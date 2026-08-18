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Newcastle United étudie un transfert de la star de Manchester City Nico Gonzalez, alors que Newcastle cherche à ajouter un milieu de terrain expérimenté
Newcastle engage des négociations formelles avec Manchester City
Newcastle United a officiellement accéléré sa quête de renforts au milieu de terrain en ouvrant des discussions avec Manchester City au sujet de la disponibilité de Gonzalez, selon talkSPORT.
L’Espagnol de 24 ans s’est imposé comme une cible prioritaire de Newcastle United, qui cherche désespérément à injecter dans son effectif une qualité déjà éprouvée en Premier League avant la fermeture du mercato. Le club de Tyneside est arrivé à un tournant critique de sa stratégie de recrutement, passant de premiers renseignements à des discussions formelles alors qu’il tente d’attirer l’ancien joueur de Barcelone loin des champions en titre.
La cellule de recrutement de St James’ Park a identifié Gonzalez comme le profil idéal pour combler le déficit en maîtrise technique et en discipline tactique. Si le dossier n’en est encore qu’à ses débuts, la volonté des deux clubs d’engager le dialogue laisse penser qu’un terrain d’entente pourrait être trouvé.
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Combler le vide laissé par Guimaraes et Tonali
L’urgence qui entoure l’intérêt de Newcastle pour Gonzalez découle du départ de deux piliers de son milieu de terrain. Le mercato estival a vu Bruno Guimaraes et Sandro Tonali quitter le club, laissant un vide immense dans l’entrejeu que Matthias Jaissle tient à combler.
Le départ de Guimaraes, en particulier, a été très difficile à accepter pour les supporters de Newcastle, ce qui rend l’éventuelle arrivée de Gonzalez encore plus importante pour le moral. L’Espagnol a la polyvalence nécessaire pour évoluer à la fois dans un rôle de sentinelle et comme milieu box-to-box plus avancé, offrant à Jaissle la flexibilité tactique qu’il recherche.
La quête de Gonzalez pour un temps de jeu régulier en équipe première
Pour Gonzalez, la perspective d’un transfert dans le Nord-Est représente une opportunité de relancer une carrière quelque peu au point mort à l’Etihad. Depuis son transfert à 52 millions de livres à Manchester City en février 2025, le milieu de terrain a eu du mal à s’imposer durablement dans le onze de départ. Malgré 41 apparitions toutes compétitions confondues la saison dernière, son implication dans le sprint final a été nettement limitée.
À 24 ans, Gonzalez approche des années de plénitude de sa carrière et souhaiterait obtenir un rôle où il serait un titulaire garanti. Newcastle peut lui offrir le cadre pour être le point d’ancrage d’un milieu de terrain, une perspective qui séduirait les représentants du joueur.
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Une fenêtre cruciale pour le projet de Jaissle
À l’approche de la date limite du mercato, la pression monte sur Jaissle et la cellule de recrutement de Newcastle pour finaliser leur effectif. La direction de Newcastle comprend qu’une saison réussie dépendra de sa capacité à remplacer la qualité perdue plus tôt durant le mercato.
Le processus de négociation devrait être complexe, compte tenu des enjeux élevés pour les deux parties concernées. Newcastle se méfie d’un éventuel surpaiement, mais reconnaît qu’un joueur du calibre de Gonzalez devient rarement disponible en provenance d’un rival direct. Pour les supporters, cette signature représenterait un coup de boost bienvenu après un été marqué par des départs très médiatisés, qui menaçaient de faire dérailler la trajectoire ascendante du club.
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