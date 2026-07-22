AFP
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Neymar a manqué la large victoire de Santos en Copa Sudamericana après avoir pris part au championnat brésilien de poker
Les enjeux sont élevés sur le terrain
Pendant que ses coéquipiers de Santos luttaient sur la pelouse vénézuélienne, Neymar a préféré tenter sa chance et tester ses compétences à la table lors de l’édition hivernale de la Brazilian Series of Poker (BSOP). L’attaquant, dont la passion pour les jeux de cartes n’est un secret pour personne, a été aperçu au Golden Hall du complexe WTC de São Paulo, où il prenait part à la quatrième étape du championnat national, selon ESPN Brésil. C’est un lieu familier pour la star de Santos : lors de sa participation au même tournoi en 2025, Neymar avait empoché 53 500 R$.
Si certains supporters ont tiqué, son apparition n’était pas une absence non autorisée : le club l’avait laissé à l’écart pour qu’il suive un programme de préparation physique spécifique, suite à sa Coupe du monde décevante.
- Getty/GOAL
Cuca explique l'absence de la superstar
L'entraîneur de Santos, Cuca, a rapidement clarifié la situation concernant sa star après la victoire 4-1 contre l'Universidad Central. Le technicien chevronné a insisté sur le fait que la décision de laisser Neymar sur le banc visait avant tout à lui garantir un repos complet après ses obligations internationales.
« Comme il a été mis au repos pendant quelques jours et qu’il n’a pas eu de vacances, nous avons décidé de le laisser se renforcer encore davantage, en s’entraînant dur pour qu’il puisse enchaîner les matchs », a expliqué Cuca après la rencontre. « À présent, en dix jours, nous allons disputer quatre matchs. Quel avantage y aurait-il à l’amener ici ? Vous avez vu à quel point ce déplacement est difficile et épuisant. Il est resté là-bas pour s’entraîner, tout comme [Willian] Arao, João Schmidt et Igor Vinicius, et cela nous offre davantage d’options pour les prochains matchs. »
Malgré une récente soirée poker, l’attaquant s’est montré impliqué au centre d’entraînement, comme en attestent des images postées sur les réseaux sociaux où il apparaissait en pleine forme, concluant des actions et enchaînant les exercices avec aisance. L’objectif affiché par le staff est donc de le maintenir à 100 % pour le championnat national, où le club, actuellement 15e, peine à décoller.
Une soirée réussie pour les Peixe
Même privé de son joueur phare, Santos s’est révélé bien trop fort pour l’Universidad Central, mettant ainsi un pied dans les huitièmes de finale de la Copa Sudamericana. Le grand club brésilien s’est imposé haut la main 4-1 au Venezuela, se forgeant ainsi une avance confortable avant le match retour prévu la semaine prochaine à la Vila Belmiro. S’il parvient à conclure la tâche, le grand club équatorien Macará l’attendra au tour suivant.
Interrogé sur le retour de son numéro 10 pour le prochain match de championnat, Cuca a confirmé que Neymar serait de retour sur le terrain samedi prochain contre Chapecoense. Cette victoire décisive à l'extérieur allège la pression sur la campagne continentale du club, lui permettant de se concentrer pleinement sur ses obligations nationales ce week-end.
- Getty Images
La vie après la retraite internationale
Cette phase de transition s’ouvre pour Neymar, qui a récemment tiré un trait sur sa carrière légendaire avec la Seleção. L’attaquant a quitté la scène internationale après l’élimination surprise du Brésil, battu 2-1 par la Norvège en Coupe du monde 2026, une sortie qui l’a laissé en larmes. Avec un bilan de 80 buts en 130 sélections, il a fait ses adieux au public du MetLife Stadium.
Désormais libéré de ses obligations internationales, l’attaquant va pouvoir se consacrer entièrement à Santos, son club formateur, pour le reste de sa carrière. Les « Peixe » comptent sur son leadership et sa capacité à trouver le chemin des filets pour traverser un calendrier particulièrement chargé. Si le joueur parvient à rester en forme et à reproduire les performances affichées lors des dernières séances d’entraînement, sa présence pourrait s’avérer décisive pour permettre à Santos de sauver sa saison.
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