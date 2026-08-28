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Neymar à la rescousse ! L’entreprise familiale de la star du Brésil règle la dette pour lever l’interdiction de recrutement de Santos
Bouffée d’oxygène financière lève la sanction
Le géant brésilien est officiellement libéré de l’interdiction de recrutement imposée par la FIFA après avoir réglé une dette en souffrance de 12 millions de R$ (1,7 million de £/2,3 millions de $) due à Monaco au sujet du milieu de terrain Jean Lucas. La sanction, qui gelait l’activité du club sur le marché des transferts depuis juillet, a été levée à la suite d’une injection de capitaux cruciale de la part de NR Sports. En contrepartie, Santos et l’agence familiale de Neymar négocieront et commercialiseront conjointement l’espace de sponsoring maillot non attribué.
- Sports Press Photo
Peixe confirme le règlement de sa dette
La direction du club a confirmé la levée de l'embargo par le biais d'un communiqué officiel publié jeudi. En expliquant la résolution financière dans sa communication officielle, Santos a déclaré : « Santos FC a levé l'interdiction de recrutement et peut de nouveau opérer sur le marché des transferts. L'opération a été rendue possible grâce au soutien de NR Sports, par l'intermédiaire duquel le club a reçu une injection financière immédiate. En contrepartie, Santos FC et l'entreprise négocieront conjointement des actifs de sponsoring maillot qui n'ont pas encore été commercialisés. »
Les géants brésiliens cherchent à se renforcer
Cette démarche d’urgence a été effectuée pour répondre à une grave crise de profondeur d’effectif tout en allégeant la pression sur un club qui gère toujours une dette totale estimée à 13 M£. La levée de l’interdiction de la FIFA permet à Santos d’avancer sur la signature de l’ancien milieu de terrain de la Juventus Arthur Melo, identifié comme la cible prioritaire du club, selon Diario Sport. Le meneur de jeu devrait apporter un renfort immédiat à Santos, qui cherche à s’éloigner de la zone de relégation sur la scène nationale.
- Rainier Moura
Un test crucial attend lors du derby
Santos affronte Corinthians ce week-end avec l’objectif de préserver sa fragile avance de deux points sur la zone de relégation du Campeonato Brasileiro. Neymar devrait retrouver une place de titulaire après avoir manqué la défaite 3-0 contre Palmeiras lors du match aller de son quart de finale de Copa do Brasil. L’attention du club se partage désormais entre la volonté de combler ce retard au score cumulé à Vila Belmiro et la nécessité de prendre de précieux points en championnat face à une équipe emmenée par Memphis Depay.
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