un Brésil-Japon en seizièmes de finale, avec une victoire des Nippons. À première vue, cela paraît absurde, car le Brésil est l’équipe la plus titrée de l’histoire du football. Cependant, la sélection actuelle n’est pas au meilleur de sa forme, tandis que le Japon dispose d’un effectif très compétitif en ce moment. »

Après la victoire du Brésil, Neymar a réagi sur X : « Monsieur Joachim Klement… réessayez lors de la prochaine Coupe du monde, s’il vous plaît. »







