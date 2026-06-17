Absent depuis un mois en raison d’une blessure au mollet droit, Neymar a quitté la salle de sport mardi pour rejoindre le bord du terrain, selon ESPN. Il s’agissait de sa première séance sur gazon depuis l’arrivée de la sélection brésilienne à son camp d’entraînement de Morristown, dans le New Jersey. Ce retour sur l’herbe est un signal encourageant pour tout un pays, impatient de revoir son icône en action.

La Confédération brésilienne de football (CBF) a par ailleurs dressé un bilan encourageant, indiquant que le joueur avait « franchi une nouvelle étape dans son processus de rétablissement » en se rendant au centre d’entraînement. Des images diffusées par la CBF montrent l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain effectuer ses premiers exercices de course depuis sa blessure, et s’entraîner sous la supervision d’un membre du staff technique de Carlo Ancelotti.