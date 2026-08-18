Newcastle United a officiellement accéléré sa quête de renforts au milieu de terrain en ouvrant des discussions avec Manchester City au sujet de la disponibilité de Gonzalez, selon talkSPORT.

L’Espagnol de 24 ans s’est imposé comme une cible prioritaire de Newcastle United, qui cherche désespérément à injecter dans son effectif une qualité déjà éprouvée en Premier League avant la fermeture du mercato. Le club de Tyneside est arrivé à un tournant critique de sa stratégie de recrutement, passant de premiers renseignements à des discussions formelles alors qu’il tente d’attirer l’ancien joueur de Barcelone loin des champions en titre.

La cellule de recrutement de St James’ Park a identifié Gonzalez comme le profil idéal pour combler le déficit en maîtrise technique et en discipline tactique. Si le dossier n’en est encore qu’à ses débuts, la volonté des deux clubs d’engager le dialogue laisse penser qu’un terrain d’entente pourrait être trouvé.