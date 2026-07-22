Neymar a manqué la large victoire de Santos en Copa Sudamericana après avoir pris part au championnat brésilien de poker

L'entraîneur de Santos, Cuca, a rapidement clarifié la situation concernant sa star après la victoire 4-1 contre l'Universidad Central. Le technicien chevronné a insisté sur le fait que la décision de laisser Neymar sur le banc visait avant tout à lui garantir un repos complet après ses obligations internationales.

« Comme il a été mis au repos pendant quelques jours et qu’il n’a pas eu de vacances, nous avons décidé de le laisser se renforcer encore davantage, en s’entraînant dur pour qu’il puisse enchaîner les matchs », a expliqué Cuca après la rencontre. « À présent, en dix jours, nous allons disputer quatre matchs. Quel avantage y aurait-il à l’amener ici ? Vous avez vu à quel point ce déplacement est difficile et épuisant. Il est resté là-bas pour s’entraîner, tout comme [Willian] Arao, João Schmidt et Igor Vinicius, et cela nous offre davantage d’options pour les prochains matchs. »

Malgré une récente soirée poker, l’attaquant s’est montré impliqué au centre d’entraînement, comme en attestent des images postées sur les réseaux sociaux où il apparaissait en pleine forme, concluant des actions et enchaînant les exercices avec aisance. L’objectif affiché par le staff est donc de le maintenir à 100 % pour le championnat national, où le club, actuellement 15e, peine à décoller.



