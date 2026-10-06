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Gianluca Minchiotti
Traduit par

Neymar à Messi : « Le monde entier t’est reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour le football. Un honneur d’avoir écrit l’histoire à tes côtés »

L. Messi
Neymar

Le Brésilien rend hommage à l’Argentin, qui dispute son dernier match en sélection nationale

Neymar rend hommage à Lionel Messi, qui disputera cette nuit son dernier match avec le maillot de l’Argentine : "Ce n’est pas seulement l’Argentine qui te remercie, mais le monde entier t’est reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour le football".

  • Le Brésilien ajoute : « Tous ceux qui aiment le football t’ont apprécié durant toutes ces années. Aujourd’hui, c’est ton dernier match avec le maillot de ta sélection, de ton pays, et j’espère que tu pourras profiter de chaque seconde, que tous les hommages d’aujourd’hui te rendront heureux. Merci de m’avoir fait aimer encore plus le football ; ce fut un honneur d’avoir joué contre toi et, plus encore, d’avoir écrit l’histoire à tes côtés. »


    Neymar et Messi ont joué ensemble au FC Barcelone, de 2013 à 2017, et au Paris Saint-Germain, de 2021 à 2023.



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