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Newcastle United et Aston Villa préparent des offensives en janvier pour la star du Bayer Leverkusen Christian Kofane
Vers une percée en janvier
Selon Football Insider, Newcastle United et Aston Villa suivent de très près l’attaquant du Bayer Leverkusen Christian Kofane en vue de lancer de nouvelles offensives en janvier. Bien que les deux clubs de Premier League aient été fortement liés au joueur de 20 ans ces derniers jours, ils n’ont finalement pas été en mesure de boucler un transfert avant la fermeture du mercato. Des sources indiquent que Kofane reste une cible prioritaire à St James' Park et à Villa Park, où les décideurs espèrent obtenir sa signature à l’ouverture du marché hivernal.
- Getty
Une étoile montante au potentiel immense
Les cellules de recrutement considèrent l’international camerounais comme un profil au potentiel immense pour son développement futur. Kofane a réalisé une campagne prolifique la saison dernière en inscrivant sept buts et en délivrant six passes décisives toutes compétitions confondues, tout en ayant déjà ajouté deux buts lors de ses deux premières apparitions de la saison 2026-2027. Largement reconnu comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la Bundesliga, sa cote devrait s’envoler s’il maintient sa trajectoire actuelle.
S’inscrire dans le modèle de recrutement évolutif de Newcastle
Le profil de Kofane s’inscrit parfaitement dans le virage stratégique pris par Newcastle sur le marché des transferts après un été marqué par une profonde restructuration de l’effectif. Avec les départs de cadres confirmés comme Anthony Gordon, Sandro Tonali et Bruno Guimaraes, Newcastle s’est tourné vers le recrutement de jeunes à très fort potentiel comme Sean Steur et Amar Dedic. International A qui joue déjà un rôle essentiel dans le projet sportif du Bayer Leverkusen, Kofane coche absolument toutes les cases de la nouvelle vision du club.
- Sven Simon
Poser les bases d’ambitions à long terme
Au-delà des renforts à court terme dans l’effectif, Newcastle fait parallèlement avancer des projets d’infrastructure destinés à asseoir son statut parmi l’élite. Le club a récemment conclu un accord monumental de 190 millions de livres sterling pour construire un centre d’entraînement ultramoderne sur le domaine de Woolsington Hall, avec un achèvement visé avant la saison 2029-2030. L’ancien directeur général d’Everton, Keith Wyness, a souligné que l’amélioration de ses installations constitue un signal fort de la part du PIF, ce qui devrait à terme aider à conserver les joueurs à l’avenir.
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