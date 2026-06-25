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Neymar a fondu en larmes après sa brève entrée en jeu avec le Brésil lors de la victoire en Coupe du monde face à l’Écosse
Un retour émouvant pour l’icône de la Seleção
La présence de Neymar face à l’Écosse allait bien au-delà des trois points qui ont permis au Brésil de s’assurer la première place de son groupe. Lorsque le joueur de 34 ans a remplacé Matheus Cunha en seconde mi-temps, cela a mis fin à une absence stupéfiante de 981 jours en équipe nationale, qui remontait à octobre 2023.
L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a traversé un véritable calvaire, ponctué par une rupture du ligament croisé antérieur et des rechutes à répétition aux ischio-jambiers, qui ont failli compromettre sa présence dans la compétition. Au coup de sifflet final au Miami Stadium, le poids de son retour s’est exprimé : l’attaquant a fondu en larmes, entouré de ses coéquipiers et du légendaire Ronaldinho. « J’ai pleuré dans les vestiaires, oui. Je remercie Dieu de pouvoir aider mon pays, je suis tellement heureux », a confié Neymar.
- AFP
À la recherche du rythme à Miami
Malgré l’aspect festif de l’événement, la performance de Neymar a montré un joueur toujours en quête de son mordant habituel. Aligné au poste de « faux numéro 9 », il est d’abord apparu apathique, perdant neuf fois le ballon alors qu’il peinait à s’adapter au rythme du match et effectuait peut-être trop de touches de balle.
Au fil des minutes, le meilleur buteur de l’histoire a toutefois commencé à étinceler : il a d’abord contraint le gardien écossais Angus Gunn à une parade reflexe sur une frappe puissante, puis il a adressé un corner dangereux qui a failli offrir à l’équipe de Carlo Ancelotti un quatrième but.
Un long chemin vers le retour pour la star de Santos
De retour à ses racines avec Santos au Brésil, le parcours de Neymar vers la sélection nationale a été loin d’être aisé. Après avoir évité de justesse la relégation en championnat national la saison dernière, nombreux étaient ceux qui doutaient de sa condition physique et de son niveau pour performer au plus haut niveau, mais Ancelotti a maintenu sa confiance dans l’attaquant expérimenté.
Pour autant, la concurrence s’annonce féroce au moment de décrocher une place de titulaire dans cette Seleção modernisée. Avec des éléments tels que Vinicius Jr, Raphinha ou encore Matheus Cunha en pointe, l’ancien Barcelonais pourrait endosser un rôle de soutien tout au long des phases à élimination directe, plutôt que de demeurer le pivot incontesté de l’attaque.
- AFP
En attente de connaître son adversaire en phase à élimination directe
L'équipe d'Ancelotti a justifié son statut de favorite en associant l'exubérance de la jeunesse à l'expérience de stars comme Neymar, de retour au premier plan. Grâce à ce succès 3-0, la Seleção termine en tête du groupe C devant le Maroc et aborde les seizièmes de finale avec confiance. Elle y retrouvera le deuxième du groupe F, composé des Pays-Bas, du Japon et de la Suède. Le rendez-vous est fixé à Houston, le lundi 29 juin.