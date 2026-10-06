Le Brésilien ajoute : « Tous ceux qui aiment le football t’ont apprécié durant toutes ces années. Aujourd’hui, c’est ton dernier match avec le maillot de ta sélection, de ton pays, et j’espère que tu pourras profiter de chaque seconde, que tous les hommages d’aujourd’hui te rendront heureux. Merci de m’avoir fait aimer encore plus le football ; ce fut un honneur d’avoir joué contre toi et, plus encore, d’avoir écrit l’histoire à tes côtés. »





Neymar et Messi ont joué ensemble au FC Barcelone, de 2013 à 2017, et au Paris Saint-Germain, de 2021 à 2023.







