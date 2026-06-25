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Newcastle United voit ses chances s’améliorer dans le dossier du remplaçant d’Anthony Gordon, le RB Leipzig ayant abaissé ses prétentions financières sur ce joueur courtisé par le Bayern Munich
Les Magpies s'intéressent de près à une jeune pépite norvégienne.
Selon Chronicle Live, les recruteurs de Tyneside surveillent de près cet international norvégien aux pieds agiles, vu comme la solution idéale pour pallier le départ de Gordon vers Barcelone et renforcer le flanc gauche. Ses émissaires ont ainsi pris place dans les tribunes du New Jersey pour l’observer briller lors d’un match de Coupe du monde face au Sénégal. Sous contrat avec son club allemand jusqu’en juin 2029, le joueur pourrait toutefois changer d’air plus tôt que prévu : la baisse de son prix de transfert, établie par Leipzig, ouvre la porte à un éventuel départ vers la Premier League.
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Nusa détaille sa démarche tactique.
Si son impact offensif est évident, le travail défensif et la capacité de l’ailier à revenir soutenir la défense impressionnent particulièrement l’entraîneur des Magpies, Eddie Howe. Le joueur s’épanouit grâce à la liberté tactique qu’il reçoit dans le dernier tiers du terrain.
Interrogé sur sa philosophie du jeu, Nusa a confié : « J’adore les situations de un contre un. C’est ce que j’apprécie le plus dans le football : dribbler, avoir la liberté de créer quelque chose sur le terrain. J’essaie de les aider à s’intégrer en dehors du terrain. Mais le plus important, c’est de toujours rester soi-même. Il faut travailler dur, mais sans jamais perdre le plaisir de jouer. »
Newcastle affronte une concurrence acharnée.
L’attaquant originaire de Langhus suscite l’intérêt d’une liste prestigieuse de clubs européens de haut niveau, notamment la Juventus, le Bayern Munich, Tottenham Hotspur et Crystal Palace. Les dirigeants de St James’ Park sont sous pression pour agir rapidement après avoir laissé filer l’ailier espagnol Victor Munoz, qui a choisi de rejoindre Liverpool.
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Une décision cruciale pour le marché des transferts se profile
Newcastle ne doit pas traîner sur le marché des transferts s’il veut rester dans la course face à ses rivaux nationaux et européens. Nusa avait déjà vu son passage à Brentford, estimé à 25 millions de livres sterling, capoter en janvier 2024 pour un problème médical, avant de s’imposer en Bundesliga et de démontrer sa valeur sur la durée. Le jeune joueur, auteur d’un bon début de tournoi, cherchera à créer encore plus d’occasions pour Erling Haaland ; ses performances conditionneront sans doute l’éventualité d’une offre officielle en provenance de la Premier League.