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Newcastle vise l’as de Borussia Dortmund à 120 M€ alors qu’Arsenal se rapproche d’un accord pour Bruno Guimaraes
Newcastle vise la star de Dortmund
Newcastle a activement lancé sa recherche d’un nouveau milieu axial dynamique, avec Nmecha, l’un des joueurs qui se démarquent à Dortmund, qui émerge comme sa priorité absolue. Newcastle a déjà entamé des discussions formelles afin de tenter de s’attacher les services de l’international allemand de 25 ans cet été.
Selon L'Equipe, Nmecha est considéré par la direction du club anglais comme la solution privilégiée évidente pour renforcer son entrejeu. Si le milieu de Porto Victor Froholdt est lui aussi activement étudié comme alternative potentielle, l’atout de Dortmund reste solidement en tête de leur ambitieuse short-list.
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Préparer l’après-Guimaraes
La poursuite urgente de Nmecha est directement motivée par le départ très attendu du capitaine du club, Guimaraes. Le Brésilien, très apprécié des supporters, est actuellement tout proche d’un transfert retentissant en Premier League vers Arsenal.
Arsenal devrait s’attacher les services de l’influent milieu de terrain contre une somme colossale avoisinant les 90 millions d’euros. Cette manne financière imminente et lucrative donnera à la cellule de recrutement de Newcastle les moyens nécessaires pour réinvestir immédiatement afin de remodeler son milieu de terrain pour la nouvelle saison, après avoir également perdu Sandro Tonali au profit de Tottenham.
Valorisation élevée
Cependant, convaincre Dortmund d’autoriser une vente ne sera pas une tâche aisée. Le poids lourd de Bundesliga serait totalement disposé à n’écouter aucune offre inférieure à 120 M€ pour Nmecha, qui reste sous contrat en Allemagne jusqu’en juin 2030.
Le milieu de terrain a récemment réalisé une campagne individuelle correcte en Coupe du monde, malgré l’élimination décevante de l’Allemagne dès le tout premier tour à élimination directe. En club, il a disputé 29 matches de Bundesliga lors de la saison 2025-2026, inscrivant deux buts. Newcastle est déjà bien conscient des exigences financières vertigineuses de Dortmund alors que le club traverse une période plus large de transition importante de son effectif.
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Changement d'entraîneur imminent à Newcastle
Tandis que des négociations complexes pour Nmecha se poursuivent en coulisses, Newcastle se prépare également à ouvrir une toute nouvelle ère sur le banc de St James' Park. Le club devrait largement remplacer l'actuel entraîneur principal Eddie Howe par le très estimé technicien allemand Matthias Jaissle. Une annonce publique officielle confirmant l'arrivée de Jaissle serait la seule étape restante pour finaliser cet accord.
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