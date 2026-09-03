Newcastle United et Aston Villa préparent des offensives en janvier pour la star du Bayer Leverkusen Christian Kofane

Selon Football Insider, Newcastle United et Aston Villa suivent de très près l’attaquant du Bayer Leverkusen Christian Kofane en vue de lancer de nouvelles offensives en janvier. Bien que les deux clubs de Premier League aient été fortement liés au joueur de 20 ans ces derniers jours, ils n’ont finalement pas été en mesure de boucler un transfert avant la fermeture du mercato. Des sources indiquent que Kofane reste une cible prioritaire à St James' Park et à Villa Park, où les décideurs espèrent obtenir sa signature à l’ouverture du marché hivernal.