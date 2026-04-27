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Neymar a manqué la séance d'entraînement de Santos en raison d'une infection virale, un nouveau coup dur pour ses chances d'être sélectionné avec le Brésil pour la Coupe du monde
Une infection virale met la star brésilienne sur la touche
Le club de Santos a confirmé que Neymar n’a pas pris part à la séance d’entraînement de dimanche au CT Rei Pelé en raison d’un problème de santé. Le joueur de 34 ans devait initialement rejoindre ses coéquipiers non partis pour la rencontre de championnat de samedi face à Bahia, mais il est resté à l’écart alors que le groupe se prépare pour la Copa Sudamericana. Santos a publié un communiqué officiel pour clarifier la situation après que des interrogations ont surgi sur sa localisation dimanche matin. « Le joueur Neymar Jr. a présenté des symptômes d’une infection virale samedi soir, a été soigné, a bien réagi et continue d’être suivi par le service médical de Santos », a fait savoir le club.
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Une semaine cruciale pour le Peixe et Neymar
Le timing de cette maladie n’est pas idéal pour le joueur comme pour le club. Santos s’apprête à affronter San Lorenzo en Argentine, mardi, dans un match décisif de la Copa Sudamericana. La participation de Neymar reste incertaine, le joueur luttant pour guérir avant le départ pour Buenos Aires. Le quintette offensif, complété par Gabigol, Willian Arao et Igor Vinícius, avait déjà été épargné lors de la rencontre face à Bahia et devrait être à nouveau à la disposition de l’entraîneur Cuca pour le voyage en Argentine.
Les ambitions pour la Coupe du monde sous les projecteurs
Le moindre pépin de Neymar est désormais scruté au prisme de son avenir en sélection. Alors que la Coupe du monde approche, l’attaquant doit faire taire les doutes sur sa condition physique et son efficacité. Le moindre entraînement manqué, même pour cause de maladie, perturbe le rythme indispensable pour convaincre le staff technique de l’équipe nationale. Le club assure qu’il a bien réagi au traitement, mais l’image d’une nouvelle absence alimente le récit d’une saison en dents de scie pour le légendaire numéro 10. Son intention reste de rejoindre ses coéquipiers de Santos à Buenos Aires lundi, sous réserve que son état de santé s’améliore suffisamment au cours des prochaines 24 heures.
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Prochain programme et plan de récupération
Le groupe de Santos, fraîchement arrivé à Vitória, a pris part à une séance d’entraînement sur les installations locales, tandis que les joueurs alignés samedi contre Bahia ont opté pour un protocole de récupération à l’hôtel. L’intégration de Neymar et des autres stars de retour est jugée cruciale pour les ambitions du club en Copa Sudamericana, où il devra braver une ambiance hostile sur la pelouse de San Lorenzo. Après cette échéance continentale, Santos enchaînera un programme éprouvant : un choc de Serie A contre Palmeiras le 2 mai, puis un nouveau déplacement pour défier le club paraguayen de Recoleta le 5 mai.