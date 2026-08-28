Cette démarche d’urgence a été effectuée pour répondre à une grave crise de profondeur d’effectif tout en allégeant la pression sur un club qui gère toujours une dette totale estimée à 13 M£. La levée de l’interdiction de la FIFA permet à Santos d’avancer sur la signature de l’ancien milieu de terrain de la Juventus Arthur Melo, identifié comme la cible prioritaire du club, selon Diario Sport. Le meneur de jeu devrait apporter un renfort immédiat à Santos, qui cherche à s’éloigner de la zone de relégation sur la scène nationale.