Neymar a manqué la séance d'entraînement de Santos en raison d'une infection virale, un nouveau coup dur pour ses chances d'être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde

Le club de Santos a confirmé que Neymar n’a pas pris part à la séance d’entraînement de dimanche au CT Rei Pelé en raison d’un problème de santé. Le joueur de 34 ans devait initialement rejoindre ses coéquipiers non partis pour la rencontre de championnat de samedi face à Bahia, mais il est resté à l’écart alors que le groupe se prépare pour la Copa Sudamericana. Santos a publié un communiqué officiel pour clarifier la situation après que des interrogations ont surgi sur sa localisation dimanche matin. « Le joueur Neymar Jr. a présenté des symptômes d’une infection virale samedi soir, a été soigné, a bien réagi et continue d’être suivi par le service médical de Santos », a fait savoir le club.