Neymar a fondu en larmes après sa brève entrée en jeu avec le Brésil lors de la victoire en Coupe du monde face à l’Écosse

La présence de Neymar face à l’Écosse allait bien au-delà des trois points qui ont permis au Brésil de s’assurer la première place de son groupe. Lorsque le joueur de 34 ans a remplacé Matheus Cunha en seconde mi-temps, cela a mis fin à une absence stupéfiante de 981 jours en équipe nationale, qui remontait à octobre 2023.

L’ancien joueur du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain a traversé un véritable calvaire, ponctué par une rupture du ligament croisé antérieur et des rechutes à répétition aux ischio-jambiers, qui ont failli compromettre sa présence dans la compétition. Au coup de sifflet final au Miami Stadium, le poids de son retour s’est exprimé : l’attaquant a fondu en larmes, entouré de ses coéquipiers et du légendaire Ronaldinho. « J’ai pleuré dans les vestiaires, oui. Je remercie Dieu de pouvoir aider mon pays, je suis tellement heureux », a confié Neymar.



