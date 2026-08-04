Newcastle vise l’as de Borussia Dortmund à 120 M€ alors qu’Arsenal se rapproche d’un accord pour Bruno Guimaraes

Newcastle a activement lancé sa recherche d’un nouveau milieu axial dynamique, avec Nmecha, l’un des joueurs qui se démarquent à Dortmund, qui émerge comme sa priorité absolue. Newcastle a déjà entamé des discussions formelles afin de tenter de s’attacher les services de l’international allemand de 25 ans cet été.

Selon L'Equipe, Nmecha est considéré par la direction du club anglais comme la solution privilégiée évidente pour renforcer son entrejeu. Si le milieu de Porto Victor Froholdt est lui aussi activement étudié comme alternative potentielle, l’atout de Dortmund reste solidement en tête de leur ambitieuse short-list.



