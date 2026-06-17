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Neymar a effectué sa première séance d'entraînement individuel au sein du camp de préparation de la Coupe du monde au Brésil, après avoir franchi une nouvelle étape dans sa convalescence suite à sa blessure
Des progrès significatifs sont constatés dans le New Jersey.
Absent depuis un mois en raison d’une blessure au mollet droit, Neymar a quitté la salle de sport mardi pour rejoindre le bord du terrain, selon ESPN. Il s’agissait de sa première séance sur gazon depuis l’arrivée de la sélection brésilienne à son camp d’entraînement de Morristown, dans le New Jersey. Ce retour sur l’herbe est un signal encourageant pour tout un pays, impatient de revoir son icône en action.
La Confédération brésilienne de football (CBF) a par ailleurs dressé un bilan encourageant, indiquant que le joueur avait « franchi une nouvelle étape dans son processus de rétablissement » en se rendant au centre d’entraînement. Des images diffusées par la CBF montrent l’ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain effectuer ses premiers exercices de course depuis sa blessure, et s’entraîner sous la supervision d’un membre du staff technique de Carlo Ancelotti.
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Les phases à élimination directe : un objectif réaliste
Bien qu’il figure dans la sélection définitive, Neymar a rejoint le stage de préparation avec des doutes persistants sur sa condition physique, après s’être blessé au mollet lors d’un match avec Santos le 17 mai. Il se remet actuellement d’une lésion musculaire de grade II, un diagnostic qui exige une prise en charge rigoureuse de la part du staff médical afin d’éviter toute récidive.
Selon la presse brésilienne, le staff médical privilégie un plan à long terme : l’objectif est que le joueur de 34 ans soit à 100 % de ses moyens pour les phases à élimination directe. Ce calendrier l’éloignerait donc des prochaines sorties du Brésil dans le groupe C, face à Haïti et à l’Écosse. ESPN indique que Neymar a passé de nouveaux examens médicaux lundi afin de surveiller la cicatrisation musculaire, même si la CBF n’a pas encore officiellement confirmé ces résultats.
Ancelotti apporte son soutien à Neymar, qu’il juge « incontournable ».
Blessé, Neymar a assisté depuis le banc au match nul 1-1 entre le Brésil et le Maroc samedi, sans revêtir sa tenue, puisqu’il poursuit sa rééducation. Le sélectionneur Ancelotti se dit convaincu que sa star retrouvera bientôt l’entraînement collectif, soulignant que sa présence au stage dépasse le simple cadre de ses éclats sur le terrain.
« Neymar travaille très dur pour revenir au plus vite, a indiqué Ancelotti avant la rencontre face au Maroc. Nous espérons le retrouver avec le groupe la semaine prochaine. Nous l’avons convoqué pour ses qualités techniques incontestables, mais aussi pour son expérience et l’exemple qu’il représente pour les jeunes joueurs. »
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Retour sur la scène internationale après une longue absence
Pour Neymar, cette Coupe du monde constitue un véritable défi personnel après une période cauchemar ponctuée de blessures. Il n’a plus porté le maillot de la sélection A depuis le 17 octobre 2023, date à laquelle il a subi une déchirure du ligament croisé antérieur et du ménisque lors d’un match de qualification face à l’Uruguay. Cette grave lésion a entraîné une longue période d’indisponibilité : la star de Santos est restée environ 700 jours sur la touche en raison de divers problèmes physiques et de cycles de récupération. Il devrait ainsi assister, en simple spectateur, au match amical que le Brésil disputera vendredi face à Haïti.