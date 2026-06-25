Si son impact offensif est évident, le travail défensif et la capacité de l’ailier à revenir soutenir la défense impressionnent particulièrement l’entraîneur des Magpies, Eddie Howe. Le joueur s’épanouit grâce à la liberté tactique qu’il reçoit dans le dernier tiers du terrain.

Interrogé sur sa philosophie du jeu, Nusa a confié : « J’adore les situations de un contre un. C’est ce que j’apprécie le plus dans le football : dribbler, avoir la liberté de créer quelque chose sur le terrain. J’essaie de les aider à s’intégrer en dehors du terrain. Mais le plus important, c’est de toujours rester soi-même. Il faut travailler dur, mais sans jamais perdre le plaisir de jouer. »